Diputados aprueban reconocimiento para Ramón Orlando, por 50 años en el arte

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados aprobó este martes en única lectura otorgar un reconocimiento al maestro Ramón Orlando Valoy, en ocasión de sus 50 años de trayectoria artística y sus aportes a la música dominicana.

El órgano legislativo decidió fusionar dos iniciativas que fueron depositadas por los diputados Rafael Augusto Castillo Casado y Pedro Martínez y fueron estudiadas por la Comisión Permanente de Reconocimiento de la Cámara de Diputados.

En uno de su considerando, la pieza legislativa establece que el maestro Ramón Orlando ha sido un pionero en la internacionalización del merengue, liderando agrupaciones de trascendencia histórica como «La Orquesta Internacional» y «Los Cantantes», alcanzando los primeros lugares de popularidad en toda Latinoamérica y Europa.

Otro considerando indica que, su excelencia artística ha sido reconocida con los más altos galardones, destacando el Gran Soberano en 1992, edición en la que recibió siete

estatuillas de los premios Casandra, consolidándose como uno de los artistas más premiados de la historia dominicana.

Resoluciones

Los diputados en la sesión de este martes aprobaron el octogésimo noveno grupo de resoluciones internas, conforme a los procedimientos establecidos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas con informes, pendientes de conocimiento de la Cámara de Diputados.

En este grupo de resoluciones los diputados de distintas demarcaciones solicitan al gobierno la construcción, reconstrucción de obras y la instalación de servicios.

También los diputados decidieron liberar de lectura y dejaron sobre la mesa el nonagésimo grupo de resoluciones internas, conforme a los procedimientos establecidos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas con informes, pendientes de conocimiento de la Cámara de Diputados.

El pleno de los diputados guardó un minuto de silencio en memoria de Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista Julián Oro Duro y por la familia afectada en Valverde de Mao por un incendio que dejó varias víctimas.

La vicepresidenta en funciones de presidenta Dharuelly Leany D´Aza Caraballo al momento de cerrar los trabajos de la sesión informó que la próxima sesión será convocada por los canales correspondientes.

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