Pro Consumidor interviene más de 30 comercios chinos por irregularidades sanitarias y comerciales

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este miércoles que intervino más de 30 comercios de origen chino, tras recibir denuncias de ciudadanos y detectar presuntas violaciones a las normas sanitarias y otras disposiciones que regulan la venta de productos en el país.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, dijo que los operativos abarcaron el Distrito Nacional y varios municipios de la provincia Santo Domingo.

Explicó que los inspectores levantaron actas para dejar constancia de las irregularidades encontradas.

Dijo, asimismo, que entre las violaciones encontradas figuran la comercialización de productos no aptos para el consumo humano, artículos que no contaban con los registros sanitarios correspondientes, la ausencia del libro de reclamaciones de la institución y la falta de especificaciones requeridas para los productos puestos a disposición del público.

Explicó que estas prácticas representan incumplimientos de las disposiciones sanitarias establecidas en la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, y de otras normas sectoriales que regulan las actividades comerciales en el país.

El funcionario señaló, además, que la entidad se encuentra analizando las actas levantadas y las irregularidades documentadas para determinar las sanciones que se impondrán a estos establecimientos comerciales, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

Alcántara anunció que las intervenciones continuarán desarrollándose en todo el territorio nacional, como parte de las acciones de vigilancia destinadas a verificar que los establecimientos comerciales cumplan con las normas aplicables y ofrezcan productos que reúnan las condiciones exigidas para su comercialización.

Las actuaciones de Pro Consumidor se producen en momentos en que otras autoridades también realizan operativos de fiscalización en establecimientos comerciales de capital chino.

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