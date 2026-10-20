¡En Estados Unidos, Los Dominicanos Votan!

Con más de dos millones de dominicanos y descendientes en seis estados clave, la organización reafirma su compromiso de transformar la presencia demográfica de la comunidad en participación cívica, representación e incidencia democrática.

MIAMI, FLORIDA. — Ante las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, que renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado estadounidense, la organización cívica y activista Los Dominicanos Votan reafirma su compromiso con la educación electoral, el registro de votantes y la participación ciudadana de los dominicanos y dominico-estadounidenses en los Estados Unidos.

La contienda de 2026 se desarrolla en un escenario de importantes debates sobre el rumbo político y económico de la nación, incluyendo asuntos relacionados con la inmigración, la salud, el empleo, la educación y la política exterior. Sus resultados tendrán consecuencias para la agenda legislativa estadounidense y su relación con el escenario internacional.

Fundada en 2019, Los Dominicanos Votan surgió del reconocimiento de que el crecimiento demográfico de la diáspora dominicana representa una oportunidad para fortalecer su presencia dentro de las instituciones democráticas estadounidenses. Sin embargo, sus dirigentes advierten que la dimensión poblacional, por sí sola, no garantiza representación ni incidencia.

«Los números nos hacen visibles. La participación nos hace presentes. El voto nos da voz», expresa el lema institucional de la organización, que procura cerrar la distancia entre presencia demográfica, participación ciudadana e influencia democrática.

Una comunidad de creciente dimensión.

Según las cifras demográficas utilizadas por la organización, seis estados concentran más de 2 millones de dominicanos y descendientes, con una estimación de más de 1.2 millones de personas potencialmente aptas para votar.

Nueva York encabeza esta distribución con 907,677 residentes de origen dominicano y más de 550,000 potenciales electores. Le siguen Nueva Jersey, con 374,675 habitantes y más de 220,000 electores potenciales; Florida, con 297,893 y más de 175,000; Massachusetts, con 191,914 y más de 110,000; Pensilvania, con 185,287 y más de 108,000; y Rhode Island, con 63,717 residentes y más de 36,000 potenciales votantes.

Estas estimaciones reflejan la dimensión de una comunidad cuya participación electoral depende también de factores como la ciudadanía, la edad, los requisitos de elegibilidad y el registro correspondiente.

Liderazgo interdisciplinario y compromiso permanente.

Los Dominicanos Votan está liderada por cuatro profesionales y activistas de reconocida trayectoria en sus respectivas áreas: Daisy J. Báez, especialista en salud; Rodolfo R. Pou, especialista en diásporas; Ángela J. Cruz, especialista en tecnología; y Millie Herrera, especialista en asuntos laborales y microempresariales.

Esta diversidad de conocimientos permite abordar la participación cívica desde una perspectiva integral, vinculando la educación electoral con los asuntos que inciden directamente en la vida cotidiana de las comunidades.

La organización desarrolla su misión mediante la divulgación de información confiable sobre fechas electorales, procedimientos de registro, modalidades de votación y recursos oficiales disponibles para los ciudadanos elegibles.

Concebida inicialmente ante las elecciones presidenciales de 2020, la iniciativa fue estructurada como un esfuerzo permanente, destinado a acompañar futuros procesos electorales federales, estatales y locales.

Más allá del 3 de noviembre.

Para Los Dominicanos Votan, la participación democrática no concluye con el cierre de las urnas. Su visión contempla una comunidad informada, organizada y comprometida con los asuntos públicos de las ciudades y estados donde reside.

La organización sostiene que construir una cultura electoral duradera requiere educación cívica, continuidad institucional y acceso oportuno a información verificable.

«Una comunidad no adquiere influencia democrática solamente por cuántos somos, sino también por cuántos participamos», resume su declaración de principios.

Con esta convicción, Los Dominicanos Votan proyecta su trabajo más allá de noviembre de 2026, promoviendo una ciudadanía activa y una participación sostenida de las actuales y futuras generaciones dominico-estadounidenses.

-Contáctate con la organización vía sus cuentas en las redes sociales.

-Fuente de estimación poblacional: American Community Survey (ACS) 2020–2024.

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