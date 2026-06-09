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Nacionales

República Dominicana encabeza reunión de ministros de Relaciones Exteriores del SICA

PRIMICIAS DIGITAL9 de junio de 2026
6 1 minuto de lectura

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. –República Dominicana encabezó este martes una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en la que los ministros prepararon los trabajos para la reunión de jefes de Estado de los países miembros de este organismo que se realizará este miércoles de manera virtual. 

La delegación dominicana en esta reunión virtual de ministros estuvo encabezada por el canciller Roberto Álvarez como Presidencia Pro Tempore (PPT) del SICA ostentada por el país.

En los trabajos de este encuentro, que contó con la participación de todos los países miembros del organismo, República Dominicana anunció el traspaso de la PPT del SICA a Belice a finales de este mes en la siguiente reunión de ministros de Relaciones Exteriores a celebrarse en El Salvador. 

En esta reunión, el canciller estuvo acompañado del viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Fco. Rivera; y la directora de Integración Comercial, Carmen Elena Ibarra. 

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