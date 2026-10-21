Salida de Sánchez guía victoria de Leones sobre Estrellas

SANTO DOMINGO.- El derecho Ángel Sánchez tiró cuatro episodios de una carrera para conducir a los bicampeones nacionales Leones del Escogido a una victoria 5-3 sobre las Estrellas Orientales este martes en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Aunque terminó sin decisión, Sánchez consiguió dos ponches, cediendo tres boletos y permitiendo igual número de imparables. A su salida, Reid VanScoter (1-0) subió a la lomita para tirar dos entradas impolutas de dos ponches y adjudicarse la victoria. Aneurys Zabala lo relevó con un capítulo en blanco de un ponche.

La primera vuelta de los escarlatas llegó en el segundo acto con un cuadrangular solitario de José Marmolejos por el jardín derecho contra Spencer Bivens, batazo que recorrió 396 pies de distancia a 100.2 millas por hora.

En la baja del tercero, Andy Ibáñez abrió con doble al prado izquierdo y anotó con sencillo al central por parte de John Gil, quien se estafó la segunda, donde luego fue puesto fuera por un viraje del lanzador Bivens. Erik González pegó tubey al bosque izquierdo y alcanzó la registradora con infield-hit por segunda de Franchy Cordero, jugada que se combinó con error del inicialista John Lester.

La anotación que marcaron los paquidermos frente a Sánchez se produjo en el tercero luego de transferir a Aaron Schunk, quien pasó a segunda por imparable de Ismael Munguía al jardín izquierdo y a tercera por jugada de selección, anotando por rodado de Harold Ramírez por segunda. En el octavo, los visitantes sumaron otras dos rayitas a la pizarra.

Robinson Martínez (1) cerró el juego para el equipo rojo de la capital tirando el noveno en blanco para obtener el rescate. Bivens (0-1) fue el lanzador derrotado al permitir tres carreras en 2.2 innings.

Por los melenudos (1-3), Marmolejos se fue de 4-1, con cuadrangular, una remolcada y una anotada; Ibáñez, de 3-2, con dos dobles, una producida y una anotada; Gil, de 3-1, con doble, empujada y base robada, y González, de 4-1, con doble y anotada. Por los verdes (2-2), Ramírez bateó de 4-1, con doble, anotada, base robada y transferencia, y Marco Luciano, de 4-1, con doble y una impulsada.

Los Leones seguirán en casa este miércoles para enfrentar a los Gigantes del Cibao a las 7:15 de la noche.

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