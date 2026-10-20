MOPC anuncia restricciones de circulación de vehículos pesados en el puente de La Barquita, Sabana Perdida, para su segunda fase de mantenimiento

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) iniciará la segunda fase de mantenimiento y reforzamiento preventivo en el puente Gregorio Luperón (La Barquita), como parte del programa nacional de inspección vial para preservar la seguridad de los usuarios y la durabilidad de la estructura.

Durante la primera fase el puente ha sido sometido a rigurosas mejoras en los tramos que componen los extremos, también en este periodo se realizó inspección del tramo central. En la segunda fase se realizará mantenimiento y reforzamiento del tramo central.

Para garantizar la seguridad durante el proceso, en coordinación con el INTRANT, DIGESSET y COMIPOL se ejecutará el siguiente esquema de tránsito:

Medidas de circulación y restricciones:

Tránsito pesado: Suspendido totalmente a partir del 20 de octubre hasta nuevo aviso.

Vehículos livianos: Lunes a viernes: Cierre de 10:00 p.m. a 5:00 a. m. Fines de semana: Cierre total desde el sábado a las 1:00 p. m. hasta el lunes a las 5:00 a. m.

Motocicletas y peatones: Se permitirá la circulación de motores y peatones.

Con esta intervención, el MOPC busca prolongar la vida útil de un puente esencial para la conexión entre comunidades del Gran Santo Domingo. Las restricciones temporales permitirán avanzar en los trabajos con mayor seguridad para quienes transitan por la estructura y para el personal que realiza las labores.

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