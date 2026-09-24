Senador por Espaillat expone ante la comunidad dominicana en el exterior sus logros

NUEVA YORK.- El senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez, expuso en esta ciudad a la comunidad dominicana residente en el exterior, que asciende a 3,030,647 personas, entre ellas 2,539,893 (84.38 %) en los Estados Unidos, los logros alcanzados como legislador en beneficio de su demarcación.

Gómez, quien es hijo de esta comunidad en NY, donde residen 873,294 (34.38 %) de los quisqueyanos establecidos en territorio estadounidense, afirmó que Espaillat, de seis años a la fecha, es otra provincia.

Desglosó su labor legislativa de la siguiente manera: La carretera desde Sambito hasta Jamao y de Jamao hasta Sabaneta de Yásica, obra que consideró de gran importancia debido a la intensa actividad agrícola de esa zona y a su contribución al desarrollo del turismo.

“Recientemente inauguramos en Jamao la carretera de Las Espinas, con una inversión de 460 millones de pesos; las vías que conectan Moca con Las Lagunas y Las Lagunas con Hermanas Mirabal. También la circunvalación de Moca, que será inaugurada el próximo mes de diciembre”, expresó.

Asimismo, citó la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), donde, según afirmó, se han graduado más de dos mil estudiantes.

Entre otras obras, mencionó la oficina para expedir y renovar licencias de conducir, así como la oficina de pasaportes, que será inaugurada dentro de dos meses, precisó el legislador.

También destacó las remodelaciones de los hospitales Toribio Bencosme, en Moca, que cuenta con un tomógrafo, y Manuel de Luna, en Gaspar Hernández. Además, señaló que se ha inaugurado una unidad de atención al pie diabético.

Expresó que ha solicitado al presidente Luis Abinader la ampliación a cuatro carriles de las importantes carreteras Ramón Cáceres y de la entrada principal de Moca.

Gómez sostuvo que ya fue aprobado un préstamo de 43.5 millones de dólares para la ampliación del acueducto de la provincia.

“Podemos citar un sinnúmero de obras de infraestructura ordenadas por el presidente Abinader”, concluyó diciendo el senador.

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