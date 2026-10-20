CARDNET LIDERA LA ADQUIRENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y SE POSICIONA #23 EN AMÉRICA LATINA

La empresa CardNET continúa fortaleciendo su liderazgo en la industria de medios de pago como la empresa número uno en Adquirencia de República Dominicana; y alcanzando la posición #23 entre los 49 mayores adquirentes de América Latina, de acuerdo con el más reciente ranking publicado por The Nilson Report, una de las más prestigiosas firmas globales de investigación. Fuente: The Nilson Report. Utilizado con autorización de Nilson Report.

Durante el año 2025, CardNET registró un crecimiento de 14% respecto al año anterior en cantidad de transacciones procesadas. Asimismo, alcanzó un volumen de compra equivalente a un incremento de 13%, consolidando su posición como uno de los actores más relevantes del ecosistema de pagos de la región.

La empresa cuenta además con una red de más de 133,000 comercios afiliados distribuidos en todo el país.

«Este posicionamiento refleja la confianza que miles de comercios, entidades financieras y consumidores depositan diariamente en nuestra plataforma. Nos enorgullece que una empresa dominicana figure entre los principales adquirentes de América Latina, demostrando la fortaleza y capacidad del ecosistema de pagos de nuestro país», expresó Martín Cava, presidente ejecutivo de CardNET.

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