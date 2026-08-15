Presidente Abinader aumentará cartera credito Promipyme, entrega RD$85 millones a 400 beneficiarios

San Juan de la Maguana.- El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) celebró este viernes el primer aniversario del programa “Tu Firma es Tu Garantía”, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, en el que fueron entregados RD$85 millones en créditos a 400 microempresarios y emprendedores.

Luis Abinader, al dirigirse a todos los sanjuaneros, anunció que aumentará la cartera de crédito del programa Tu Firma es Tu Garantia que ejecuta el gobierno a través de Promipyme, para que llegue a cada rincón del país.

“Este programa lo vamos a extender en San Juan de la Maguana, así como lo hemos hecho en los sectores agrícolas, vamos a seguir aumentando la cartera de crédito para que lleguen a cada una de nuestras mujeres y a los nuevos emprendedores que son orgullo de la nación”, expresó el mandatario.

La actividad, realizada en el Centro de Convenciones y Evangelización Monseñor Reynaldo Connors, contó con la participación del viceministro del MICM, Jorge Morales; el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara; autoridades provinciales y representantes del sector productivo.

Durante las palabras centrales, Gómez Mazara destacó que el programa, lanzado hace un año en San Juan de la Maguana, busca eliminar una de las principales barreras de acceso al financiamiento: la falta de un garante o codeudor.

Informó que “Tu Firma es Tu Garantía” ha colocado RD$979.3 millones, equivalentes al 8.2 % de la cartera de créditos de Promipyme, contribuyendo a ampliar el acceso al crédito formal y reducir la dependencia del financiamiento informal.

De los créditos entregados durante la jornada, el 62 % corresponde a negocios liderados por mujeres, proporción que Gómez Mazara destacó como una muestra del peso creciente del emprendimiento femenino en la actividad productiva.

El director de Promipyme también resaltó el respaldo del Gobierno a las mipymes y señaló que la transferencia de RD$1,500 millones realizada a la institución permitió incrementar su cartera de créditos en 39.3 %, hasta alcanzar RD$11,991.7 millones.

Gómez Mazara afirmó que las políticas impulsadas por el presidente Abinader están creando mejores condiciones para que las mipymes puedan acceder a financiamiento, mejorar su liquidez, formalizarse y generar empleos.

El acto concluyó con las palabras del presidente Luis Abinader y la entrega de los préstamos a los beneficiarios.

Visited 2 times, 2 visit(s) today