RD competirá en todas las disciplinas acuáticas en Santo Domingo 2026

SANTO DOMINGO.- República Dominicana competirá por primera vez en todas las disciplinas del programa acuático de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras sus selecciones intensifican la preparación con miras a Santo Domingo 2026.

Los equipos de clavados, natación de velocidad, natación artística, aguas abiertas y polo acuático continúan sus entrenamientos en las remodeladas instalaciones del Centro Acuático Nacional, ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Henry Reyes, director técnico de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos, ofreció la información durante una visita realizada el martes por la jefatura de misión dominicana y la dirección técnica del Comité Olímpico Dominicano.

Reyes resaltó que la participación en todas las pruebas aumenta las expectativas de una destacada actuación en la cita regional.

Entre las principales figuras de la delegación figuran los olímpicos Jonathan Ruvalcaba, Frandiel Gómez, Victoria Garza, Elizabeth Jiménez y Josué Domínguez, quienes afinan los últimos detalles de su preparación para la cita regional.

“Hemos recibido todo lo necesario para llegar en las mejores condiciones a los Juegos”, manifestó el clavadista Domínguez, quien dijo estar esperanzado de competir ante graderías repletas de aficionados dominicanos.

“El público en casa ayudará mucho”, sostuvo.

Por su parte, la nadadora Elizabeth Jiménez aseguró que los velocistas trabajan con intensidad para aportar medallas al país.

“En los Juegos de San Salvador logré una medalla de bronce y ahora espero conseguir una igual o mejor, ya sea en individual o en relevos. Siento que puedo lograrlo y me siento muy motivada, sobre todo porque será en casa”, expresó.

Victoria Garza, participante en los Juegos Olímpicos de París 2024, se mostró entusiasmada ante lo que será su primera experiencia en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Estoy muy emocionada porque sé que la competencia será muy fuerte, pero saldré a dar lo mejor de mí. Espero llegar a los Juegos con una mentalidad fuerte y resiliente para cada clavado”, indicó la atleta mexicana nacionalizada dominicana.

Durante la visita de supervisión, los atletas compartieron sus impresiones sobre la preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya celebración tendrá lugar en Santo Domingo en 2026.

Durante el recorrido, Juan Febles Dalmasí, director técnico del Comité Olímpico Dominicano, y su equipo intercambiaron impresiones con José Armando Fernández, miembro del comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos, y con los entrenadores de las distintas selecciones, quienes explicaron los avances del programa de preparación rumbo a Santo Domingo 2026.