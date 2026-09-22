Propuesta de Estado: Crear un Fondo Soberano de los recursos mineros tomando como referencia el modelo de Noruega

La República Dominicana debe crear un Fondo Soberano de los Recursos mineros, tomando como referencia el modelo noruego, pero adaptándolo a la realidad económica, fiscal y minera dominicana.

El principio es sencillo: Los recursos naturales pertenecen a la Nación. Una parte de la riqueza que generan debe convertirse en patrimonio financiero de todos los dominicanos y de las futuras generaciones.

Noruega ofrece una referencia importante. Los ingresos petroleros del Estado se transfieren al fondo soberano y existe una regla fiscal que limita su utilización presupuestaria, buscando preservar el valor real del patrimonio para las generaciones futuras.

¿Cómo funcionaría en República Dominicana? Una parte de los ingresos que correspondan al Estado por la explotación de oro, tierras raras, ferroníquel, cobre y otros recursos minerales estratégicos sería depositada automáticamente en el Fondo Soberano.

El objetivo sería transformar la riqueza del subsuelo en riqueza financiera y en patrimonio nacional.

El Fondo podría invertir en una cartera diversificada de activos internacionales, incluyendo bonos, acciones, otros instrumentos financieros como S&P en la bolsa de valores y oro, evitando que todo el patrimonio nacional esté concentrado en una sola moneda o clase de activo.

Un fondo que no dependa del gobierno de turno. Este es quizás el punto fundamental. El Fondo Soberano no debe convertirse en una caja chica disponible para el presidente de turno.

Debe tener patrimonio separado del Gobierno, administración profesional e independiente, auditoría permanente, absoluta transparencia, publicación de sus inversiones, límites estrictos para los retiros, prohibición de utilizarlo para gasto político o electoral, protección jurídica de su capital.

El modelo noruego demuestra la importancia de esta regla: los recursos del fondo solamente pueden transferirse al presupuesto mediante una decisión del Congreso y, a largo plazo, el uso de los recursos debe guardar relación con el rendimiento real esperado del fondo.

¿Qué recursos entrarían? La propuesta dominicana debería comenzar con las tierras raras de Pedernales, pero no terminar ahí. Debe incluir Oro, Tierras raras, Níquel, Cobre, Plata, Otros minerales estratégicos, Hidrocarburos, si algún día se explotan.

De esta manera, cada vez que la República Dominicana convierta un recurso natural no renovable en ingresos, una parte de esa riqueza quedaría convertida en patrimonio permanente. y se destinaría un porcentaje de esos recursos a reducir deuda pública y a infraestructura.

El objetivo final. No se trata simplemente de crear otra institución pública. Se trata de cambiar la forma en que la República Dominicana administra su riqueza natural: No gastar toda la riqueza que produce el subsuelo. Convertir una parte de ella en patrimonio nacional.

Y hay una frase que puede convertirse en el eje de la propuesta: “Lo que pertenece a todos los dominicanos no puede ser propiedad del gobierno de turno.”

La idea es especialmente relevante ahora porque el propio Gobierno está planteando un fondo soberano asociado a las tierras raras.

La propuesta de Estado puede ir un paso más allá: que el fondo no sea solamente para las tierras raras, sino para la riqueza natural de toda la República Dominicana y que quede protegido para las futuras generaciones.