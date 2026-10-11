Primicias octubre 2026, temas impactantes despiden e inician nueva semana en RD y el mundo, economía, terremotos, muchos otros
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El Estado de Emergencia en Panamá por el sismo de magnitud 7.7, el tiroteo masivo en Pensilvania en el cual murieron nueve personas, Donald Trump proponiendo un nuevo presidente para Ucrania, los aguaceros de este sábado en el Gran Santo Domingo y otras comunidades, el riesgo de inundaciones, el muy activo comercio entre Brasil y República Dominicana, que supera los US$ mil millones, Rusia suspendiendo parcialmente la prohibicion para la exportacion de diesel, 945 nuevos profesionales graduados por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la mujer ganando espacio entre los nuevos graduandos de diferentes universidades, incluyeno el 63% de mujeres en el INTEC; las medidas restrictivas de Haití al comercio terrestre de mercancías procedentes de terceros países, la Fuerza del Pueblo reclamando protección al comercio y la producción nacional por esa medida del gobierno haitiano, Abel Martínez acusando al gobierno de desproteger a los arroceros, una querella de tres organizaciones que luchan por la protección del medio ambiente contra el ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez, por la destruccion de manglares dentro de una área protegida, son temas de impacto que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.
Otra temática muy variada es la siguiente:
Los elogios del presidente Donald Trump al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por la detención de un dominicano herido de bala mientras estaba acompañado de su hijo menor en Nueva York
Un paro de actividades anunciado para reclamar la construccion de la carretera Santo Domingo-Yamasá
El viaje a Roma y Praga del presidente Luis Abinader y su reunión con el papa León XIV
Cientos edificaciones afectadas por el terremoto en Panamá
El reclutamiento en diferentes paises de combatientes para Rusia
Dominicanos y colombianos operando una red de viajes ilegales en Colombia
La censura del presidente Trump a Zelensky, presidente de Ucrania
La muerte de cinco personas en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales en 48 horas
Los ataques rusos a Ucrania
El secretario general del PLD, Jhonny Pujols, acusando al gobierno de privilegiar la propagada
La entrega de «Piri» por la alegada vinculación con el intento de asalto a una joyería en el sctor de Villa Juana, Distrito Nacional
El rechazo de papa a la pena de muerte
La persona acusada de lanzar una piedra a un vehículo en el cual viajaba Mirian Cruz, fue apresada
La seguridad marítima en RD, tema que gana espacio
El superpetrolero que explotó en Irán
ECONOMIA
La libra de carne de pollo fresco a RD$ 85.00
Precios escandalosos en los combustibles
El dólar subiendo
Un cable de Prensa Latina divulgado al mundo revela alzas en los precios de la auyama criolla, tayota, lechuga, chinola, ñame y la yautía blanca
168 Horas en Primicias, temas dominan actualidad RD y el mundo, alzas en combustibles y dólar,
escándalo: municiones RD en Haití, solidaridad con Panamá, Torneo LIDOM generando
expectativas, el pasatiempo de los dominicanos en el período octubre-febrero cada año, graves
amenazas a la gobernabilidad coinciden en actual coyuntura vive el país, otros temas de impacto
Las alzas en los precios de los combustibles, dolor de cabeza de los dominicanos, coincidiendo con
el incremento en el precio del dólar, impacto de los subsidios en las finanzas públicas, reducción
en las ventas del comercio, según revelaciones de una poderosa organización empresarial; las
escandalosas facturas eléctricas de las distribuidoras de electricidad y más inflación en los
productos de la canasta familiar, alzas en el costo del dinero en el sistema financiero, descuidos
con la producción de yuca, batata, cítricos, cerdos y el arroz criollo amenazado por el daño de una
invasión del cereal importado libre de aranceles, la posibilidad de quiebra y cierre de empresas
arroceras, más gastos del gobierno, reclamos populares y de gremios al gobierno, es una mezcla
explosiva para la gobernabilidad en República Dominicana.
OTROS TEMAS
El viaje del presidente Luis Abinader a Roma y Praga
El presidente Donald Trump revelando que ha resuelto ocho guerras
El inicio del cambio de la cédula a los privados de libertad
Una propuesta del Consejo Regional de Desarrollo para fortalecer la seguridad ciudadana en el
país
El impacto de la tormenta Isaías
Las amenazas al ambientalista Luis Carvajal
El informe de la ONU sobre las municiones en Haití, el Ministerio de Defensa dice no hay evidencia
El disparo a un dominicano por el ICE provocando en Nueva York el reclamo del fin de ese
organismo
Municiones encontradas en Haití corresponden a pertrechos adquiridos en 2022 por las Fuerzas
Armadas y el Ministerio de Defensa, según un informe del panel de expertos de las Naciones
Unidas
El proceso contra dos agentes de la DNCD arrestados en Miami
El presidente Donald Trump diciendo que no atacarán a Irán antes de las elecciones de noviembre
en Estados Unidos
La imputación de violación sexual y feminicidio a implicado en la muerte de una adolescente en
Navarrete
Las protestas en Nueva York por un dominicano baleado en un incidente
Un mayor patrullaje reclamado en Villa Juana
La sugerencia para crear el Distrito Municipal Hato Nuevo-Los Alcarrizos
Graves daños y edificios colapsados por los efectos del sismo de 7.7 en Panamá
El colapso de una iglesia y un hotel en una zona afectada por el terremoto en Panamá
Las réplicas del terremoto en Panamá que se sintieron en Costa Rica, no hubo daños graves
La ayuda de Estados Unidos a Panamá tras el terremoto anunciada por Marco Rubio
La solidaridad del presidente Luis Abinader con Panamá por el terremoto de magnitud 7.7
Los ataques de Rusia contra Ucrania
La calma que pide mantener el presidente de Panamá tras el terremoto en ese país
Dos escritores dominicanos reconocidos por el Parlacen
Estados Unidos nunca viola soberanía de otros países, cree Marco Rubio
No se ha reportado dominicanos afectados por el terremoto en Panamá
La falta de agua potable en Ciudad Real 1, pagan hasta 4,000 mil pesos para obtenerla
La aparición de municiones de RD disparadas con las armas en poder de las pandillas haitianas
La investigación del Ministerio de Defensa sobre las municiones dominicanas encontradas en Haití,
es la segunda que vez que se aborda el tema, primero fue un caso que se encuentra en poder de la
justicia dominicana
Las más de 900 mil municiones de la Policía Nacional y el Ejército RD que utilizó la banda haitiana
400 Mawozo, tema internacional de impacto
El Premio Nóbel de la Paz ganado por una jurista sudafricana
La última jornada de las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura
Un viaje a Puerto Rico que concluyó con un naufragio motiva a que tres dominicanos sean
acusados de liderarlo
El nombre de la folclorista Enerolisa Núñez en la estación del Metro Villa Mella-Punta, por
disposición de la Cámara de Diputados
El tributo a la identidad negra en el Alto Manhattan
El abandono de la carretera que perjudica a más de cinco barrios en Sabana Perdida, denunciado
por un sacerdote
Un plan para rescatar adictos al uso de sustancias ilícitas
El plan que sugiere la Fuerza del Pueblo para el rescate a adolescentes del trabajo sexual
Dos versiones diferentes sobre las municiones encontradas en Haití, la del canciller Ito Bisonó, y la
del ex ministro de Defensa, vicealmirante retirado Sigfrido Pared Pérez
Según el canciller Bisonó, las municiones dominicanas encontradas en poder de las bandas
haitianas tienen más de 50 años y no se sabe cuándo ni cómo llegaron a Haití
Los pertrechos marcados ERD encontradas en Haití fueron adquiridas posterior a la promulgación
de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2013 y lo atribuye a conductas
individuales
La vacunación de Salud Pública contra la influenza
La hospitalización por fiebre alta del senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández
Las 400 mil dosis en la vacunación de Salud Pública contra la influenza
Un profesor de psicología de la UASD acusado por estudiantes de vender su libro de manera
obligatoria
ECONOMIA
El impacto del precio del diésel en los sectores productivos de RD
La urgente necesidad de que el Congreso Nacional intervenga el área de facturación de la energía
eléctrica por los cuestionamientos de la población a las escandalosas facturas de electricidad en
los últimos meses
“Ni, aunque tengan 40 años van a hacer tantas obras como el PLD”, le dice Gonzalo Castillo al
presidente Luis Abinader
La sociedad civil reclamando acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los
combustibles fósiles en RD
Las 40 instalaciones deportivas construidas en15 provincias con fondos recuperados por
corrupción
El canciller Ito Bisonó sugiere fortalecer el comercio regional
Una gestión adecuada a la crisis de Haití puede convertirse en una oportunidad económica para la
República Dominicana, considera el empresario Fernando Capellán
Las protestas anunciadas por sindicatos por la reforma laboral
El presidente Putin considerando que Estados Unidos e Irán pueden y deben llegar a un acuerdo
de paz
El gobierno y los empresarios proponiendo que se retome la reforma laboral
El reconocimiento de ADOEXPO al Grupo SID como Gran Exportador Dominicano, acto que se llevó
a cabo con la presencia del presidente Luis Abinader
La reducción de pagos de afiliados y la ampliación de la cobertura de salud mental propuesta por
la DIDA
Las 300 mil toneladas de diésel que suministrará Rusia a Estados Unidos
El anuncio de la Sexta Edición del Festival del Chocolate Dominicano en Ágora Santiago Center
Grandes y crecientes temores de que desaparezca la producción e industrialización arrocera
dominicana
El reclamo del dirigente político Luis Acosta Moreta de que el presidente Luis Abinader deje sin
efecto los aumentos de precios en la gasolina y el gasoil
Según el ex administrador del Banco Agrícola, la producción agrícola del país ha caído al 70% de la
demanda nacional
El presidente Luis Abinader considerando que “gestionar bien el dinero público es una obligación”
Una parte de los dueños de colmados creen que el arroz importado podría reducir el precio y
aliviar la situación del consumidor
Los 79 mil millones de pesos recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),
superando en 3.3% la meta
El abogado y político José Dantés denunciando y quejándose por el incremento escandaloso de su
factura eléctrica de seis mil a catorce mil pesos en cinco meses
El alza en cinco pesos a la gasolina Premium y 12 pesos al gasoil óptimo
La regulación de los fuegos artificiales en el país
La vicepresidencia de la Alianza Regional de Energía Renovable de Centroamérica y el Caribe
asumida por República Dominicana
Ciudadanos en algunos sectores impulsando la tradición navideña 2026
SEGURIDAD
El asalto a cuatro joyerías en cuatro meses
La Fuerza de Represión de Pandillas presentada oficialmente en Haití
La agresión de un motorista al vehículo de la merenguera Miriam Cruz
El hombre que se robó tres millones de pesos e hirió a un motorista
Una ola de robos y asaltos denunciados por residentes en La Pared de Haina
Presuntos delincuentes prefieren entregarse a la Policía Nacional y evitar que le apliquen la 29
La inseguridad, de boca en boca en la población dominicana
Un supuesto intercambio de disparos en Barahona donde perdió la vida” La Liebre”
La entrega a la Policía de “Gata Flaca” perseguido por herir de bala a un hombre en Barahona
Una mayor vigilancia policial reclamada en La Pared, en Haina
Un atraco en una plaza comercial muy sonado en los medios de comunicación y en las redes
sociales
Una mujer que habría sido raptada fue rescatada en Santiago de los Caballeros
Una persona requerida por robo y asociación de malhechores, “Chiripa”, se entregó a la Policía
Nacional
Reportes de atracos en diferentes puntos de la República Dominicana
Las provincias del Este con 990 agentes policiales incorporados al nuevo modelo de patrullaje
policial
Disminuye la presencia policial en La Castellana, Los Prados, Las Praderas, El Millón, Ensanche
Quisqueya, Urbanización Fernández y otros sectores de Santo Domingo
El intento de atraco a una joyería en Villa Juana, apresados tres implicados, herido un oficial
retirado
La seguridad fortalecida en las provincias de la región Este
¿El nuevo modelo de patrullaje policial en La Altagracia, será implementado en otras regiones de
República Dominicana?
Agentes policiales entrenados y equipados incorporados al recién aperturado nuevo modelo de
patrullaje de la Policía Nacional en el Este
POLITICAS
El proyecto presidencial de Carolina Mejía respaldado por el ex alcalde Manuel Jiménez
La nivelación de las cargas sociales por el crecimiento económico, reclamada por Luis El Gallo,
dirigente político dominicano
La conformación de un equipo político que respalda a David Collado en la provincia Duarte
La visita al presidente de Cuba del presidente del partido Izquierda Unida de República
Dominicana
El aspirante presidencial peledeísta Francisco Javier García atribuyendo los viajes en yolas a la falta
de oportunidades en RD.
INTERNACIONALES
Según Pakistán, el presidente Donald Trump merece el Nóbel por la tregua con la India
El entrenamiento de dominicanos para la guerra en Rusia
El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia, acusados por Estados Unidos de
conspiración para cometer torturas
La reapertura de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Panamá posterior al sismo de
magnitud 7.7
Dominicanos buscando trabajo en Rusia
El plan elaborado por el Pentágono para nuevos ataques a Irán
La habilitación de siete aeropuertos alternos para vuelos desviados por el terremoto en Panamá
Los falsos maestros que radicalizan la fe provocando una advertencia del papa León XIV
Una denuncia de la oposición para enjuiciar a Evo Morales por “terrorismo”
La prohibición de un juez federal a ICE a la deportación de un dominicano herido en durante su
detención en Nueva York, ese caso generó una protesta