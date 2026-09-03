Banco Popular destaca sostenibilidad como factor de competitividad para el turismo dominicano

La entidad financiera acompaña a clientes hoteleros a impulsar inversiones sostenibles para fortalecer la eficiencia y resiliencia del sector

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano, en el marco de su participación en la Exposición Comercial ASONAHORES 2026, destacó la sostenibilidad como un factor clave para fortalecer la competitividad, eficiencia y resiliencia de la industria turística nacional.

Durante la conferencia titulada “Turismo sostenible: el acompañamiento integral del Banco Popular para pasar de la visión a la implementación”, impartida por la señora Nathaly Uribe, gerente de Banca Responsable del Banco Popular, se abordó cómo convertir las metas de sostenibilidad del sector turístico en acciones concretas y resultados verificables.

En ese contexto, el Popular resaltó el papel de la banca como aliado estratégico para facilitar inversiones que permitan a hoteles, desarrolladores y empresas proveedoras avanzar hacia operaciones más eficientes, mediante soluciones financieras, conocimiento técnico y acompañamiento especializado.

Acompañamiento a clientes empresariales

La entidad financiera, como parte de su visión sostenible y como miembro signatario de los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas, lleva a cabo talleres de capacitación en sostenibilidad para sus clientes empresariales, entre ellos los del sector turismo, que se enfocan en la reducción de la huella de carbono y en criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), acompañándolos en la transición hacia una economía baja en emisiones contaminantes, que los ayude a adaptarse a los efectos del cambio climático.

En este sentido, ofrece a sus clientes empresariales la Certificación en Medición de Emisiones Corporativas según el GHG Protocol y la Norma ISO 14064-1, que permite a las empresas participantes desarrollar competencias para medir su huella de carbono organizacional, identificar oportunidades de reducción de emisiones y alinearse con estos estándares internacionales.

Finanzas sostenibles estratégicas

Además, durante la conferencia, se agregó que las medidas de eficiencia energética, gestión del agua y de los residuos, economía circular y resiliencia de las infraestructuras pueden contribuir a reducir costos, administrar riesgos, proteger recursos naturales y sostener el desempeño financiero a largo plazo.

Con el acompañamiento a clientes empresariales en materia de sostenibilidad, el Popular otorga importancia a espacios de aprendizaje que proporcionan herramientas prácticas, conocimiento actualizado y una visión estratégica sobre finanzas sostenibles, especialmente aplicada a sectores con alto impacto ambiental como es el caso del turismo.

Liderazgo en financiamiento turístico

La charla ofrecida durante la Exposición Comercial ASONAHORES 2026 se circunscribe al liderazgo histórico del Banco Popular en términos de financiamiento al turismo dominicano. Ese respaldo se traduce en una cartera de RD$61,505 millones al cierre de mayo, equivalente al 43.9% del financiamiento del sistema financiero al turismo, según los indicadores de la Superintendencia de Bancos, lo que sitúa al Popular a la cabeza del otorgamiento de crédito al sector.

Al incorporar la cartera turística de Popular Bank, filial del Grupo Popular con sede en Panamá y licencia internacional, el financiamiento total asciende a RD$73,418 millones. Además, existen aprobaciones pendientes por US$318 millones, equivalentes a unos RD$18,762 millones.

Más allá del financiamiento, hay una relación del Popular con el turismo iniciada hace más de tres décadas. En este tiempo, el banco combina conocimiento especializado, asesoría técnica y soluciones financieras de vanguardia, que han permitido que el sector se desarrolle y se consolide como un pilar del modelo de crecimiento dominicano.

De izquierda a derecha, los señores Hugo González, Aguie Lendor, Juan

Manuel Martín de Oliva, David Collado, Robinson Bou, Juan Bancalari y Elisha Fermín.



De izquierda a derecha, los señores Robinson Bou, Frank Rainieri, Enrique Martinón

y Juan Manuel Martín de Oliva.



Durante el evento, la señora Nathaly Uribe, gerente de Banca

Responsable del Banco Popular, abordó cómo convertir las metas de sostenibilidad del sector

turístico en acciones concretas y resultados verificables.

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