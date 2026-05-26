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Pueblo Abajo y San Antonio avanzan a semifinal torneo municipal de Basket de Castillo

PRIMICIAS DIGITAL26 de mayo de 2026
1 1 minuto de lectura

Los quintetos Pueblo Abajo y San Antonio  avanzaron a la semifinal del exitoso torneo de baloncesto municipal de Castillo dedicado al ingeniero Olmedo Caba Romano bajo la organización de un comité encabezado por el alcalde Faurys Vélez Victorio.

El quinteto Pueblo Abajo logró colarse en el tercer lugar de la exitosa justa deportiva tras culminar su participación en la vuelta regular con registro de tres victorias y tres derrotas.

Pueblo Abajo contó con la gran actuación  en la segunda ronda del versátil Luis Vásquez quien estuvo certero en sus lances de larga y corta distancia.

A Vásquez se le unió el gran trabajo del novato sensación Justin Calzado que ha impregnado respeto en la zona pintada junto a Diego Castillo y los efectivos lance de los veterano Albert Bonilla y Roelmi López.

De su lado el quinteto San Antonio culminó su participación en la primera fase del torneo con registro de 3-3 pero el gol averaje permitió quedar en la segunda posición de la vuelta  regular.

Junior Muñoz  ha sido la bujía inspiradora  del team San Antonio para avanzar a la semifinal que junto a Rander de la Cruz, Brahiam Paula, y Robert Almanzar han hecho un equipo muy competitivo.

Para este jueves 28 de mayo será el inicio de la semifinal pactada al mejor de tres encuentros entre los equipos Pueblo Abajo y San Antonio.

Se pronostica una serie semifinal  bien reñida por el gran nivel técnico de  ambos  equipos y la excelente banca  que será determinante para que uno de los equipos avance a la gran final de la exitosa justa deportiva.

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