Superintendente de Bancos presenta informe de gestión

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., presentó

los resultados de su gestión 2020-2026, período en el que impulsó una

profunda transformación institucional orientada al fortalecimiento de la supervisión

financiera, la actualización normativa, el fortalecimiento institucional y la protección de

los usuarios del sistema financiero dominicano.

Durante un acto de rendición de cuentas, el funcionario resaltó los principales avances

alcanzados en los últimos seis años, los que contribuyeron a consolidar la estabilidad del

sistema, ampliar el acceso a servicios financieros y modernizar la institución para

responder a los desafíos del entorno actual.

En su discurso, Fernández destacó que la gestión inició en medio de la pandemia de

COVID-19, una etapa que puso a prueba la capacidad de respuesta de la institución y del

sistema financiero nacional. En ese contexto, la SB fortaleció sus mecanismos de

monitoreo y supervisión, desarrolló herramientas de alerta temprana y promovió medidas

para proteger a los usuarios durante la emergencia sanitaria.

Entre 2020 y junio de 2026, la institución realizó 593 inspecciones a entidades financieras,

grupos financieros y fiduciarias, al tiempo que modernizó su modelo de supervisión e

incorporó nuevas áreas especializadas, como Innovación e Inclusión Financiera,

Supervisión del Mercado Fiduciario, Supervisión Consolidada y Supervisión de Tecnología y

Seguridad de la Información.

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