FDA retira del mercado en NY y NJ atún de alto consumo entre dominicanos

NUEVA YORK.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) está retirando del mercado un producto de atún que se vende en Nueva York y Nueva Jersey y es de alto consumo entre los dominicanos, entre otras etnias, residentes en ambos estados.

El retiro se debe a la presencia de altos niveles de escombrotoxina, sustancia que puede causar intoxicación escombroide, la cual se produce tras ingerir pescado que ha comenzado a descomponerse.

Los síntomas pueden aparecer pocos minutos despues de consumir el producto y prolongarse durante varias horas.

Entre sus efectos se encuentran enrojecimiento facial, sudoración, mareos y náuseas. Estas señales iniciales pueden intensificarse y provocar sarpullido, urticaria, calambres estomacales y diarrea transitoria.

Para los consumidores de NY y NJ, la recomendación es revisar cualquier producto de atún que pudiera coincidir con el incluido en el retiro antes de consumirlo. El retiro se inició el 24 de julio.

Si existe alguna duda sobre el producto, su procedencia o si pertenece al lote afectado, lo más prudente es no consumirlo hasta confirmar la información.

La FDA ha clasificado el retiro como de Clase II, lo que significa que la exposición al producto puede causar consecuencias adversas para la salud, temporales o médicamente reversibles.

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