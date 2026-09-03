Revelan Turismo amplía su impacto en la economía: dicen aporta 15.9 % del PIB y triplica su contribución fiscal en una década

Asonahores destaca que la actividad turística genera más de 880 mil empleos, US$11,866 millones en divisas y una creciente contribución fiscal

Punta Cana, República Dominicana. – La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Asonahores, informó que la industria turística consolidó en 2025 su posición como uno de los principales pilares de la economía dominicana, con una contribución total equivalente al 15.9 % del Producto Interno Bruto (PIB), al integrar el impacto directo de la actividad con los efectos indirectos e inducidos que genera a través de la cadena productiva nacional.

Asonahores destacó que la dimensión alcanzada por el sector evidencia que su impacto económico trasciende la hotelería y se extiende a la generación de empleos, captación de divisas e inversión extranjera, recaudación fiscal y dinamización de múltiples actividades productivas.

De acuerdo con los datos presentados en el marco de la Exposición Comercial de Asonahores 2026, la contribución total del turismo a la economía alcanzó unos US$21,619 millones en 2025. De manera directa, las actividades turísticas representaron el 8.3 % del PIB, mientras que al incorporar sus efectos indirectos e inducidos la participación se elevó al 15.9 %.

Juan Bancalari, presidente de Asonahores, estas cifras reflejan la capacidad del turismo para transmitir crecimiento hacia diferentes sectores de la economía y ampliar sus beneficios más allá de los principales destinos.

“El turismo dominicano debe medirse por su capacidad de transformar la economía. Detrás de cada visitante existe una cadena que genera empleos, demanda bienes y servicios, atrae inversiones, produce divisas y crea oportunidades para miles de empresas dominicanas. Nuestro desafío es seguir ampliando ese impacto para que el crecimiento turístico se traduzca cada vez más en desarrollo productivo para el país”, expresó Bancalari.

Así mismo resaltó que uno de los principales aportes del turismo a la estabilidad económica del país está asociado a su capacidad de generar divisas. En 2025, los ingresos por este concepto ascendieron a US$11,866 millones, para un crecimiento de 9.3 % respecto al año anterior.

Igualmente, el sector mantuvo su atractivo para los capitales internacionales, al captar US$1,288 millones en inversión extranjera directa (IED) durante el mismo período.

Asonahores manifestó que la tendencia se mantiene durante 2026. A junio, los ingresos por turismo alcanzaron US$6,716 millones, un aumento de 15 % frente al mismo período de 2025. Esta generación de recursos coloca al sector entre las actividades determinantes para el sostenimiento del flujo de divisas de la economía dominicana.

Puntualizaron que, durante 2025, 882,419 empleos directos, indirectos e inducidos estuvieron vinculados a la actividad, equivalentes a aproximadamente uno de cada seis puestos de trabajo del país. Del total, 301,800 correspondieron a empleos directos; 400,610 fueron generados indirectamente mediante la cadena de suministro de bienes y servicios; y otros 180,010 estuvieron asociados al impacto inducido por el consumo de los hogares relacionados con la actividad turística.

De igual manera resaltaron que los indicadores laborales muestran además una evolución del salario promedio cotizable en hoteles, bares y restaurantes, que pasó de RD$22,705 a RD$27,580, según los datos presentados. En 2025, el sector aportó RD$10,774 millones a la Tesorería de la Seguridad Social.

Así mismo, el crecimiento de la actividad turística también se ha reflejado en los ingresos fiscales. La recaudación correspondiente a hoteles, bares y restaurantes alcanzó RD$45,227 millones en 2025, frente a RD$15,611 millones en 2015, lo que representa prácticamente triplicar su contribución fiscal en una década.

Para Asonahores, estos indicadores confirman que la expansión del turismo tiene efectos que alcanzan transversalmente la economía dominicana. Sectores como agropecuaria y pesca, manufactura, construcción, comercio, transporte y logística, servicios básicos y servicios profesionales y financieros forman parte de una cadena de suministro que crece conjuntamente con la demanda turística.

En ese escenario, la Exposición Comercial de Asonahores 2026 representa una plataforma para fortalecer la integración entre la actividad turística y el aparato productivo nacional, promoviendo mayores oportunidades de negocios y una participación creciente de empresas dominicanas dentro de su cadena de valor.

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