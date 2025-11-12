Restablecido sistema eléctrico en Dominicana tras apagón nacional

Santo Domingo,12 nov ( Prensa Latina) El ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, confirmó el restablecimiento del sistema nacional de generación eléctrica en la madrugada de hoy, tras un apagón general que en varios sectores se prolongó unas 12 horas.

Santos precisó que a las 02:20 de este miércoles el sistema cubría el 96 por ciento de la demanda con una producción de dos mil 875 megavatios.

Detalló que a esa hora todas las plantas generadoras estaban en línea y que el sistema de transmisión operaba al 100 por ciento, lo que permitió normalizar de forma paulatina el suministro de energía en todo el país.

Indicó que el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña estuvieron en constante comunicación con el Centro de Control y el Gabinete Eléctrico, dando seguimiento al proceso.

El titular informó que el Comité de Fallas del sistema se reunirá este miércoles para realizar las indagaciones técnicas y determinar las causas del incidente, que tuvo origen en una subestación de San Pedro de Macorís.

El apagón ocurrió la víspera aproximadamente a a las 13:30, hora local. El corte de energía afectó el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, y dejó varados a miles de usuarios en medio del tráfico.

«El compromiso del Gobierno es con la seguridad energética y la confianza de los ciudadanos», expresó Santos, al destacar anoche el trabajo conjunto de las instituciones del Gabinete Eléctrico para recuperar la normalidad en el menor tiempo posible.

«El sistema eléctrico nacional es complejo y cualquier evento puede generar un efecto en cadena. Por eso necesitamos tiempo y rigurosidad antes de emitir un informe definitivo», señaló.

