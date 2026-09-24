Exhorta comunidad dominicana en EE. UU. a participar actividades del Mes Nacional Herencia Hispana

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El empresario dominicano radicado en esta ciudad, Antonio Cabrera, exhorta a la comunidad dominicana en Estados Unidos a participar de manera activa en las actividades conmemorativas del Mes Nacional de la Herencia Hispana.

“Participando en los diferentes eventos enviamos un mensaje sobre la fortaleza de nuestra comunidad en territorio estadounidense, calculada en más de 70 millones de hispanos, entre ellos 2,539,893 de quisqueyanos en todo EE. UU., de los cuales 873,294, equivalentes al 34.38 %, residen en la Gran Manzana”, expresó.

Cada año, sostiene Cabrera, los hispanos mostramos con orgullo nuestras raíces, tradiciones, expresiones culturales y los aportes al desarrollo de esta gran nación.

Indica que la comunidad hispana ha sido clave en diversos sectores de Estados Unidos, desde la agricultura, la construcción y la hotelería hasta áreas de alto crecimiento, como la tecnología y la salud.

Su influencia cultural se percibe en la música, la gastronomía, el cine, la literatura y otras manifestaciones artísticas que han pasado a formar parte de la vida cotidiana en todo el territorio estadounidense.

En el ámbito político y del servicio público, la presencia hispana también se ha fortalecido con alcaldes, congresistas, jueces y líderes comunitarios en distintos niveles de gobierno.

En la educación, la ciencia y la investigación, cada vez más profesionales hispanos amplían su influencia, mientras miles de pequeños y medianos empresarios dinamizan la economía y generan empleos en todo el territorio.

En NYC, los dominicanos mantienen una fuerte presencia en bodegas, supermercados, salones de belleza, barberías, consultorios médicos, taxis y otros servicios.

Estados Unidos inició el martes 15 de septiembre las celebraciones del Mes Nacional de la Herencia Hispana, una conmemoración que se extenderá hasta el 15 de octubre, subraya Cabrera.

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