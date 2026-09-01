PGT visión integral centrada en presentar talentos y lograr transformar vidas.

Por Mario Antonio Lara Valdez

Observar como testigo desde sus inicios esta evolución de Pequeños Grandes Talentos es reconocer a aquel joven creativo dominicano de nombre Iván Ruiz que logró trasladar la experiencia, sensibilidad, responsabilidad, pero sobre todo esa capacidad como productor en ver cada detalle que va conectando con el público vía la televisión.

Cumpliendo nueve años entre ilusiones, sacrificios, incertidumbre, aplausos, lágrimas, abrazos, unificación familiar, así como crear conciencia ciudadana sobre diferentes necesidades que requieren nuestros niños y adolescentes en sus comunidades o simplemente en el entorno familiar, ya que este proyecto televisivo llega desde Neuronas Creativas, representando ese sector privado responsable que busca aportar valores familiares, éticos y enderezar caminos a los ganadores y no ganadores.

Iván Ruiz es un creativo puro de visión adelantada, más por hecho que con palabras, con su estilo peculiar, carácter fuerte, aunque podemos encontrar un corazón sensible, pero también cabalgando a todo galope por imponer una televisión estatal más horizontal, convirtiéndose en puente de esperanza para lograr bienestar y soluciones eficientes a los ciudadanos. Esto es propio de quien conoce ese alcance positivo de los medios de comunicación.

Los padres de los niños y adolescentes deben garantizar esa responsabilidad de promover valores familiares para lograr que ese talento sea entrelazado en una formación continua educativa, musical y cultural, dejando claro que este es uno de los objetivos principales de la producción de Pequeños Grandes Talentos.

Los televidentes a nivel nacional e internacional logran disfrutar este tipo de producciones donde cada función laboral está determinada por la capacidad de entender que hacer equipo es lo fundamental, pero observar cómo desde producción se comunica con el jefe de piso, fotógrafos, redes sociales, camarógrafos y, pero también podemos reconocer los talentos en su diversidad de responsabilidades.

Tengo que felicitar a Jahly Hernández por ese desenvolvimiento, como lo hice en el estudio a su madre, pero ese mensaje de inclusión real es una demostración de un equipo multidisciplinario del programa. Esto está plasmado en esa psicóloga clínica que disfruta cada momento intensamente, mostrando cariño a cada niño participante, y estos niños, cuando fueron reconocidos por el jurado, buscaban a sus familiares y luego a la psicóloga del programa.

En una conversación con los padres, estos mostraron un vídeo del niño Elio Gómez, que ganó el segundo lugar, pero también tuvo la responsabilidad de solicitar al presidente Luis Abinader Corona una escuela musical para su provincia María Trinidad Sánchez, que esperamos que sea una realidad. Aunque Elio Gómez nos dijo que deseaba ganar ese viaje a México, logramos hacerle comprender que tiene una familia a su lado, donde debe estar conforme con participar y dar gracias por ese premio obtenido.

Como Secretario General de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Distrito Nacional, y directivo de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales (Sodomedi), valoramos esta novena temporada de Pequeños Grandes Talentos que logra detectar talentos en televisión nacional, logrando transformar sus vidas, como oxigenando de esperanzas su presente y futuro. Pero también solicito al gobierno dirigido por Luis Abinader más apoyo; además, también a las marcas garantizar la sostenibilidad del proyecto televisivo.

Visited 1 times, 1 visit(s) today