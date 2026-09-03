Activos del sistema financiero alcanzaron los RD$4.47 billones en junio de 2026
De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SB), el crecimiento interanual fue de
12.6%, manteniendo adecuados niveles de solvencia, liquidez y rentabilidad.
SANTO DOMINGO, RD.- Los activos totales del sistema financiero ascendieron a RD$4.47
billones, equivalentes al 56.6% del producto interno bruto (PIB), tras registrar un
crecimiento interanual de 12.6%.
La información está contenida en el Informe trimestral de desempeño del sistema
financiero, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB), que atribuye esta evolución
al impulso de las inversiones, seguidas de la cartera de créditos, los fondos disponibles y
otros activos.
La publicación de la SB muestra que la cartera de créditos, hasta mayo de este año,
mantuvo su trayectoria de crecimiento y alcanzó un balance de RD$2.45 billones, luego de
aumentar en RD$201,430 millones interanual.
La cartera privada en moneda nacional registró un crecimiento real de 4.6%, liderado por
el crédito comercial (9.9%) y el hipotecario (4.7%). En contraste, los créditos al consumo
continuaron mostrando una contracción real de 2.3%, mientras que las tarjetas de crédito
pasaron de crecer 17.4% en mayo de 2025 a registrar una variación de -1% en mayo de
2026.
La exposición de la cartera en moneda extranjera se redujo en -0.6 punto porcentual
respecto al año anterior, totalizando su ponderación dentro de la cartera al cierre de
mayo 22.1%, de acuerdo con la publicación.
Asimismo, las tasas de interés promedio ponderada (TIPP) activa y pasiva de la banca
múltiple cerraron en junio de 2026 en 13.60% y 7.34%, respectivamente.
Por otro lado, el patrimonio técnico ajustado ascendió a RD$550,115 millones en mayo de
2026, para un incremento interanual de 13.4%. El excedente de capital alcanzó los
RD$252,818 millones, sustentado principalmente en el crecimiento del capital primario,
que representa el 82.7% del patrimonio técnico.
Al cierre de mayo, el sistema financiero mantuvo una posición de solvencia de 18.71%,
superior al mínimo regulatorio de 10% y respaldada por un crecimiento del patrimonio
técnico superior al de los activos y contingentes ponderados por riesgo.
Las utilidades antes de impuestos acumuladas a junio ascendieron a RD$60,710 millones,
equivalentes a un crecimiento interanual de 17.9%. Asimismo, las utilidades netas
alcanzaron RD$49,714 millones, para un incremento de 15.8%, con indicadores de
rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 18.31% y sobre activos (ROA) de 2.30%.
Morosidad
La calidad de los activos continuó mostrando señales favorables. La cartera vencida
alcanzó RD$46,309 millones, con índices de morosidad de 1.89% y morosidad estresada
de 7.69%, ambas por debajo de los niveles observados al inicio de 2026.
El informe resalta que el sistema mantiene adecuados niveles de cobertura, con
provisiones equivalentes al 168% de la cartera vencida.