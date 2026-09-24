La espada de Dámocle pende sobre la cabeza del congreso de EUA

“Donald Trump está obsesionado con su predecesor y las pruebas así lo corroboran. Fue en enero de 2025 cuando Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, sucediendo a Joe Biden, tras unas polémicas y ajustadas elecciones. Más de un año y medio después, la popularidad y apoyo de Donald Trump se han desmoronado, las elecciones de medio mandato de noviembre pueden ser su tumba política, si es que Irán no lo ha sido ya.

Y la pregunta que toca hacerse es, ¿de quién es la culpa de que Donald Trump no esté en su mejor momento en la Casa Blanca? Según él, de Joe Biden. Conviene recordar que Joe Biden, camino de los 84 años, se retiró de la vida pública tras ser diagnosticado de un cáncer en fase cuatro. Y a pesar de ello, se ha convertido en el blanco predilecto de Donald Trump.

Y es que, en lo que va de año 2026, Donald Trump ha mencionado a Joe Biden cerca de 900 veces, esto es, en torno a 3 veces diarias, según una investigación realizada por Reuters. Hablamos de 890 menciones desde el 1 de enero de 2026, en cerca de 200 eventos y entrevistas, además de 190 publicaciones en Truth Social. Básicamente, Donald Trump menciona más a Joe Biden en redes que a su esposa, Melania Trump.

Obviamente, estas menciones no son para preocuparse por su salud, ponderar su mandato o el hecho de que mantuviera el estrecho de Ormuz abierto, sino para echarle la culpa de todo. Y cuando Reuters dice de todo, se refiere a culparle 210 veces por la economía, 168 veces por la inmigración y 138 veces por la política exterior y la seguridad nacional.

No queda ahí el asunto, pues la investigación señala que Joe Biden fue mencionado por Donald Trump en el estreno de la película de Melania Trump, en el Desayuno Nacional de Oración o en la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en la Casa Blanca. Por cierto, la media es de 3 menciones al día pero, ¿te atreverías a aventurar el récord de menciones en un solo día? Fueron 16 menciones a Joe Biden, en la Cumbre de la OTAN en julio de 2026.

Y sí, obviamente, Joe Biden también ha sido mencionado 37 veces en relación a la guerra con Irán, acusándole de haber contribuido a «crear un monstruo», a pesar de que Donald Trump fue quien inició el conflicto en febrero de 2026, un año después de la salida de Biden de la Casa Blanca. De hecho, Joe Biden ha sido responsable de hasta 138 crisis internacionales, según Donald Trump, es el número de veces que le ha mencionado, en relación a conflictos internacionales con países como China, Ucrania, Irán o Afganistán.

El problema para Donald Trump es que, tras 900 menciones a Joe Biden, los ciudadanos ya no se lo creen, especialmente ahora con la subida constante del precio del combustible y las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina. Según la AAA, el precio medio nacional de la gasolina regular ronda lod 4,48 dólares por galón (un galón son 3,78 litros), mientras que el diésel ha alcanzado su récord con 6,49 dólares por galón.

Así las cosas, según las últimas encuestas de NBC News, los republicanos perderán el control de la Cámara de Representantes en noviembre, tras ser superados por cinco puntos por los demócratas (50%-45%). De ahí que Donald Trump insista en culpar a Joe Biden de todo, intentando desviar la atención. Incluso llegó a decir: «Espero que todos se den cuenta de que el aumento de precios en todo Estados Unidos fue causado por el somnoliento Joe Biden y la administración Biden, no por ‘TRUMP'», en Truth Social. Pintan feas las midterms para los republicanos”.

Lic. Luis Ma. Ruiz Pou

luisruiz47@gmail.com

Fuente: Historia de thedailydigest.com

22/09/2026

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