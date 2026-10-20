NEUTRALIZAN NARCOLANCHA CON MÁS DE UNA TONELADA DE PRESUNTA COCAÍNA

Santo Domingo.- En un nuevo esfuerzo operacional de coordinación ampliada e inteligencia compartida, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público y agencias de inteligencia del Estado, apoyados por la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS), el Comando Sur de Estados Unidos, (SOUTHCOM), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), propinaron otro golpe al narcotráfico internacional al confiscar un alijo de 1, 068 paquetes (más de una tonelada) de presunta cocaína frente a las costas de la provincia de Pedernales.

Las fuerzas de seguridad, actuando en base a informes de inteligencia, activaron todos los protocolos de vigilancia, coordinación y persecución para atrapar a los ocupantes de una lancha rápida (Go Fast) que se movilizaban en actitud sospechosa hacia las costas de la República Dominicana con un presunto cargamento de sustancias controladas.

Luego de una persecución de varias horas en altamar, las fuerzas marítimas, aéreas y terrestres, lograron interceptar a varias millas náuticas al suroeste de la Isla Beata, una embarcación con tres ocupantes a bordo; durante la intervención se confiscaron 36 pacas, conteniendo los paquetes de la presunta droga, envueltos con cinta adhesiva y etiquetados con logotipos propios de redes narcotraficantes.

En el marco de la operación conjunta y combinada, se procedió a la incautación de una embarcación de 40 pies de eslora, equipada con dos potentes motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza cada uno, 12 tanques para el uso de combustibles, tres baterías, un equipo de comunicación Starlink, un teléfono móvil, dos navegadores GPS, provisión de agua y demás evidencias vinculadas al caso.

Con este nuevo golpe, la República Dominicana consolida su fortaleza frente al narcotráfico transnacional, posicionándose como un referente de liderazgo en la región del Caribe, logrando que la estrategia y la cooperación interinstitucional entre la DNCD, la Procuraduría, las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia del Estado y los aliados internacionales, blinden el espacio aéreo, marítimo y terrestre al crimen organizado.

«Durante el 2026, las fuerzas de seguridad han asestado golpes contundentes a las estructuras del crimen organizado transnacional, logrando la incautación de más de 34, 000 kilogramos (34 toneladas), cifras que evidencian el liderazgo de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos».

El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones en relación a la frustrada operación, mientras los colombianos arrestados están siendo entregados al Ministerio Público de la provincia de Pedernales para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El cargamento fue referido bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.

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