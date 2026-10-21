Banreservas celebra su 85.º aniversario con un homenaje a la música dominicana

Santo Domingo.– El Banco de Reservas de la República Dominicana celebró su 85.º aniversario con una gala dedicada a la música dominicana, que reunió a destacados artistas nacionales y a la reconocida violinista Aysha Syed, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez.

El concierto contó con la participación de Maridalia Hernández, Frank Ceara, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas, Quico Rizek y Mariela Mercado, quienes ofrecieron un recorrido por algunas de las composiciones más representativas del repertorio nacional, en una velada que exaltó la riqueza cultural y artística del país.

Durante la celebración, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, anunció que la prestigiosa revista Global Finance reconoció a la institución como el “Banco más Seguro de la República Dominicana del 2026”, distinción que se suma a los reconocimientos internacionales recibidos durante el presente año.

“¡Qué mejor noticia para celebrar nuestros 85 años que esta nueva confirmación de la solidez y la confianza que distinguen a nuestra institución!”, expresó Aguilera al compartir el reconocimiento con los invitados.

El ejecutivo destacó que Banreservas ha acompañado el desarrollo económico y social del país desde su fundación, el 24 de octubre de 1941, y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo su legado.

“Hay instituciones que forman parte de la historia de un país. Y hay otras que, además, han contribuido a escribirla”, manifestó, al señalar que Banreservas pertenece al grupo de instituciones que han contribuido a construir la historia nacional.

Aguilera informó que, al cierre de septiembre de 2026, los activos de Banreservas alcanzaron RD$1.53 billones, con un crecimiento de 13.5 % durante los últimos 12 meses, desde septiembre de 2025 hasta septiembre de 2026.

Asimismo, precisó que las utilidades acumuladas entre enero y septiembre de 2026 superaron los RD$21,000 millones, lo que representa un incremento de 17.6 % respecto al mismo período de 2025.

El presidente ejecutivo adelantó que la institución trabaja para concluir 2026 con resultados históricos en activos y utilidades, estableciendo un nuevo hito en su trayectoria financiera.

También resaltó que, entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, Banreservas desembolsó más de RD$376,000 millones mediante unos 254,000 préstamos, destinados a respaldar a familias, emprendedores y empresas dominicanas.

En ese mismo período, la institución fortaleció sus programas de financiamiento mediante ferias como Expo Pymes, que superó los RD$7,200 millones; Expohogar, con más de RD$11,247 millones en créditos aprobados, y Expo Móvil 2025, que recibió solicitudes superiores a RD$8,500 millones.

Aguilera también destacó las oportunidades de financiamiento ofrecidas a los dominicanos residentes en el exterior, mediante ferias inmobiliarias celebradas en Nueva York, Lawrence y Madrid, así como la incorporación de más de 235,000 dominicanos al sistema financiero.

Reconocimiento al talento y los colaboradores

Durante su intervención, Aguilera resaltó que los resultados alcanzados por Banreservas responden al compromiso y la preparación de sus colaboradores, al tiempo que defendió una gestión institucional fundamentada en el mérito y la capacidad profesional.

“Siempre he dicho que no creo en rodearme de personas simplemente porque sean de mi confianza personal. Creo en personas capaces, eficientes y comprometidas con hacer bien su trabajo”, manifestó.

En ese sentido, destacó la importancia de reconocer el talento existente dentro de la institución y ofrecer oportunidades de crecimiento a los profesionales que contribuyen a su fortalecimiento.

Como parte de ese reconocimiento, rindió un homenaje especial a Junior Nain Rondón, colaborador que ha dedicado cuatro décadas de servicio a Banreservas.

“Querido Junior, de estos 85 años, hay 40 que también llevan tu esfuerzo, tu dedicación y tu huella”, expresó el presidente ejecutivo, al destacar su trayectoria como ejemplo del compromiso de generaciones de empleados con la institución.

Aportes a la cultura y el deporte

Aguilera resaltó, además, el compromiso de Banreservas con la promoción del arte, la cultura y el deporte, destacando la apertura del Centro Cultural Banreservas en Santiago, ubicado en el antiguo Hotel Mercedes, inmueble patrimonial recuperado para ponerlo al servicio de las nuevas generaciones.

De igual manera, valoró la participación del banco en la transformación del antiguo Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto en la moderna Arena Banreservas, como parte de su respaldo al desarrollo deportivo y cultural del país.

En materia de reconocimientos internacionales, mencionó las máximas calificaciones crediticias otorgadas por Moody’s Local y Feller Rate, así como los premios concedidos por Euromoney, Global Finance, LatinFinance, World Finance y The Banker.

También destacó el reconocimiento a la Oficina de Gestión de Proyectos de Banreservas como la mejor de las Américas en 2026.

Una gala dedicada a la identidad dominicana

La celebración del 85.º aniversario tuvo como eje central un homenaje a la música dominicana, con un repertorio que reunió obras de reconocidos compositores como Juan Luis Guerra, Rafael Solano, Luis Alberti, Ñico Lora y otros autores.

Durante el concierto fueron interpretados temas emblemáticos como Olas y arenas, Yo quiero andar, Perdidos, Nuestro amor, Ella dice y Si tú te vas, mientras que la violinista Aysha Syed ofreció su interpretación de la Fantasía de Carmen, del compositor español Pablo Sarasate.

Aguilera destacó el significado de dedicar la celebración aniversaria a las expresiones musicales que forman parte de la identidad nacional.

“Esta noche festejamos nuestros 85 años rindiendo un merecido homenaje a la música dominicana. Porque, así como el Banco de Reservas ha contribuido a escribir la historia de nuestra nación, la música ha acompañado cada etapa de nuestra vida como pueblo”, expresó.

El presidente ejecutivo agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, por su confianza y respaldo a la institución, así como al Consejo de Directores, los ejecutivos, colaboradores y clientes por su contribución a los resultados alcanzados.

Al concluir su intervención, reafirmó su confianza en el porvenir del banco y en el papel que continuará desempeñando en el desarrollo nacional.

“Porque Banreservas no es solamente un banco con 85 años de historia. Es una institución que lleva 85 años construyendo el futuro de los dominicanos”, manifestó.

A la gala asistieron autoridades gubernamentales y legislativas, representantes del sector empresarial, clientes, personalidades del ámbito cultural, deportistas, líderes de opinión, directores de medios de comunicación y ejecutivos de Banreservas y sus empresas filiales.

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