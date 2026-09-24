Relevista cubano Richard Guasch se reporta a las Estrellas

“Venir a jugar a este país es como dicen, un sueño hecho realidad”, manifestó Guasch, quien él año pasado llegó a acordar para lanzar con las Estrellas, pero no pudo, “por diferentes razones”, según dijo, en una entrevista con Luis Morales, del staff de prensa del equipo con sede en San Pedro de Macorís.

Guasch afirmó que estará disponible para lanzar desde el primer día y hasta el final en el venidero campeonato dominicano, el cual está programado para comenzar el 16 de octubre.

El derecho se mostró confiado en que su actuación con las Estrellas le servirá de aprendizaje y perfeccionamiento, en su intento por llegar al béisbol de Grandes Ligas.

El importado por las Estrellas tiene experiencia en el béisbol del Caribe. Ha lanzado en la liga invernal de Venezuela (2024-2025) y en la de verano de México (2025).

LANZÓ EN AA ESTE AÑO

El serpentinero de 28 años tuvo récord de 3-0 este año en AA. Permitió con 4.76 carreras limpias por cada 9.0 entradas lanzadas, en 21 juegos con el equipo sucursal de los Orioles de Baltimore (Chesapeake).

El nativo de Santiago de Cuba también lanzó este año cuatro partidos en la Liga de Novatos y otros tres en Clase A Avanzada. En total sumó 42 ponches en 29.2 entradas lanzadas, entre tres circuitos.

En cinco temporadas en AA registra 165 ponches en 131.2 entradas. En ocho campañas en la Ligas Menores de los Estados Unidos tiene en su haber 451 ponches en 350 entradas.

“Tengo la habilidad de conseguir muchos “swings” en blanco”, observó Guasch. “Eso me da cierta ventaja en determinadas situaciones del juego”.

Guasch se unirá un cuerpo de relevistas de las Estrellas que incluye al norteamericano Patrick Weigel, hasta ahora el otro relevista importado anunciado por el club, así como a los dominicanos: Neftalí Féliz, Jhan Maríñez, Raffi Vizcaíno, Gregory Santos, Carlos Belén, Gerónimo Franzuá, Oddy Núñez, Diego Castillo, Domingo Tapia, Junior Santos, entre otros.

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