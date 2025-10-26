- Publicidad -
ROJAS PEREYRA LAMENTA MUERTE DE GONZÁLEZ CANAHUATE Y DESTACA SU ROL EN HISTORIA POLITICA

PERIODICO PRIMICIAS26 de octubre de 2025
SANTO DOMINGO. El doctor Domingo Rojas Pereyra lamentó la muerte del jurista Almanzor González Canahuate, a la edad de 89 años.
Destacó que González Canahuate en el ámbito político jugó un papel vital en la recuperación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), luego de la división entre José Francisco Peña Gómez  y Jacobo Majluta, tras las elecciones del año 1986 en que el entoces partido oficial perdió dichos comisios frente al Partido Reformista Social Cristano PRSC con Joaquín Balaguer como su candidato presidencial.
En ese sentido el abogado rememoró que: «La pugna entre Peña Gómez y Majluta en aquel entonces llegó a niveles insostenibles y tan encarnizados que hizo que se acordara «frizar» electoralmente al PRD, es decir, que ninguno de los dos líderes perredeistas fuera su candidato a la presidencia y que cada uno creara una organización política, de donde surgieron, el Bloque Institucional Socialdemocrata (BIS) y el Partido Revolucionario Independiente (PRI), con el cual cada uno, es decir Peña y Majluta participarían en las elecciones del año 1990 y el que más votos alcanzara se quedaría con el PRD.
Fue entonces que un grupo de dirigentes que no estaban de acuerdo con esa posición, convocaron al Comité Ejecutivo Nacional del PRD y con el apoyo del sector de Peña Gómez tan sólo les faltaba un voto para hacer mayoría que exigían los estatutos, es entonces cuando acudieron al doctor González Canahuate quien estaba al margen de la disputa de los dos bandos, quien acudió a la reunión y con su voto la tendencia de Peña Gómez pudo asumir el  control del PRD, una vez validada dicha asamblea por la Junta Central Electoral y Peña Gómez fue el candidato presidencial del PRD en 1990 y Jacobo Majluta lo fue por el PRI.
