“Ha cambiado sin cambiar nada”: Melanio Paredes cuestiona recientes decisiones de Abinader

SANTO DOMINGO. – El exministro de Educación y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Melanio Paredes, criticó las recientes decisiones del Gobierno del presidente Luis Abinader y sostuvo que los cambios anunciados no han significado una transformación de fondo.

Durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, consideró que el presidente debe pensar más como estadista que como un presidente populista y sostuvo que parece guiarse por las encuestas.

“Ha cambiado sin cambiar nada”, afirmó, y calificó los movimientos del Gobierno como “provocatorios y poco eficientes”.

Reforma policial

El miembro del Comité Político del PLD señaló que se habla de “una sola Policía que no se ve” y reclamó resultados frente a la criminalidad y un cambio de mentalidad dentro de la institución.

El exministro preguntó cómo se supone que debían notarse en este período los resultados finales de la reforma policial tras el cambio del jefe de la Policía.

También sostuvo que el anterior jefe policial habría intentado impulsar un cambio a fondo dentro de la institución y afirmó que esta forma parte de una “esfera de corrupción histórica”.

Sector eléctrico

El dirigente peledeísta criticó que el ministro de Energía y Minas haya sido colocado también al frente del sector eléctrico y consideró que se trata de una dualidad que “no tiene sentido”.

Recordó que el Gobierno comenzó colocando al frente del Ministerio de Energía y Minas y del sector eléctrico a un funcionario que, según afirmó, no hizo su trabajo y tuvo que ser sustituido posteriormente.

El exministro sostuvo que ese funcionario incluso “boicoteó o saboteó” la obra que, según su valoración, constituye la más importante que ha hecho y mantenido el presidente de la República en ese sector: la planta de Punta Catalina.

“Ojalá y este cambio, que es un cambio, no resulte en más fracaso para ese importante sector de la economía nacional”, expresó.

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