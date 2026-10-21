Alcántara y Hernández castigan Gigantes en paliza del Licey

SAN FRANCISCO DE MACORÍS (Licey.com).- Kevin Alcántara (2) y Elier Hernández desaparecieron la pelota del parque para convertirse en los verdugos de la paliza 14-1 de los Tigres del Licey sobre los Gigantes del Cibao en partido celebrado este martes en el Estadio Julián Javier.

Alcántara y Hernández protagonizaron una noche memorable con el madero. El primero se fue de 3-3, con dos carreras anotadas y tres impulsadas, incluidos los primeros dos cuadrangulares de su carrera en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Hernández, por su parte, bateó de 2-2, anotó dos carreras, remolcó cinco y conectó su primer jonrón con el uniforme azul para liderar el triunfo de los 24 veces campeones nacionales ante los francomacorisanos.

Resumen de carreras

Alcántara abrió el marcador en la parte alta del cuarto episodio con un cuadrangular solitario por el jardín central, a una distancia de 448 pies y con una velocidad de salida de 108 millas por hora, ante los envíos del abridor Jackson Goddard. Más adelante, el jardinero volvió a sacar la pelota del parque en el cuarto capítulo esta vez con Mel Rojas Jr. a bordo y frente al relevista Alex Young, para ampliar la ventaja azul a 3-1.

En el sexto inning, Alcántara continuó su aporte ofensivo con un sencillo por el jardín izquierdo que llevó al plato a Estevan Florial, quien había negociado una base por bolas y se había estafado la segunda almohadilla.

Posteriormente, Francisco Mejía bateó para out forzado y José Barrero recibió una base por bolas. Ambos corredores anotaron gracias a un doble de Sergio Alcántara por la línea del jardín derecho, que amplió la ventaja de los Tigres a 6-1.

La ofensiva azul volvió a la carga en el séptimo episodio con un rally de tres carreras. Elier Hernández conectó un doble que remolcó a Mel Rojas Jr. y Estevan Florial, y luego cruzó el plato con un sencillo de Francisco Mejía para completar la producción ofensiva del Licey y establecer el 9-1.

Los azules materializaron un rally en el octavo episodio. Jesús Madé anotó con un wildpitch del lanzador Wandisson Charles y Elier Hernández conectó un cuadrangular de tres carreras que produjo a Ramón Hernández y Estevan Florial. Madé conectó un sencillo que remolcó a Sergio Alcántara en el noveno para coronar la noche y el 14-1 de los azules.

Daniel Martínez (1-0, 1.80) se acreditó la victoria en su debut en la pelota dominicana, tras lanzar cinco entradas en las que permitió una carrera y cuatro imparables, además de propinar cinco ponches.

La única anotación de los Gigantes llegó en la parte baja del cuarto episodio, cuando un rodado de Carlos Jorge permitió que Jefferson Rojas anotara. Este último había iniciado la entrada con un doble y avanzó a tercera base tras un rodado de Pascanel Ferreras.

Jackson Goddard (0-1, 6.00) cargó con la derrota luego de trabajar durante tres entradas, en las que permitió un imparable, concedió tres bases por bolas y toleró dos carreras.

Por los Tigres, Kevin Alcántara se fue de 3-3 con dos anotadas, cuatro impulsadas y un boleto recibido, Elier Hernández de 2-2 con dos anotadas, cinco producidas y Sergio Alcántara de 3-2 con una anotada y dos empujadas.

Los Tigres del Licey regresarán al terreno este miércoles para visitar a los Toros del Este, a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana.

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