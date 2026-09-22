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Punta Bergantín amplía su apoyo a iniciativas comunitarias de Villa Montellano

PRIMICIAS DIGITAL22 de septiembre de 2026
1 2 minutos de lectura

Villa Montellano, Puerto Plata.- El Fideicomiso para el Desarrollo Punta Bergantín apoyó la tercera edición de la carrera Montellano Corre 2026 y la XVII edición de los Premios Cañaveral 2026, como parte de su compromiso con el desarrollo integral de Villa Montellano, atendiendo a que son iniciativas que promueven la integración comunitaria, la vida saludable, el talento y el reconocimiento a quienes contribuyen al desarrollo de la comunidad.

El apoyo a estas actividades, explica, forma parte de la visión de Punta Bergantín de acompañar iniciativas que surgen desde la propia comunidad y que contribuyen a fortalecer los vínculos entre sus habitantes, generar espacios de participación y poner en valor sus capacidades y talentos.

“Tanto Montellano Korre como los Premios Cañaveral representan valores que queremos fortalecer: la integración comunitaria, la participación de las familias, la promoción de estilos de vida saludables y el reconocimiento al talento y a las personas que trabajan por su comunidad’’, destaca.

Este es el sentido “de nuestro relacionamiento comunitario: estar presentes, escuchar y contribuir a iniciativas que generen valor para Villa Montellano”, expresó Leonela Volquez, directora de Comunidad, Sostenibilidad e Investigaciones del Fideicomiso Punta Bergantín.

Deporte e integración

La tercera edición de Montellano Korre 2026 reunió a 1,200 participantes en las categorías 1K infantil, 5K y 10K. La carrera contó con la participación de niños, jóvenes y adultos de Villa Montellano y otras comunidades de Puerto Plata, así como de distintas provincias del país.

La categoría infantil contó con 93 niños y niñas entre 5 y 10 años, mientras que 837 corredores participaron en el 5K y 270 completaron el recorrido de 10K.

Más allá de la competencia, la iniciativa busca promover la actividad física, la integración familiar y una cultura de vida saludable en la comunidad.

Reconocimiento al talento comunitario

Los Premios Cañaveral 2026, en su XVII edición, reconocieron a personas destacadas de Villa Montellano por sus aportes en áreas como la educación, el arte, el deporte, la comunicación, el turismo y el servicio comunitario.

El Gran Cañaveral fue otorgado a don Pedro Durán, mientras que entre los reconocidos también estuvieron el músico y cantante Toribio Martínez, Atahualpa Paulino, Director Regional de Turismo e Igor David Rodríguez Durán, Director General del Instituto de Aviación Civil (IDAC), entre otras personalidades.

Con el respaldo a estas y otras iniciativas, Punta Bergantín reafirma su interés en acompañar actividades que contribuyan al fortalecimiento social de Villa Montellano y generen espacios de integración, participación y reconocimiento dentro de la comunidad.

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