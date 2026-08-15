A FIDEL, EN SUS 100

Por Narciso Isa Conde

En el centenario de Fidel, damos inicio a nuestro homenaje a su impresionante trayectoria con estas dos líneas de la “Canción a la gesta” del inolvidable Pablo Neruda.

Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen

palabras en acción y hechos que cantan,

A Fidel y su heróico pueblo les agradecemos el despertar de nuestra generación.

Aquel Cayo Confite apuntando contra una bestia llamada “Chapita”.

El Moncada: una herejía sublime cuando el dogma era ley en las izquierdas continentales.

“La Historia me Absolverá”: expresión de su enorme e indoblegable optimismo de voluntad, como diría Antonio Gramsci, formidable pensador marxista italiano.

La audacia del Granma en hermandad con Raúl y el Che.

Sierra Maestra: aquella hazaña de los 12 combatientes multiplicados en millones.

El compromiso determinante y el oportuno apoyo de Fidel y del mando central de la Revolución Cubana a la gloriosa Expedición Revolucionaria del 14 y 19 junio del 1959 contra la tiranía trujillista, marcando la fructífera ruta clandestina de Manolo, Minerva y el IJ4… hacia libertad.

Playa Girón: la primera gran derrota militar de la CIA y el PENTÁGONO en el escenario de la Patria Grande latino-caribeña: trascendente triunfo de la soberanía cubana y audaz proclama socialista.

La Brigada de Alfabetización Conrado Benítez y su fulminante y promisoria victoria.

La Reforma Agraria, como propuesta de emancipación campesina.

La Reforma Urbana, abrazando el reclamo de casas para todos y todas.

La hermosa siembra de jardines infantiles y escuelas en el campo.

La propuesta de salud para todos y todas.

La ruta hacia la emancipación de la clase trabajadora.

Sí, a Fidel y a su pueblo le agradecemos…

Su antimperialismo.

Su firmeza durante la “crisis de octubre-62”.

Su marxismo latinoamericano.

Su epopeya anticolonialista cubana en África.

Su formidable rol en los NO ALINEADOS.

Sus brigadas médicas.

Sus Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y sus asambleas del poder popular.

La persistente unidad revolucionaria, su concreción en el Partido Comunista Cubano (PCC) y la firme defensa de sus ideales.

Sus inmensas y diversas acciones internacionalistas sin pasar facturas.

Su acerada dignidad patriótica y su recia moral revolucionaria.

Su ejemplar y heroica resistencia durante largas décadas de bloqueo criminal y crueles agresiones.

Su lealtad a los ideales originarios y su inconmovible firmeza, incluso desplegadas heroicamente ahora por su pueblo frente al estrangulamiento energético.

Fidel es Cuba y Cuba es Fidel, patrimonio de la humanidad.

A Fidel y a Cuba es justo agradecerles “palabras en acción y hechos que cantan”.

A él y ella se les quiere con el alma.

Vergüenza ajena sentimos al observar, como desde un despreciable poder neocolonial, con disfraz dominicano, y desde las alturas de este infame Protectorado Yanqui, por órdenes de Washington, se les ofende y se les agrede, expulsando de la Patria de Máximo Gómez a diez de sus hermanos.

De diez hermanos revolucionarios que también son nuestros.

No es casualidad que la aceptación servil de la orden imperial se publicitara el mismo día de este virtuoso y alegre centenario, para que la perversidad se tornara supina.

Tan supina e indignante como la que adorna al sociópata anaranjado que funge de presidente de ese imperio mal oliente.

Ominosa señal invasora.

…Y registrada la señal ominosa y la ofensa espuria, a Fidel le decimos, en voz bien alta, para que nuestras palabras lleguen al más allá:

Y si se atreven a tocar la frente

de Cuba por tus manos libertada

encontrarán los puños de los pueblos,

sacaremos las armas enterradas:

la sangre y el orgullo acudirán

a defender a Cuba bien amada.

Pablo Neruda, A Fidel // Canción a la Gesta, 1960

Comenzamos y concluimos este merecido reconocimiento de la mano con el gran Neruda, agradeciéndole a Fidel “palabras en acción y hechos que cantan” y reconociendo que él es síntesis precursora del lema aquel de la Fragua que nos forjó: “Pensamiento y la acción fundidos en armas contra la injusticia”; tan pertinente en estos tiempos del tránsito convulso y difícil a un nuevo orden multipolar y a un mundo solidario.

Santo Domingo, RD / 13-08-2026

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