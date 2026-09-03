Activos del sistema financiero alcanzaron los RD$4.47 billones en junio de 2026

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SB), el crecimiento interanual fue de

12.6%, manteniendo adecuados niveles de solvencia, liquidez y rentabilidad.

SANTO DOMINGO, RD.- Los activos totales del sistema financiero ascendieron a RD$4.47

billones, equivalentes al 56.6% del producto interno bruto (PIB), tras registrar un

crecimiento interanual de 12.6%.

La información está contenida en el Informe trimestral de desempeño del sistema

financiero, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB), que atribuye esta evolución

al impulso de las inversiones, seguidas de la cartera de créditos, los fondos disponibles y

otros activos.

La publicación de la SB muestra que la cartera de créditos, hasta mayo de este año,

mantuvo su trayectoria de crecimiento y alcanzó un balance de RD$2.45 billones, luego de

aumentar en RD$201,430 millones interanual.

La cartera privada en moneda nacional registró un crecimiento real de 4.6%, liderado por

el crédito comercial (9.9%) y el hipotecario (4.7%). En contraste, los créditos al consumo

continuaron mostrando una contracción real de 2.3%, mientras que las tarjetas de crédito

pasaron de crecer 17.4% en mayo de 2025 a registrar una variación de -1% en mayo de

2026.

La exposición de la cartera en moneda extranjera se redujo en -0.6 punto porcentual

respecto al año anterior, totalizando su ponderación dentro de la cartera al cierre de

mayo 22.1%, de acuerdo con la publicación.

Asimismo, las tasas de interés promedio ponderada (TIPP) activa y pasiva de la banca

múltiple cerraron en junio de 2026 en 13.60% y 7.34%, respectivamente.

Por otro lado, el patrimonio técnico ajustado ascendió a RD$550,115 millones en mayo de

2026, para un incremento interanual de 13.4%. El excedente de capital alcanzó los

RD$252,818 millones, sustentado principalmente en el crecimiento del capital primario,

que representa el 82.7% del patrimonio técnico.

Al cierre de mayo, el sistema financiero mantuvo una posición de solvencia de 18.71%,

superior al mínimo regulatorio de 10% y respaldada por un crecimiento del patrimonio

técnico superior al de los activos y contingentes ponderados por riesgo.

Las utilidades antes de impuestos acumuladas a junio ascendieron a RD$60,710 millones,

equivalentes a un crecimiento interanual de 17.9%. Asimismo, las utilidades netas

alcanzaron RD$49,714 millones, para un incremento de 15.8%, con indicadores de

rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 18.31% y sobre activos (ROA) de 2.30%.

Morosidad

La calidad de los activos continuó mostrando señales favorables. La cartera vencida

alcanzó RD$46,309 millones, con índices de morosidad de 1.89% y morosidad estresada

de 7.69%, ambas por debajo de los niveles observados al inicio de 2026.

El informe resalta que el sistema mantiene adecuados niveles de cobertura, con

provisiones equivalentes al 168% de la cartera vencida.

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