Punta Cana reúne a más de 260 senadores JCI de 20 países de Las Américas y el Caribe

República Dominicana acoge del 2 al 6 de septiembre el XVI Encuentro de Senadores JCI, con una agenda que incluye networking, intercambio cultural, premiaciones y la elección de nuevas autoridades regionales.

PUNTA CANA, RD. -Más de 260 senadores de la Cámara Junior Internacional (JCI), procedentes de 20 países de Las Américas y el Caribe, se reúnen en República Dominicana para participar en el XVI Encuentro de Senadores JCI de Las Américas y el Caribe, que se desarrolla del 2 al 6 de septiembre en el Hotel Hard Rock Punta Cana.

El encuentro congrega a líderes y exlíderes de distintas generaciones con el propósito de fortalecer vínculos, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración, en un espacio que combina actividades institucionales, de networking, culturales y sociales.

La presidenta del Senado JCI República Dominicana, Carmen Reyes, y la directora del evento, Ivette Cáceres, destacaron la importancia de que el país sea sede de esta reunión regional y señalaron que la programación fue diseñada para propiciar el intercambio entre los participantes y proyectar la hospitalidad dominicana.

“Recibir a más de 260 senadores de 20 países representa un gran honor y una enorme responsabilidad para la República Dominicana. Queremos que cada participante se lleve el mejor recuerdo de nuestro país y encuentre nuevas oportunidades para compartir, conectar y seguir aportando al liderazgo de nuestra región”, expresaron.

Entre las principales actividades figuran las jornadas de networking, el tradicional Global Village, dedicado al intercambio cultural entre las delegaciones, y la Asamblea de la Asociación de Senadores JCI de Las Américas y el Caribe (ASAC), en la que serán escogidas sus nuevas autoridades.

La agenda incluye además una ceremonia de premiaciones para reconocer la trayectoria y los aportes de destacados senadores y líderes, así como la denominada Tarde de Recuerdos, concebida como un espacio para compartir experiencias y momentos relevantes de la historia de la organización.

El encuentro también contempla actividades de confraternidad y experiencias sociales que permitirán a las delegaciones disfrutar de los atractivos de Punta Cana y conocer parte de la cultura dominicana.

Con la participación de representantes de 20 países, República Dominicana se convierte durante cinco días en escenario de un encuentro que busca preservar los vínculos construidos por el movimiento JCI, fortalecer el liderazgo y abrir nuevas oportunidades de colaboración entre sus miembros.

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