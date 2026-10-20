Licey anuncia su rotación para los partidos de esta semana

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey definieron su rotación abridora para los próximos compromisos de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), combinando talento extranjero dominante, efectividad y brazos con vasta experiencia en circuitos caribeños.

Para el martes 20 frente a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís (7:00 p.m.), subirá a la loma el diestro Daniel Martínez. El lanzador estadounidense viene de firmar un año brillante en el verano con los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol, consagrándose como el líder de efectividad del torneo con un impecable 1.94 PCL y marca de 7-1 en 17 aperturas. En la presente campaña otoño-invernal realiza su debut con el conjunto azul.

El miércoles 21 ante los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana (7:30 p.m.), le tocará el turno al derecho Luis Gil. Esta será la segunda participación de Gil en el béisbol invernal dominicano, luego de lanzar durante la temporada 2020-21. Acumula 269 entradas y un tercio de labor en las Grandes Ligas, con efectividad de 3.61, 272 ponches y un WHIP de 1.28. Fue reconocido como Novato del Año de la Liga Americana en 2024, tras registrar marca de 15-7 en 29 aperturas, con 151 entradas y dos tercios lanzadas, efectividad de 3.50, 171 ponches y WHIP de 1.19. Tuvo una participación limitada durante la temporada de 2026 debido a una inflamación en el hombro. Sin embargo, tras superar las molestias físicas, regresó al equipo de grande de los Yankees de Nueva York en calidad de relevista y cerró su actuación con 27.1 entradas lanzadas, 14 carreras limpias permitida y 17 ponches.

El viernes 23 frente a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís (7:30 p.m.), lanzará el diestro Adonis Medina. Durante el verano, Medina viene de ser pieza clave en la rotación de los Toros de Tijuana en México, dejando marca de 8-2 con 2.86 de efectividad y 77 ponches en 15 aperturas. En la actual contienda invernal ya tuvo participación en el juego inaugural del Licey, registrando una sólida apertura de 5.0 entradas de una carrera, sin bases por bolas y nueve ponches.

El sábado contra las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao de Santiago de los Caballeros (6:00 p.m.), tomará la pelota el experimentado diestro Vladimir Gutiérrez. El cubano vio acción en la Liga Mexicana de Béisbol durante los meses veraniegos con los Pericos de Puebla, donde trabajó en 17 encuentros. Gutiérrez lanzó el pasado sábado con labor de 4.1 entradas, cuatro hits, tres carreras, dos boletos y ocho ponches.

El domingo para cerrar la semana frente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Quisqueya Juan Marichal (5:00 p.m.), la dirigencia azul mantiene el lanzador a ser anunciado, reservando la opción de rotar sus brazos o evaluar el debut de otra de sus piezas según las necesidades del pitcheo.

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