Representante de la OCDE valora esfuerzos de la SB en materia de eficiencia regulatoria

Santo Domingo, R.D.- La Superintendencia de Bancos (SB) participó en una sesión de intercambio técnico con Graham Russell, presidente del Comité de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien valoró los esfuerzos institucionales para fortalecer la eficiencia del cumplimiento regulatorio por parte de sus supervisados.

De forma concreta, Rossell se interesó por la Estrategia de Simplificación, Modernización y Autogestión del Cumplimiento Regulatorio (SIMA), iniciativa que busca fortalecer la eficiencia del cumplimiento regulatorio, reducir cargas operativas innecesarias y concentrar los esfuerzos de las entidades supervisadas en aquellas obligaciones que efectivamente les correspondan. SIMA también contribuye con el programa Burocracia Cero del gobierno dominicano, que promueve la eficiencia en los trámites de las instituciones del Estado.

Russell se reunió con el equipo de la SB en el marco de su visita al país con motivo del XV Encuentro de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria. El encuentro se realizó como parte de una agenda coordinada por el viceministro doctor Alan Jiménez, del Ministerio de Administración Pública (MAP). El equipo de la SB, encabezado por el superintendente, Enmanuel Cedeño Brea, presentó, además, su experiencia en la implementación de la supervisión basada en riesgos, así como los avances y desafíos que enfrenta en materia regulatoria.

La visita del presidente del Comité de Política Regulatoria de OCDE, considerado un referente internacional en políticas y mejoras en esta materia, representó una valiosa oportunidad para examinar el enfoque institucional desde una perspectiva comparada, tomando como referencia experiencias y tendencias observadas en distintos países.

Tras la presentación institucional, se desarrolló un diálogo abierto con el equipo de la OCDE, en el que se intercambiaron ideas sobre los retos y oportunidades asociados a la transición desde esquemas tradicionales de control hacia modelos de cumplimiento y supervisión basados en riesgos.

Este encuentro favorece las intenciones del Gobierno de que el país inicie el proceso para ser aceptado como miembro de la OCDE. La SB trabaja en la dirección de iniciativas y metas gubernamentales, que además de Burocracia Cero, incluye la Meta 2036, que persigue duplicar el producto interno bruto dominicano para esa fecha.

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