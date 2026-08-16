168 Horas en Primicias: Seis años de gestión de Abinader, preocupación, alarma, por masiva presencia de haitianos en escuelas RD, Economía, terremotos, activa agenda Abinader en San Juan, reclamos de maestros, otros variados temas despiden e inician nueva semana

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La expansión de los terremotos a Venezuela, Colombia, Ganada, en España, e Indonesia, el deterioro de los servicios consulares en Antigua y Barbuda, denunciada por dominicanos; preocupación por la masiva presencia de haitianos en las escuelas públicas, 16 de Agosto, Día de la Restauración de la República, la nueva legislatura en el Congreso Nacional, la muerte a tiros de un dirigente comunitario en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste; la población dominicana esperando cambios los 16 de agosto de cada año, el inicio del año escolar, varios heridos en la autopista de Las Américas por la caída de un árbol, el del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es un gobierno de averías, una denuncia del aspirante presidencial Francisco Javier García; la liberación de presos políticos en Venezuela, un terremoto de magnitud 6.9 en INDONESIA, un reclamo de Rusia a Estados Unidos sobre Ucrania, la agenda del presidente Luis Abinader, que incluyó la inauguración de un techado en el centro educativo Santos Cura de Ars, una alerta verde en el Gran Santo Domingo y otras provincias, dos hombres perseguidos por la Policía Nacional por la muerte de un dirigente comunitario en Los Alcarrizos, casi 300 personas fallecidas por el terremoto en Colombia, un incendio en La Victoria, nueve mil estudiantes esperando cupo en las escuelas, la comidilla de la semana, la expulsión del país de nueve diplomáticos cubanos, políticos haciendo campaña proselitista en las redes sociales y en las calles, la arrabalización en terrenos de la Autopista 6 de Noviembre, seis años de gestión del presidente Luis Abinader, el inicio del año numero siete de Abinader en el poder, Estados Unidos no descartando una operación militar en Cuba, son parte de los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo en 168 Horas Primicias, agosto 2026.

ECONOMIA

La amenaza del presidente Donald Trump de declarar «territorio de EEUU el estrecho de Ormuz

La República Dominicana entre los 40 países en el trasbordo de productos chinos, según Estados Unidos

La inversión de Carlos Slim en la compra de kilómetros de caminos, 40 puentes y 6 viaductos en una ruta clave en México

La dirigente empresarial Circe Almánzar respaldando la decisión de Aduanas de respaldar la exigencia de un cruce fronterizo de patanas hacia Haití

Los US$ 7.25 millones para asistencia legal a menores migrantes no acompañados que destinará Nueva York

La no mejoría de la calidad de vida del dominicano con el crecimiento económico, según la Fueza del Pueblo

Osmar Benitez definiendo como temas delicados las auditorías

La ratificación por el Tribunal de una sentencia sobre la distribución de fondos públicos a partidos políticos

Reclamos de mejoras laborales y educativas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP)

Constitucionalistas reclamando el freno del dinero en la política

Teherán reafirma el control del estrecho de Ormuz

El 15.3% de los hogares dominicanos enfrentando los apagones con inversores

El retiro de miles de huevos por posible salmonela en Estados Unidos

Expohogar Banreservas 2026 cerró con financiamientos por más de RD$11,247 millones

La feria hipotecaria registró 2,050 solicitudes aprobadas para la adquisición de apartamentos, casas, viviendas de bajo costo, solares y locales comerciales.

El Banco de Reservas cerró Expohogar 2026 con RD$11,247.3 millones en financiamientos aprobados, correspondientes a 2,050 solicitudes destinadas a la adquisición de apartamentos, casas, viviendas de bajo costo, solares y locales comerciales en distintos puntos de la República Dominicana.

Los resultados representan un crecimiento de 60.7 % respecto a la edición anterior de Expohogar y reflejan el alcance de las facilidades ofrecidas por Banreservas para la adquisición de viviendas y otros inmuebles.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que las cifras alcanzadas reflejan el compromiso de la institución financiera con las iniciativas orientadas a ampliar el acceso a la vivienda y contribuir al desarrollo económico y social del país.

“Los resultados alcanzados en Expohogar Banreservas 2026 ratifican el compromiso del banco de acompañar al presidente de la República, Luis Abinader, en su política de desarrollo económico y social, especialmente en los esfuerzos dirigidos a reducir el déficit habitacional y facilitar que más dominicanos puedan tener un techo propio.

Estos más de RD$11,247 millones en financiamientos representan nuevas oportunidades para miles de familias y, al mismo tiempo, un importante impulso para el sector construcción, la generación de empleos y el crecimiento de nuestra economía”, expresó Aguilera.

Los apartamentos encabezaron las operaciones de Expohogar 2026, con 1,011 solicitudes, que representaron el 49.32 % del total, y créditos aprobados por RD$5,499.3 millones.

Presidente Abinader anuncia aumento cartera crédito Promipyme

Promipyme celebra primer año de “Tu Firma es Tu Garantía” con entrega de RD$85 millones*

San Juan de la Maguana.-El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) celebró el primer aniversario del programa “Tu Firma es Tu Garantía”, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, en el que fueron entregados RD$85 millones en créditos a 400 microempresarios y emprendedores.



Luis Abinader, al dirigirse a todos los sanjuaneros, anunció que aumentará la cartera de crédito del programa Tu Firma es Tu Garantia que ejecuta el gobierno a través de Promipyme,para que llegue a cada rincón del país.

“Este programa lo vamos a extender en San Juan de la Maguana, así como lo hemos hecho en los sectores agrícolas, vamos a seguir aumentando la cartera de crédito para que lleguen a cada una de nuestras mujeres y a los nuevos emprendedores que son orgullo de la nación”, expresó el mandatario.

Gobierno lanza PRONAMEC con inversión superior a RD$200 millones

Programa de mecanización contempla seis etapas que serán aplicadas en diferentes puntos del país

San Juan de la Maguana, República Dominicana.– El Gobierno dominicano puso en marcha el Programa Nacional de Mecanización (PRONAMEC), con una inversión superior a los RD$200 millones, durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en esta provincia, donde inició la implementación de una estrategia que busca transformar los procesos productivos, reducir costos, elevar la productividad y disminuir la dependencia de mano de obra extranjera.

El lanzamiento del programa marca el inicio de una nueva etapa para la agropecuaria dominicana, mediante la incorporación progresiva de tecnologías y maquinarias en las diferentes fases de producción agrícola, desde la preparación de los terrenos hasta la cosecha y la poscosecha.

Durante el acto, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, afirmó que PRONAMEC tiene como objetivo central producir más, producir mejor y reducir costos, al tiempo que destacó que el programa constituye una apuesta por la productividad, la rentabilidad y la competitividad del campo dominicano.

“Hoy no hemos venido simplemente a presentar un programa. Estaremos poniendo en marcha una verdadera transformación del campo dominicano”, expresó el ministro, quien resaltó el papel de los productores como protagonistas de la actividad agropecuaria nacional.

OTROS TEMAS

La agenda del presidente Luis Abinader en San Juan

El presidente Luis Abinader elogiando el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ante los desafí0s de seguridad

Escandaloso, el 70% de los alumnos haitianos en 32 escuelas para adultos del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos

El ex presidente Leonel Fernández reclamando la ampliación del debate sobre la reforma policial

Mujeres llevándole la delantera a los hombres en la UASD

El fallecimiento del presidente del PRM en Peravia, Rafael Pimentel

Menos matrimonios y más divorcios en el país

Julio Cury reclamando que investiguen la Junta Central Electoral (JCE) por el reglamento que prohibe las encuestas

El muy lamentado fallecimiento de Luis Martín Gómez, ex director de comunicaciones del Banco Central

El ministerio de Educación anunciando que duplicará el número de sicólogos enlas escuelas públicas

El incremento de las lluvias en algunas comunidades de RD

Las más de 16 mil cajas con documentos sobre el fraude en Senasa

La acusación de Cuba a RD de someterse a las presiones de EEUU en un intento de aislarla, ¿ le responderá el gobierno?

Viviendas levantadas en zona de peligro en la Autopista 6 de Noviembre

Leah Campos, embajadora de Estados Unidos, un nuevo estilo diplomático en RD

Duros ataques a una resolución de la Junta Central Electoral (JCE) restringe inconstitucionalmente la publicación de encuestas

Una anunciada manifestación frente al Ministerio de Relaciones Exteriores por la expulsión de nueve diplomáticos de Cuba de RD

Vehículos afectados por la caída de un árbol en la Autopista de Las Américas

El incendio de un vehículo en Dajabón con haitianos

La preocupación del obispo Marte por la falta de aulas

Una protesta en Cotuí por la muerte de un agricultor

La muerte de un joven en Santiago de los Caballeros

Los virus respiratorios en RD

El calor extremo en Estados Unidos

La comentada presencia del ministro de la Presidencia, José Paliza, en una reunión en La Vega

Un accidente de tránsito en el Puente Lucas Díaz

Las lluvias en nueve provincias

El asalto a un mensajero de una farmacia en Santiago de los Caballeros

Los 47 muertos en Indonesia por un terremoto de 7.7

Preocupación por hechos violentos en el Cibao

Los bomberos enfrentando un incendio en una plaza comercial en La Victoria

Un arsenal de munición enviado a Ucrania motivando un reclamo de Rusia a Estados Unidos

El Partido Patria Para Todos atribuyendo la expulsión de nueve diplomáticos cubanos a la injerencia de Estados Unidos en RD

Una persona encontrada calcinada en un vehículo incenciado en La Vega

No se conocen los nombres de los nueve diplomáticos cubanos expulsados de RD

La Policía Nacional investigando hechos violentos en el Cibao

La inauguración de un nuevo batallón de Transportación del Ejército, acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader

El inicio de construcción de obras en Baitoa y Hato del Yaque, Santiago de los Caballeros

Los nuevos militantes de la Fuerza Nacional Progresista en Bonao

Los servicios médicos gratuitos de Salud Pública y el Comando Sur de Estados Unidos, benefician a 1,900 personas

BEISBOL DE GRANDES LIGAS

Joshua Báez, dominicano perteneciente a los Cardenales de San Luis, conecta tres jonrones al debutar con ese equipo de las Grandes Ligas, MLB

INTERNACIONALES

La restricción en Colombia a los equipos de rescate

La sequía extrema en Puerto Rico

Los 80 años de la independencia de India

La anulación de una condena por el sonado caso ODEBRECHT en Perú

La conmemoración del centenario de Fidel Castro en Cuba y RD

Una misión de alto nivel de la OEA en Haití

La libertad del alcalde Brian De Peña, concedida por una Corte de Boston

El embajador de Cuba en RD expresando que mantendrán sus principios pese a la expulsión de nueve diplomaticos del país

El inicio de la campaña electoral en Brasil

El alcalde de Lawrence, Brian de Peña, definiéndose como una persona seria

Un huracán impactando una isla de Hawai

Un aspirante démocrata con la meta de captar el voto cubano republicano en Miami

Lula y Bolsonaro disputándose el poder en Brasil

FRONTERA DOMINICO-HAITIANA

Preocupación en Restauración porque su camión de bomberos está dañado y hace mucha falta

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