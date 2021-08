Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Ya comienzan los amarres y gestiones: El presidente Luis Abinader tiene previsto venir el próximo mes a la reunión anual de la ONU en NY. Luego, encabezará el primer concejo de Gobierno en el exterior, y juramentará más de 2,000 dominicanos que se han naturalizado como ciudadanos de RD. Ya muchos “compañeros” comienzan a gestionar trajes y corbatas prestados. Otros lo comprarán nuevos y alquilarán, nos han informado. Asimismo, los “compañeros” comienzan hacer los amarres de lugar para ver al mandatario, entregarles cartas, documentos, solicitudes de nombramientos, entre otras cosas, pero eso lo controlará el cónsul Eligio Jáquez, quien al decir de una fuente del PRM-NY seleccionará los compañeros, tanto de NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, Connecticut, Massachusetts y Rhode Island que hablarán con el “jefe”. Para evitar el favoritismo debería escogerse una comisión de dominicanos con verdadera vocación de servicios al país y tener proyectos que vayan en su beneficio, porque los perremeístas ya están diciendo que ellos son los que saben quiénes participarán y lo verán. Un ciudadano recordó lo dicho por Abinader en Santiago. “Soy el presidente de todos los dominicanos y el gobierno no es un botín político. ¡Wepa! Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=BFssTHL4Sm8

►Opiniones encontradas: El reciente discurso del presidente Luis Abinader ha traído opiniones encontradas entre dominicanos residentes en NYC. En diferentes esquinas, restaurantes, barberías, salones de belleza y bodegas, entre otros lugares públicos, es frecuente escuchar a todólogos, sabichosos y cienciólogos de la política vernácula, haciendo enjundiosos análisis. Algunos valoran como positivos los esfuerzos del mandatario en materia de salud pública, educación, justicia y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Otros condenan por tomar tanto dinero prestado, los precios de los alimentos por las nubes, se sienten escépticos con la modificación de la Constitución, y diiiicen que la comunidad dominicana continua sin ser tomada en cuenta, que no sea para darle las gracias por la remesa que envía anualmente, pero los precios de los pasaportes y otros documentos consulares siguen altísimo, cobrándole 10 dólares a cada criollo que visita el país como si fueran turistas en su propia nación, entre otras cosas.

►Avalan medida gobierno dominicano: Se escucha por doquier a dominicanos en NYC avalar el gobierno dominicano por haber adquirido el 49 % de las acciones de la Refinería de Petróleo Dominicana (Refidomsa) a la Empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), de esta manera el Estado dominicano pasa a ser propietario del 100% de las acciones. RD invirtió 74 millones de euros, equivalentes a unos 88 millones 134 mil dólares. La adquisición se realizó bajo los parámetros éticos y de transparencia que caracteriza la gestión del presidente Abinader, dentro del más estricto apego y cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de la RD. El gobierno de EE. UU. ha recibido la noticia informando no tener ninguna objeción a la materialización de la transacción. Algunos “peledeces” ya querían teorizar y tergiversar la realidad en discusiones “adrede” en el Alto Manhattan, pero los “perremeeces” les estrujaron la transparencia en sus caras. ¡Ay! Ahora solo esperan que la fórmula de Ito Bisonó se aplique verdaderamente a favor del pueblo. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=nG– llUpYac

►La lucha política PRM-NY en un escenario de mentira: Simpatizantes del PRM-NY nos envían un documento titulado “La lucha política PRM-NY en un escenario de mentira”, especificando con prueba (envían un video) para que no venga la dirección de la organización a decir y plantear “es mentira eso, es falso, es un invento”, porque cada quien juzga por su condición. Condenamos la posición, diiicen, del presidente de la seccional, Neftali Fuertes, al manifestar que los compañeros con más de 50 años no pueden tener participación en el gobierno. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= EbeY3wB8Otg Sin embargo, dirigentes alegan que el mismo Fuertes con unos 60 años, diligenció su nombramiento (decreto No.75-21) y es “asesor del Poder Ejecutivo en asuntos relacionados con la diáspora dominicana”, con gran pre$upue$to para visitar los criollos en el mundo entero. ¿Y su $ueldo en dólares? ¡Uff! Es el que lleva la lista de nombramientos a RD como presidente de la seccional, quita y pone a su antojo en el camino para favorecer los suyos, como los de Mayra Sánchez, Ana Valdez (Ivelisse), Erasmo Chalas, Ángel Mambrú (Peñita) y Diógenes de los Santos, entre otros, con el objetivo de perjudicar y desinflar el liderazgo de Alejandro Rodríguez (Tontón). Por mal camino a la reelección en los nuevayores, bastión de votantes electorales en ultramar, vociferó un ciudadano en El Bronx. Otro le contesto, Fuertes hizo nombrar su esposa Dolores Nivar González (vicecónsul) y de su enllave Julio César Mateo (Julyn), vicecónsul, entre otros. El grupismo en acción, diiicen.

►Otro: Los perremeístas también acusan al secretario general del PRM-NY, John Sánchez, director ejecutivo en NY del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) de mentirle a la militancia. Les informó a decenas de ellos «tienen que asistir a la conferencia de Josefa Castillo, porque viene una comisión para los nombramientos y si no asisten pecarán de ilusos y ridículos». Todo fue falso, porque Josefa dijo a la concurrencia “conmigo no ha venido ninguna comisión”. ¡Ay! Ver: https://www.youtube.com/watch? v=qanBKSWZQJs John es selectivo y “comesolo” en el PRM, en el INDEX tiene nombrado y cobrando a los de su equipo, aunque no hayan trabajado políticamente, sostienen. ¡Ah! Hizo nombrar su hermana, Eustaquia Sánchez, como directora del departamento legal del Consulado. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó. “Engañan la militancia, por eso el gobierno en NY está como Pinocho”. Otro le contestó “pero si lo venden con mentiras nadie creerá”. ¡Huumm!

►De engaño en engaño: Al decir de opinólogos y sabiólogos criollos en NYC, en el PRM eso es de engaño en engaño. Engañaron la militancia para que asistiera a la conferencia de Josefa Castillo, ahora Ramón Alburquerque, fundador y alto dirigente del partido anunció la semana pasada su intención de presentarse como candidato en la próxima elección presidencial (2024), expresando “me preparo para ser candidato en la convención que viene, tanto dentro del partido como en posiciones de elección popular, para resurgir con más fuerza y demostrarle al que me engañó que no es así” ¡Ay, ay, ay! Suenan los tambores de guerra vociferó un compañero: otro contestó “entren to’, coño” a su proyecto” ¡Huumm! Ver: https://elpregonerord.com/ ramon-alburquerque-anuncia-su- candidatura-presidencial-con- el-prm-para-el-2024/

►Abel Martínez viene a NY: El síndico por Santiago de los Caballeros y precandidato a la presidencia de la república 2024 por el PLD, Abel Martínez, visitará NY, NJ y Massachusetts a partir de este jueves 26. Junto a él una amplia comisión. Vendrá a entrar en contacto con la comunidad dominicana y sumar simpatías a su proyecto político. Primer precandidato y/o candidato de ese partido que visita la Gran Manzana para tener contacto directo y en público con los quisqueyanos, desde hace muchos años. ¡Uff! Los cibaeños son valientes, diiicen. El miembro del Comité Político (CP) participará en diferentes actividades. El viernes 27 una rueda de prensa en el restaurant 809, a las 10:30 a.m. (calle Dyckman con la avenida Nagle, Alto Manhattan). A las 3:00 p.m. entrevista en la emisora La Mega 97.9. A las 6:00 p.m. asamblea conjunta de dirigentes de Manhattan y El Bronx, en Alianza Dominicana (530 W. de la calle 166 esquina avenida Audubon, Alto Manhattan). Sábado 28, asamblea en la discoteca Atika en la calle One Mills, Lawrence, Massachusetts. Domingo 29 participará de un día de campo en Belmont State Park, salida 38 de Southern State Parkway, Long Island. Será de 1:00 a 2:45 P.M. Luego, un encuentro en el Hotel Sheraton LaGuardia East, Salón Gallery, 7mo. Piso, 135-20 avenida 39 en Flushing-Queens. Será a las 3:00 a.m. Finalizará con una visita a Paterson-Nueva Jersey, en el 378 de la calle Main esquina avenida Gran. Será a las 6:00 p.m. El lunes regresará a RD.

►Quedando menos: De los 197 vecindarios que tiene la ciudad de NY, los sectores de Washington Heigths e Inwood, con mayoría de sus residentes dominicanos, fueron los únicos sectores en la Gran Manzana que redujeron su población en la última década, según revelan los datos del último Censo Nacional de Población y Familia del Gobierno Federal divulgados semana pasada. Se fueron 9,800 residentes, aún la ciudad creció un 7,7 % durante la década, un ritmo de crecimiento mucho más rápido que el resto de las áreas metropolitanas más grandes de USA. Los residentes del Alto Manhattan tuvieron que huir, al parecer, bajo la presión de la violencia armada, la peor calidad de vida, el acoso de los caseros, el alza descomunal de la renta y la quiebra de cientos de pequeños negocios, entre otros factores.

►Un valor dominicano en NY: Marcia Tapia, con muchos años residiendo en la Gran Manzana, es una dominicana abnegada a su familia, la comunidad, vecinos y relacionados, siempre poniendo en alto la bandera tricolor. Mantiene contacto y brinda servicios humanitarios a sus connacionales y otras etnias en NYC. Valora públicamente su comunidad como trabajadora, seria y preocupada por su país (RD). Quizás, su capacidad de servicio con los demás la ha adquirido a través de más de 48 años de casada, con ese titán y bastión comunitario en los nuevayores, identificado como David William (El oráculo de Delfos). Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Marcia, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Pocos neoyorkinos conocen el rascacielos anti atómico de 29 pisos y sin ventanas “Long Lines Building” un bunker con energía propia y capacidad para abastecer a 1500 personas. Está ubicado en la calle 33 Thomas Street, en pleno centro de Manhattan, pasa desapercibido para la mayoría por su diseño y la nula iluminación externa, que lo convierte en una sombra negra por las noches. Es una torre mítica construida en 1974 y a su alrededor se tejen todo tipo de teorías sobre lo que hay en su interior y el uso «real» que le da el gobierno de EUA. Mide 169 metros de altura, tiene 29 pisos y nació en 1969. Surgió en tiempos en los que las llamadas telefónicas se realizaban con teléfonos de línea y en cada comunicación participaba una operadora que conectaba las líneas. Este enorme edificio era el centro más grande del mundo para procesar llamadas telefónicas de larga distancia, operado por NY Telephone Company, una subsidiaria de AT&T.

►Servicio comunitario: HolaMedRX es una tarjeta de descuentos en medicamentos aceptada en más de 60 mil farmacias en EUA y Puerto Rico. También le permite pedir sus medicamentos por correo. Para más información llamar: 877 – 309 – 5748

►Salud: Jugo de pepino con limón. Desintoxica el organismo. Limpia intestinos. Ayuda a la salud de la piel. Evita enfermedades respiratorias. Sube la defensa y quema grasa.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 23: Compra del dólar 56.38 y venta 57.46; Compra euro 65.83 y venta 69.51

►Precios de los combustibles quedaron igual esta semana: Gasolina Premium a $261.80 y Regular a $243.30. Gasoil Optimo a $212.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $127.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Escéptico = Que duda o desconfía de la verdad, eficacia o posibilidades de algo, especialmente de las creencias comúnmente admitidas.

►Cita histórica: “La libertad es un bien que no puede ponerse en peligro por debilidades, y el aire de la libertad se contamina de sutiles venenos allí donde en su nombre se permite que florezca la villanía” (Juan Bosch, ex presidente de la RD)

►Truco: Cómo quitar callos: Remojar una rebanada de pan en vinagre de manzana y ponerla donde están los callos. Envolver bien el pie y el pan con el film plástico. Dejarlo durante la noche y retirar a la mañana siguiente. Los callos se habrán ablandado tanto que podrás frotarlos fácilmente con una toalla seca.

►Curiosidad: El reposacabezas de mano, un invento de Japón, tiene el aspecto de una mano con su brazo que soporta la cabeza. El mismo se adhiere a su sillón o escritorio y puede ajustar la forma de la mano para que se adapte a su cabeza, lo que le permite tomar una siesta en la oficina. Precio promedio $40.00 dólares.

