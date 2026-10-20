Rafael Herrera, Miguel Franjul y yo en la historia del Listín Diario

Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes

Conocí a don Rafael Herrera Cabral en 1966, cuando fue uno de mis profesores en el Instituto de Promoción Social.

Al evocar su nombre, regreso a aquellos años de aprendizaje, de inquietudes juveniles y de trabajo en los barrios pobres de Santo Domingo.

Para mí, su figura está unida a una experiencia concreta: la de un maestro que abrió las páginas del Listín Diario a un joven interesado en contar la vida de su pueblo.

En 1967, don Rafael acogió y difundió semanalmente, en el Suplemento Sabatino del Listín Diario, mis reportajes sobre el trabajo que yo y un equipo de promotores realizábamos en los barrios pobres de la capital con el Instituto de Promoción Social.

Aquella oportunidad acercó mi experiencia de trabajo social a los lectores del periódico.

Las necesidades de esas comunidades encontraban un espacio en sus páginas, y yo comenzaba a comprender el alcance de la vocación de servicio social que había elegido.

Por eso, cuando hablo de Rafael Herrera como ciudadano y humanista, pienso también en esa disposición suya para escuchar, estimular y ofrecer oportunidades. Su interés por los jóvenes y por los problemas del país tenía manifestaciones que quienes las vivimos conservamos en la memoria.

La historia del Listín Diario ayuda a situar la magnitud de su labor. Fundado el 1 de agosto de 1889, el periódico dejó de circular en junio de 1942 bajo las presiones de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Reapareció el 1 de agosto de 1963, después de más de dos décadas, con Herrera como director. Desde entonces y hasta su fallecimiento, el 25 de noviembre de 1994, su nombre quedó estrechamente asociado a la segunda vida del diario. [1][4]

Había nacido Herrera en Baní el 7 de julio de 1912.

Su padre, Fabio Florentino Herrera, fue periodista, propietario de Ecos del Valle y servidor de su comunidad desde responsabilidades municipales. Rafael creció en un ambiente donde los libros, la prensa y los asuntos colectivos ocupaban un lugar importante. [2]

Su formación autodidacta fue extraordinaria. Monseñor Agripino Núñez Collado destacó su conocimiento del inglés y del francés, su dedicación al estudio y las inquietudes literarias que compartió desde joven con su primo hermano, Héctor Incháustegui Cabral. La amplitud de sus lecturas alimentó una cultura que luego puso al servicio de sus lectores. [3]

En 1941 había comenzado a trabajar como traductor y redactor del Listín. Pasó por La Nación y El Caribe, del cual fue jefe de redacción entre 1948 y 1949 y director entre 1956 y 1960. Esa experiencia precedió a su larga responsabilidad al frente del Listín reabierto. [4]

Sus editoriales abordaban la política, la economía y la vida social mediante un lenguaje comprensible. Sabía que escribir para un periódico suponía dirigirse a personas de distinta preparación. La claridad de sus frases y la brevedad de sus párrafos contribuían a que el conocimiento circulara y los asuntos nacionales pudieran discutirse más ampliamente. [4]

Monseñor Francisco José Arnaiz lo recordó como un hombre cordial, receptivo y dispuesto al diálogo con personas de diferentes ideas. En su semblanza destacó su capacidad para mediar en conflictos políticos y laborales y la apertura del periódico a voces diversas. Esa disposición conciliadora convivía con la firmeza de sus convicciones. [5]

Los editoriales de 1963 reproducidos por Arnaiz muestran su defensa de las libertades y del orden democrático durante el gobierno de Juan Bosch. Herrera reclamaba una oposición activa y competente y rechazaba tanto la arbitrariedad gubernamental como las amenazas contra la convivencia constitucional. Una expresión suya condensaba su sentido de independencia: «El Listín Diario no es alicates de nadie». [5]

Los testimonios de Guarionex Rosa y Juan José Ayuso, recogidos en una semblanza publicada en Acento, evocan también su intervención en favor de perseguidos políticos y su empeño en evitar tragedias mediante la mediación. En esos recuerdos se reconoce al ciudadano que empleaba su ascendiente para ayudar a otros. [2]

Su amor por la lectura tuvo una prolongación pública. Presidió la Comisión Permanente Pro-Feria del Libro, y sus editoriales fueron reunidos en los dos tomos de Vida dominicana, publicados en 1978 y 1981. En 1979, la Universidad Católica Madre y Maestra le otorgó el doctorado honoris causa. En 1989 apareció 25 años de vida económica dominicana, selección de sus editoriales económicos con enfoque monetario y cambiario. [3][4][6]

Su esposa, la profesora Rosa González, con quien contrajo matrimonio el 5 de octubre de 1957, y su familia contribuyeron a preservar su biblioteca. Miles de volúmenes, junto con documentos y objetos personales, quedaron al servicio de estudiantes e investigadores en la PUCMM. Su dedicación al conocimiento continúa así beneficiando a nuevas generaciones. [3][4][7]

Reencuentro en 1986

Mi relación con don Rafael tuvo otro momento que recuerdo con especial gratitud. Durante mayo, junio, julio y agosto de 1986 me solicitó artículos y reportajes sobre temas económicos. Esos trabajos están en las colecciones del Listín Diario. Rogelio Pellerano Romano, Tuturo, presidente de la Editora Listín Diario, los leyó y le gustaron.

En septiembre de aquel año, Tuturo y don Rafael me ofrecieron contratarme como editor de la edición dominical. Fue una propuesta que valoré profundamente. Veinte años después de haberlo conocido como profesor, don Rafael volvía a manifestarme su confianza, ahora para asumir una responsabilidad editorial dentro del periódico.

Sin embargo, yo tenía ya una propuesta para ocupar la dirección ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas Financieras, Adefi. Asumí ese trabajo y lo desempeñé hasta 1988, cuando fui contratado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como consultor del Diálogo Sector Público-Sector Privado.

Aquel diálogo gestionó el paquete de reformas que el presidente Joaquín Balaguer aplicó desde 1991. Mi trayectoria me llevó, por esa vía, desde la escritura sobre asuntos económicos hacia el trabajo institucional relacionado con ellos. La oferta de Tuturo y don Rafael permanece entre los recuerdos que guardo de una relación fundada en el respeto y la confianza.

La memoria de aquellos años incluye también a Miguel Franjul.

Tony Raful y yo compartimos con Miguel Franjul cuando los tres ingresamos, en enero de 1969, en la primera promoción del Instituto Dominicano de Periodismo.

Éramos jóvenes que comenzábamos a abrirnos camino en una profesión que habría de ocupar una parte importante de nuestras vidas.

Según recuerdo, Miguel dejó de asistir a las clases casi inmediatamente porque por entonces consiguió trabajo en el Listín Diario.

Yo recibí mi diploma en 1970; él lo obtuvo años después. Conservo ese recuerdo de nuestros comienzos como parte de una historia compartida de aprendizaje y vocación periodística.

Miguel desarrolló posteriormente una trayectoria que lo llevó por distintos medios y responsabilidades. Las reseñas biográficas sitúan su salida del Listín en 1980. Formó parte del equipo inicial de Hoy, que comenzó a circular el 11 de agosto de 1981, y más adelante trabajó al frente de La Información, en Santiago. [8][10][12]

En una entrevista del programa La Faena, cuenta que al salir de La Información en 1988 recibió de Tuturo Pellerano una propuesta para regresar al Listín como subdirector.

Según su relato, don Rafael había expresado interés en su incorporación. Miguel optó entonces por aceptar una posición en Relaciones Públicas del Grupo Financiero Popular. [9]

Su paso por esa institución aparece también en un documento de la Comisión Dominicana del Quinto Centenario, conservado por el Centro León, que lo identifica como vicepresidente de Relaciones Públicas del Banco Popular Dominicano. [11]

La experiencia que relata tiene un punto de encuentro con la mía: en momentos distintos, ambos recibimos propuestas de Tuturo y don Rafael y tomamos decisiones profesionales que nos condujeron al ámbito financiero.

Son episodios que permiten apreciar la disposición de Herrera para convocar colaboradores y mantener vínculos con quienes habían pasado por su enseñanza o por las páginas del periódico.

Franjul recuerda asimismo que Eduardo Pellerano le ofreció posteriormente la subdirección y que, después de conversar con Alejandro Grullón y los ejecutivos del grupo, regresó al Listín en 1995. Sitúa aquella etapa en unos seis meses. Más adelante dirigió La Nación, en 1999, y asumió la dirección del Listín Diario en 2000. [9][12][13]

Entre su salida de 1980 y su llegada a la dirección en 2000 transcurrieron dos décadas, durante las cuales acumuló experiencias en otros medios y en la comunicación institucional, además de aquel breve regreso. Su nombramiento como director ocurrió aproximadamente seis años después del fallecimiento de Herrera.

En su etapa directiva también hubo cambios: Diario Libre documentó su regreso a la dirección el 3 de diciembre de 2008, después de su salida en enero de ese año. Son momentos de una trayectoria profesional vinculada a distintas circunstancias de la empresa y del periodismo dominicano. [14]

Cada generación aporta su trabajo a la vida de un periódico. La de Rafael Herrera tuvo ante sí la tarea de consolidar al Listín después de su larga interrupción y acompañar, desde sus páginas, décadas decisivas de la vida nacional. Quienes llegamos jóvenes a su trato encontramos una oportunidad de aprender y de participar.

Al recordarlo, vuelvo a 1966, a sus enseñanzas en el Instituto de Promoción Social; a 1967, cuando publicaba mis reportajes sobre los barrios pobres de Santo Domingo; y a 1986, cuando me pidió trabajos económicos y, junto con Tuturo, me ofreció la edición dominical.

Esos recuerdos dan un contenido personal a mi reconocimiento. Rafael Herrera fue para mí un profesor, un director que acogió mi trabajo y un ciudadano cuya cultura encontraba expresión en el servicio. Su lugar en la historia del Listín Diario vive también en las oportunidades que ofreció y en la gratitud de quienes recibimos su confianza.

Fuentes consultadas

1. Listín Diario, “Historia”: https://listindiario.com/ historia-746364.html ; “Listín Diario festeja 124 años de su fundación”: https://listindiario.com/la- republica/2013/08/02/286860/ listin-diario-festeja-124- anos-de-su-fundacio.html

2. Acento, “Rafael Herrera, un gran periodista dominicano casi olvidado”: https://acento.com.do/cultura/ rafael-herrera-un-gran- periodista-dominicano-casi- olvidado-9543.html

3. PUCMM, palabras de Agripino Núñez Collado: https://opac.pucmm.edu.do/ virtuales/html/dominicanos2/ herrera/semblanza_agripino_2. htm

4. PUCMM, biografía de Rafael Herrera: https://opac.pucmm.edu.do/ virtuales/html/dominicanos2/ herrera/biografia.htm ; Listín Diario, “Rafael Herrera: un sembrador de amor y faro de orientación”: https://listindiario.com/la- republica/2009/12/09/124273/ rafael-herrera-un-sembrador- de-amor-y-faro-de-orientacio. html

5. PUCMM, semblanza de Arnaiz, “El personaje”: https://opac.pucmm.edu.do/ virtuales/html/dominicanos2/ herrera/semblanza_personaje. htm

6. PUCMM Informa, julio-diciembre de 2010, referencia al doctorado de 1979: https://www.pucmm.edu.do/ publicaciones/Documents/pucmm- informa/PUCMM-INFORMA-NO-5.pdf

7. PUCMM, recursos de información: https://biblioteca.pucmm.edu. do/informacion-general/ recursos-de-informacion/

8. Reseña biográfica de Miguel Franjul: https://es.wikipedia.org/wiki/ Miguel_Franjul

9. La Faena, entrevista “Tiburones, infiltrado en Haití, exiliado y choques con Hipólito y Leonel”. Se consultó la transcripción disponible, especialmente 1:00:07–1:01:57; los resúmenes no son transcripciones literales: https://www.dailymotion.com/ video/x952s7q

10. Hoy, “Una calurosa mañana el periódico Hoy salió a las calles de SD”: https://hoy.com.do/el-pais/ una-calurosa-manana-el- periodico-hoy-salio-a-las- calles-de-sd_1065930.html

11. Centro León, documento de la Comisión Dominicana del Quinto Centenario, RC-385: https://mediateca.centroleon. org.do/docs/RC-385.pdf

12. INTEC, reconocimiento a Miguel Franjul: https://www.intec.edu.do/en/ notas-de-prensa/item/intec- reconoce-como-profesor- honorifico-al-periodista- miguel-franjul

13. Ministerio de Educación, Premio Nacional de Periodismo 2020: https://minerd.gob.do/ comunicaciones/noticias/ miguel-franjul-es-escogido- premio-nacional-de-periodismo- 2020

14. Diario Libre, 3 de diciembre de 2008, “Miguel Franjul vuelve a la dirección del Listín Diario”: https://www.diariolibre.com/ actualidad/miguel-franjul- vuelve-a-la-direccin-del- listn-diario-DODL179846

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