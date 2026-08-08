Superintendente de Bancos presenta informe de gestión

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., presentó
los resultados de su gestión 2020-2026, período en el que impulsó una
profunda transformación institucional orientada al fortalecimiento de la supervisión
financiera, la actualización normativa, el fortalecimiento institucional y la protección de
los usuarios del sistema financiero dominicano.
Durante un acto de rendición de cuentas, el funcionario resaltó los principales avances
alcanzados en los últimos seis años, los que contribuyeron a consolidar la estabilidad del
sistema, ampliar el acceso a servicios financieros y modernizar la institución para
responder a los desafíos del entorno actual.
En su discurso, Fernández destacó que la gestión inició en medio de la pandemia de
COVID-19, una etapa que puso a prueba la capacidad de respuesta de la institución y del
sistema financiero nacional. En ese contexto, la SB fortaleció sus mecanismos de
monitoreo y supervisión, desarrolló herramientas de alerta temprana y promovió medidas
para proteger a los usuarios durante la emergencia sanitaria.
Entre 2020 y junio de 2026, la institución realizó 593 inspecciones a entidades financieras,
grupos financieros y fiduciarias, al tiempo que modernizó su modelo de supervisión e
incorporó nuevas áreas especializadas, como Innovación e Inclusión Financiera,
Supervisión del Mercado Fiduciario, Supervisión Consolidada y Supervisión de Tecnología y
Seguridad de la Información.
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., presentó