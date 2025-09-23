Procuraduría General de la República se suma con fuerza a la campaña “Protegiendo lo Nuestro con Integridad”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República (PGR) reafirmó este martes su compromiso con la transparencia, al integrarse, junto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a la campaña nacional “Protegiendo lo Nuestro con Integridad”, impulsada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.

La iniciativa convierte a cada ciudadano en un agente activo de defensa del patrimonio público, al facilitar denuncias de corrupción mediante un código QR que dirige a un formulario digital de la Pepca.

Al colocar el afiche de la campaña en la entrada del edificio del Ministerio Público, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso fue contundente: “Desde el Ministerio Público nos unimos a esta campaña porque creemos firmemente que la corrupción es una grave violación de los derechos humanos de toda la sociedad”, dijo.

“Proteger lo público es proteger la salud, la educación, la seguridad y los servicios de calidad a los que todos tenemos derecho”, sostuvo.

En la colocación del afiche participaron los procuradores adjuntos Wilson Camacho, director general de Persecución, y Mirna Ortiz, titular de la Pepca, junto a fiscales de esa unidad.

Reynoso subrayó que el compromiso de la Procuraduría General de la República es doble: perseguir y sancionar la corrupción sin excepciones y, al mismo tiempo, garantizar que la propia institución opere con estándares de máxima transparencia.

“Así como decomisamos los bienes ilícitos para devolverlos a la sociedad, también nos exigimos a nosotros mismos ser un modelo de integridad institucional”, sostuvo.

La campaña, que combina contacto directo con la ciudadanía y recursos digitales de acceso inmediato, busca cambiar la cultura de la indiferencia por la cultura de la denuncia responsable.

“Cada denuncia fortalece la democracia. Escanear un QR puede parecer un gesto simple, pero es una herramienta de poder ciudadano para proteger lo que es de todos”, afirmó Reynoso.