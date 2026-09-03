República Dominicana y Haití desarrollan agenda de trabajo sobre temas de interés bilateral

Dajabón, República Dominicana. – El ministro de Relaciones Exteriores de la República

Dominicana, Víctor -Ito- Bisonó, y la ministra de Asuntos Extranjeros y Cultos de Haití

(MAEC), Raina Forbin, encabezaron este jueves en Dajabón una reunión de trabajo entre

delegaciones de ambos países, como parte del diálogo bilateral y de los esfuerzos para continuar

abordando asuntos de interés común.

Durante el encuentro, las delegaciones intercambiaron sobre migración y cooperación jurídica,

comercio bilateral, conectividad aérea, cooperación económica y coordinación en materia

fronteriza, áreas que forman parte de la agenda de trabajo entre ambas naciones.

Las conversaciones se desarrollaron con el propósito de mantener una interlocución directa y

constructiva sobre los temas que inciden en la relación bilateral y continuar identificando

mecanismos de cooperación, desde el respeto a la soberanía de ambos Estados.

Al término del encuentro, ambos cancilleres emitieron la siguiente declaración conjunta:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX) y el Ministerio de

Asuntos Extranjeros y Cultos (MAEC) de la República de Haití, encabezados por sus respectivos

ministros señor Víctor O. Bisonó Haza y señora Raina Forbin, sostuvieron una reunión de trabajo

el día 3 de septiembre de 2026, en las instalaciones del Parque Industrial CODEVI, durante la

cual trataron los asuntos centrales de la agenda bilateral entre ambas naciones.

De manera particular, conversaron cuestiones relativas a la seguridad fronteriza y combate a las

economías ilícitas, los asuntos migratorios, la formalización del comercio e inversión y la

ampliación de la conectividad aérea, ámbitos considerados como pilares para el desarrollo de

ambos países. Los cancilleres coincidieron en la necesidad de robustecer los mecanismos de

cooperación que faciliten una mejor gobernanza de la seguridad fronteriza y los asuntos

migratorios.

De igual forma, las delegaciones enfatizaron la importancia de que la Fuerza de Supresión de

Bandas (GSF) siga recibiendo el apoyo de la comunidad internacional, especialmente en el

Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese tenor,

acordaron seguir las labores de sensibilización tendientes a garantizar el despliegue completo de

la GSF, aprobada mediante la resolución 2793 del 30 de septiembre de 2025, así como la

renovación de su mandato. Esto permitirá a la Misión alcanzar los resultados esperados,

apoyando a las autoridades haitianas en el restablecimiento de la seguridad, el fortalecimiento de

las instituciones y la creación de las condiciones necesarias para avanzar hacia una paz

sostenible.

En cuanto a la normalización de las operaciones consulares dominicanas en Haití, ambas partes

expresaron su voluntad de que las mismas puedan restablecerse a la mayor brevedad posible, una

vez las las condiciones de seguridad permitan su normal desenvolvimiento en cada jurisdicción.

Posterior a la reunión oficial, las autoridades diplomáticas tuvieron la oportunidad de

intercambiar con una delegación de empresarios sobre la importancia de desarrollar actividades

productivas, fomentar la creación de empleos y dinamizar las relaciones económicas entre ambos

países. Los participantes destacaron el papel esencial del sector privado en el fortalecimiento de

los vínculos entre República Dominicana y la República de Haití.

De parte de la cancillería dominicana, junto ministro Bisonó, estuvieron presentes el señor

Rubén Silíe, viceministro de Política Exterior Multilateral; el señor Francisco Caraballo,

viceministro de Política Exterior Bilateral; el señor Ramón Pérez Fermín, viceministro de

Gestión y Operaciones del Servicio Exterior; el señor Faruk Miguel, Embajador de República

Dominicana en Haití; el señor Jatzel Román, Embajador asesor del canciller.

La delegación haitiana que encabezó la ministra Forbin estuvo integrada por el señor Fritz

Emmanuel Longchamp, Embajador de Haití en República Dominicana; la señora Winnie Hugot

Gabriel, Directora de Gabinete; el señor Jean-Claude Lappe, Director de Asuntos Políticos; el

señor Yves Rody Jean, Director de Asuntos Dominicanos y el señor Ricot Almonord, Jefe de

Puesto Consular de Haití en Dajabón.

El ambiente de este encuentro fue de amplia cordialidad y ambas delegaciones reiteraron su

disposición de mantener activo el diálogo bilateral como vía privilegiada para la atención de los

asuntos de interés común, en un marco de respeto mutuo y buena vecindad.

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