FundoVida conmemora el 163 aniversario de Restauración Dominicana

La Fundación Dominicana por la Vida, Inc. -FundoVida-, realizó una jornada educativa en Santo Domingo Este con lectura, folletos y regalos porque aprender historia es defender la patria.

SANTO DOMINGO ESTE, RD. – Con libros en las manos y preguntas en la boca, niños, niñas y envejecientes compartieron con el interés de aprender algo nuevo sobre la Gesta Restauradora Dominicana.

Aprovechando la efeméride nacional del 16 de Agosto de 1863, Día del Grito de Capotillo, la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. -FundoVida-, organizó un encuentro comunitario para conmemorar el 163 aniversario de la epopeya nacional y sembrar conciencia histórica en las nuevas generaciones.

Durante la actividad, los asistentes compartieron lecturas y notas alusivas a la fecha que marcó el inicio de la segunda independencia del país.

Como material de apoyo, FundoVida entregó un interesante y atractivo folleto educativo en cuyas páginas se resalta la valentía, el sacrificio y compromiso patrio de los próceres que participaron de manera protagónica en la contienda independentista.

«Fue notorio el interés manifestado por los asistentes», señalaron los organizadores.

¿Quiénes fueron los héroes? ¿Por qué se luchó? ¿Qué significa restaurar la República? Esas y otras fueron las preguntas que no se hicieron esperar y cada inquietud abrió espacio al diálogo.

Como estímulo a la disciplina y la atención prestada, los organizadores del convivio comunitario distribuyeron algunos regalos entre los niños, niñas y envejecientes presentes.

La jornada cerró con repartición de golosinas y suculentos refrigerios, en un ambiente de confraternidad que unió generaciones alrededor de un mismo propósito: conocer el pasado para valorar el presente.

La actividad educativa referida forma parte del programa de motivación a la lectura y al conocimiento de nuestra historia dominicana y sus protagonistas, que la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. ‘FundoVida- viene desarrollando desde hace un tiempo considerable.

El trabajo se realiza tanto con su membresía como en diferentes centros de enseñanza de todo el municipio Santo Domingo Este.

La reacción positiva de los asistentes motivó que los directivos de FundoVida abordaran la posibilidad de seguir realizando próximos encuentros para tratar temas de similar naturaleza.

La meta deseada consiste en que los niños, niñas y envejecientes continúen haciendo conciencia sobre el valor de abordar, analizar y comprender los principales hechos trascendentales y sus protagonistas que resalta la historia dominicana durante todo el proceso de desarrollo republicano.

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