INDEX y Alianza Dominicana Cultural Center unen esfuerzos por las nuevas generaciones de la diáspora

Nueva York, Estados Unidos. El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior

(INDEX) y Alianza Dominicana Cultural Center (ADC) formalizaron un Memorándum de

Entendimiento que establece un marco de colaboración para desarrollar iniciativas orientadas

a fortalecer la educación, la cultura, el liderazgo y la participación de la comunidad

dominicana en el exterior, con especial atención a las nuevas generaciones.



La firma estuvo encabezada por la embajadora Celinés Toribio, viceministra para las

Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, y Eddie Silverio,

director de división de ADC, en un acto acompañado por decenas de jóvenes dominicanos.



A través del acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a impulsar programas e

iniciativas vinculadas a las artes, la cultura, la educación y el desarrollo de liderazgo, además

de promover intercambios que conecten a jóvenes, artistas, educadores e instituciones de

República Dominicana y Estados Unidos.

La alianza contempla, además, el desarrollo de al menos una iniciativa conjunta de carácter

cultural, educativo o de liderazgo cada año, así como la conformación de un grupo de trabajo

que se reunirá trimestralmente para dar seguimiento a los avances y coordinar nuevas

acciones.

Durante el encuentro, la viceministra Toribio destacó que la firma representa un paso más en

la estrategia del INDEX de construir alianzas que amplíen las oportunidades disponibles para

los dominicanos en el exterior y fortalezcan su vínculo con el país. Al dirigirse especialmente

a los jóvenes presentes, les exhortó a mantener viva la conexión con sus raíces y a reconocer

en República Dominicana un país que les pertenece, los valora y forma parte esencial de su

identidad, independientemente del lugar donde hayan nacido o residan.

Asimismo, resaltó que preservar ese sentido de pertenencia debe ir acompañado de

oportunidades concretas para que las nuevas generaciones conozcan, participen, lideren y

aporten al desarrollo de sus comunidades tanto en Estados Unidos como en República

Dominicana.

Por su lado, Eddie Cuesta destacó el compromiso de Alianza Dominicana Cultural Center de

continuar sirviendo como un espacio para preservar, celebrar y promover la cultura y el

patrimonio dominicanos, al tiempo que se generan oportunidades de crecimiento y

participación para las nuevas generaciones.

Con una vigencia inicial de dos años, el Memorándum establece una agenda de colaboración

que también contempla actividades comunitarias, acciones de promoción conjunta e

intercambios entre ambos países, consolidando una plataforma de cooperación al servicio de

la diáspora dominicana y sus futuras generaciones.

Visited 2 times, 2 visit(s) today