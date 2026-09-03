ONE informa sobre el levantamiento de la segunda versión de 2026 del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) en el Gran Santo Domingo

El ROE genera información estratégica sobre el sector construcción, clave para orientar políticas públicas, planificar el desarrollo urbano y respaldar la toma de decisiones.

Santo Domingo. – La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informa que del 7 de septiembre al 5 de octubre se desarrollará la segunda edición 2026 del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE), operación estadística orientada a fortalecer la producción de información del sector construcción y a aportar evidencia clave para la toma de decisiones en materia de vivienda y desarrollo urbano. – La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informa que delse desarrollará la, operación estadística orientada a fortalecer la producción de información del sector construcción y a aportar evidencia clave para la toma de decisiones en materia de vivienda y desarrollo urbano.

El levantamiento se ejecuta en colaboración con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), en el marco de los esfuerzos conjuntos por mejorar la disponibilidad de datos estratégicos sobre la dinámica constructiva del país.

¿Qué mide el ROE?

El ROE se realiza dos veces al año y permite recopilar información sobre edificaciones en distintas etapas: en planos, en ejecución, paralizadas y culminadas. El operativo abarca toda la zona urbana del Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Pedro Brand, Boca Chica, San Antonio de Guerra, Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este y por primera vez en la provincia de Santiago, territorio donde se concentra una parte significativa de la actividad constructiva nacional, lo que permite obtener una visión integral del comportamiento del sector.

Los datos generados a través del ROE constituyen una herramienta estratégica para el país: contribuyen a la formulación de políticas públicas y la planificación urbana, permiten conocer la demanda de servicios básicos y proporcionan información actualizada sobre el sector construcción para apoyar la toma de decisiones.

ROE en Santiago

Por primera vez, el Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) ampliará su levantamiento a la provincia de Santiago, marcando un paso importante en la expansión territorial de esta operación estadística. Como parte de este proceso, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2026 se realizará una prueba piloto y el recorrido de reconocimiento de las zonas, mientras que el levantamiento se desarrollará del 26 de octubre al 23 de noviembre, abarcando 218 barrios de la zona urbana de Santiago.

Capacitación del personal

Como parte de la preparación del operativo, la ONE realiza jornadas de capacitación dirigidas al personal que participa en el levantamiento, con el propósito de fortalecer el conocimiento de los procedimientos y criterios técnicos establecidos para la recopilación de la información.

Para el ROE del Gran Santo Domingo, la capacitación presencial se desarrolló del 24 al 28 de agosto de 2026. En el caso de Santiago, donde el ROE se realizará por primera vez, la capacitación está programada del 12 al 16 de octubre de 2026.

Identificación del personal en campo

Para garantizar la confianza y seguridad de la ciudadanía, el personal del operativo está debidamente identificado con carnet institucional, casco y chaleco reflectivo naranja. Los supervisores y evaluadores utilizan chalecos reflectivos rojos. Los vehículos empleados en el levantamiento también están claramente identificados con la imagen institucional de la ONE.

Confidencialidad de los datos

La ONE garantiza la confidencialidad absoluta de la información proporcionada por los informantes, conforme a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley núm. 5096 sobre Estadísticas y Censos Nacionales.

Marco institucional

Como ente coordinador del Sistema Estadístico Nacional, la ONE ejecuta este operativo en cumplimiento de su mandato de producir y difundir estadísticas oficiales, en coherencia con la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente la meta 11.1, orientada a garantizar el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) reafirma su compromiso con la producción de estadísticas oficiales de calidad, fundamentales para una gestión pública basada en evidencia y para la construcción de un país más organizado, planificado y con mejores oportunidades para todos.

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