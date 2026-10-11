Primicias octubre 2026, temas impactantes despiden e inician nueva semana en RD y el mundo, economía, terremotos, muchos otros

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El Estado de Emergencia en Panamá por el sismo de magnitud 7.7, el tiroteo masivo en Pensilvania en el cual murieron nueve personas, Donald Trump proponiendo un nuevo presidente para Ucrania, los aguaceros de este sábado en el Gran Santo Domingo y otras comunidades, el riesgo de inundaciones, el muy activo comercio entre Brasil y República Dominicana, que supera los US$ mil millones, Rusia suspendiendo parcialmente la prohibicion para la exportacion de diesel, 945 nuevos profesionales graduados por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la mujer ganando espacio entre los nuevos graduandos de diferentes universidades, incluyeno el 63% de mujeres en el INTEC; las medidas restrictivas de Haití al comercio terrestre de mercancías procedentes de terceros países, la Fuerza del Pueblo reclamando protección al comercio y la producción nacional por esa medida del gobierno haitiano, Abel Martínez acusando al gobierno de desproteger a los arroceros, una querella de tres organizaciones que luchan por la protección del medio ambiente contra el ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez, por la destruccion de manglares dentro de una área protegida, son temas de impacto que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

Otra temática muy variada es la siguiente:

Los elogios del presidente Donald Trump al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por la detención de un dominicano herido de bala mientras estaba acompañado de su hijo menor en Nueva York

Un paro de actividades anunciado para reclamar la construccion de la carretera Santo Domingo-Yamasá

El viaje a Roma y Praga del presidente Luis Abinader y su reunión con el papa León XIV

Cientos edificaciones afectadas por el terremoto en Panamá

El reclutamiento en diferentes paises de combatientes para Rusia

Dominicanos y colombianos operando una red de viajes ilegales en Colombia

La censura del presidente Trump a Zelensky, presidente de Ucrania

La muerte de cinco personas en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales en 48 horas

Los ataques rusos a Ucrania

El secretario general del PLD, Jhonny Pujols, acusando al gobierno de privilegiar la propagada

La entrega de «Piri» por la alegada vinculación con el intento de asalto a una joyería en el sctor de Villa Juana, Distrito Nacional

El rechazo de papa a la pena de muerte

La persona acusada de lanzar una piedra a un vehículo en el cual viajaba Mirian Cruz, fue apresada

La seguridad marítima en RD, tema que gana espacio

El superpetrolero que explotó en Irán

ECONOMIA

La libra de carne de pollo fresco a RD$ 85.00

Precios escandalosos en los combustibles

El dólar subiendo

Un cable de Prensa Latina divulgado al mundo revela alzas en los precios de la auyama criolla, tayota, lechuga, chinola, ñame y la yautía blanca

168 Horas en Primicias, temas dominan actualidad RD y el mundo, alzas en combustibles y dólar,

escándalo: municiones RD en Haití, solidaridad con Panamá, Torneo LIDOM generando

expectativas, el pasatiempo de los dominicanos en el período octubre-febrero cada año, graves

amenazas a la gobernabilidad coinciden en actual coyuntura vive el país, otros temas de impacto

Las alzas en los precios de los combustibles, dolor de cabeza de los dominicanos, coincidiendo con

el incremento en el precio del dólar, impacto de los subsidios en las finanzas públicas, reducción

en las ventas del comercio, según revelaciones de una poderosa organización empresarial; las

escandalosas facturas eléctricas de las distribuidoras de electricidad y más inflación en los

productos de la canasta familiar, alzas en el costo del dinero en el sistema financiero, descuidos

con la producción de yuca, batata, cítricos, cerdos y el arroz criollo amenazado por el daño de una

invasión del cereal importado libre de aranceles, la posibilidad de quiebra y cierre de empresas

arroceras, más gastos del gobierno, reclamos populares y de gremios al gobierno, es una mezcla

explosiva para la gobernabilidad en República Dominicana.

OTROS TEMAS

El viaje del presidente Luis Abinader a Roma y Praga

El presidente Donald Trump revelando que ha resuelto ocho guerras

El inicio del cambio de la cédula a los privados de libertad

Una propuesta del Consejo Regional de Desarrollo para fortalecer la seguridad ciudadana en el

país

El impacto de la tormenta Isaías

Las amenazas al ambientalista Luis Carvajal

El informe de la ONU sobre las municiones en Haití, el Ministerio de Defensa dice no hay evidencia

El disparo a un dominicano por el ICE provocando en Nueva York el reclamo del fin de ese

organismo

Municiones encontradas en Haití corresponden a pertrechos adquiridos en 2022 por las Fuerzas

Armadas y el Ministerio de Defensa, según un informe del panel de expertos de las Naciones

Unidas

El proceso contra dos agentes de la DNCD arrestados en Miami

El presidente Donald Trump diciendo que no atacarán a Irán antes de las elecciones de noviembre

en Estados Unidos

La imputación de violación sexual y feminicidio a implicado en la muerte de una adolescente en

Navarrete

Las protestas en Nueva York por un dominicano baleado en un incidente

Un mayor patrullaje reclamado en Villa Juana

La sugerencia para crear el Distrito Municipal Hato Nuevo-Los Alcarrizos

Graves daños y edificios colapsados por los efectos del sismo de 7.7 en Panamá

El colapso de una iglesia y un hotel en una zona afectada por el terremoto en Panamá

Las réplicas del terremoto en Panamá que se sintieron en Costa Rica, no hubo daños graves

La ayuda de Estados Unidos a Panamá tras el terremoto anunciada por Marco Rubio

La solidaridad del presidente Luis Abinader con Panamá por el terremoto de magnitud 7.7

Los ataques de Rusia contra Ucrania

La calma que pide mantener el presidente de Panamá tras el terremoto en ese país

Dos escritores dominicanos reconocidos por el Parlacen

Estados Unidos nunca viola soberanía de otros países, cree Marco Rubio

No se ha reportado dominicanos afectados por el terremoto en Panamá

La falta de agua potable en Ciudad Real 1, pagan hasta 4,000 mil pesos para obtenerla

La aparición de municiones de RD disparadas con las armas en poder de las pandillas haitianas

La investigación del Ministerio de Defensa sobre las municiones dominicanas encontradas en Haití,

es la segunda que vez que se aborda el tema, primero fue un caso que se encuentra en poder de la

justicia dominicana

Las más de 900 mil municiones de la Policía Nacional y el Ejército RD que utilizó la banda haitiana

400 Mawozo, tema internacional de impacto

El Premio Nóbel de la Paz ganado por una jurista sudafricana

La última jornada de las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura

Un viaje a Puerto Rico que concluyó con un naufragio motiva a que tres dominicanos sean

acusados de liderarlo

El nombre de la folclorista Enerolisa Núñez en la estación del Metro Villa Mella-Punta, por

disposición de la Cámara de Diputados

El tributo a la identidad negra en el Alto Manhattan

El abandono de la carretera que perjudica a más de cinco barrios en Sabana Perdida, denunciado

por un sacerdote

Un plan para rescatar adictos al uso de sustancias ilícitas

El plan que sugiere la Fuerza del Pueblo para el rescate a adolescentes del trabajo sexual

Dos versiones diferentes sobre las municiones encontradas en Haití, la del canciller Ito Bisonó, y la

del ex ministro de Defensa, vicealmirante retirado Sigfrido Pared Pérez

Según el canciller Bisonó, las municiones dominicanas encontradas en poder de las bandas

haitianas tienen más de 50 años y no se sabe cuándo ni cómo llegaron a Haití

Los pertrechos marcados ERD encontradas en Haití fueron adquiridas posterior a la promulgación

de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2013 y lo atribuye a conductas

individuales

La vacunación de Salud Pública contra la influenza

La hospitalización por fiebre alta del senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández

Las 400 mil dosis en la vacunación de Salud Pública contra la influenza

Un profesor de psicología de la UASD acusado por estudiantes de vender su libro de manera

obligatoria

ECONOMIA

El impacto del precio del diésel en los sectores productivos de RD

La urgente necesidad de que el Congreso Nacional intervenga el área de facturación de la energía

eléctrica por los cuestionamientos de la población a las escandalosas facturas de electricidad en

los últimos meses

“Ni, aunque tengan 40 años van a hacer tantas obras como el PLD”, le dice Gonzalo Castillo al

presidente Luis Abinader

La sociedad civil reclamando acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los

combustibles fósiles en RD

Las 40 instalaciones deportivas construidas en15 provincias con fondos recuperados por

corrupción

El canciller Ito Bisonó sugiere fortalecer el comercio regional

Una gestión adecuada a la crisis de Haití puede convertirse en una oportunidad económica para la

República Dominicana, considera el empresario Fernando Capellán

Las protestas anunciadas por sindicatos por la reforma laboral

El presidente Putin considerando que Estados Unidos e Irán pueden y deben llegar a un acuerdo

de paz

El gobierno y los empresarios proponiendo que se retome la reforma laboral

El reconocimiento de ADOEXPO al Grupo SID como Gran Exportador Dominicano, acto que se llevó

a cabo con la presencia del presidente Luis Abinader

La reducción de pagos de afiliados y la ampliación de la cobertura de salud mental propuesta por

la DIDA

Las 300 mil toneladas de diésel que suministrará Rusia a Estados Unidos

El anuncio de la Sexta Edición del Festival del Chocolate Dominicano en Ágora Santiago Center

Grandes y crecientes temores de que desaparezca la producción e industrialización arrocera

dominicana

El reclamo del dirigente político Luis Acosta Moreta de que el presidente Luis Abinader deje sin

efecto los aumentos de precios en la gasolina y el gasoil

Según el ex administrador del Banco Agrícola, la producción agrícola del país ha caído al 70% de la

demanda nacional

El presidente Luis Abinader considerando que “gestionar bien el dinero público es una obligación”

Una parte de los dueños de colmados creen que el arroz importado podría reducir el precio y

aliviar la situación del consumidor

Los 79 mil millones de pesos recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),

superando en 3.3% la meta

El abogado y político José Dantés denunciando y quejándose por el incremento escandaloso de su

factura eléctrica de seis mil a catorce mil pesos en cinco meses

El alza en cinco pesos a la gasolina Premium y 12 pesos al gasoil óptimo

La regulación de los fuegos artificiales en el país

La vicepresidencia de la Alianza Regional de Energía Renovable de Centroamérica y el Caribe

asumida por República Dominicana

Ciudadanos en algunos sectores impulsando la tradición navideña 2026

SEGURIDAD

El asalto a cuatro joyerías en cuatro meses

La Fuerza de Represión de Pandillas presentada oficialmente en Haití

La agresión de un motorista al vehículo de la merenguera Miriam Cruz

El hombre que se robó tres millones de pesos e hirió a un motorista

Una ola de robos y asaltos denunciados por residentes en La Pared de Haina

Presuntos delincuentes prefieren entregarse a la Policía Nacional y evitar que le apliquen la 29

La inseguridad, de boca en boca en la población dominicana

Un supuesto intercambio de disparos en Barahona donde perdió la vida” La Liebre”

La entrega a la Policía de “Gata Flaca” perseguido por herir de bala a un hombre en Barahona

Una mayor vigilancia policial reclamada en La Pared, en Haina

Un atraco en una plaza comercial muy sonado en los medios de comunicación y en las redes

sociales

Una mujer que habría sido raptada fue rescatada en Santiago de los Caballeros

Una persona requerida por robo y asociación de malhechores, “Chiripa”, se entregó a la Policía

Nacional

Reportes de atracos en diferentes puntos de la República Dominicana

Las provincias del Este con 990 agentes policiales incorporados al nuevo modelo de patrullaje

policial

Disminuye la presencia policial en La Castellana, Los Prados, Las Praderas, El Millón, Ensanche

Quisqueya, Urbanización Fernández y otros sectores de Santo Domingo

El intento de atraco a una joyería en Villa Juana, apresados tres implicados, herido un oficial

retirado

La seguridad fortalecida en las provincias de la región Este

¿El nuevo modelo de patrullaje policial en La Altagracia, será implementado en otras regiones de

República Dominicana?

Agentes policiales entrenados y equipados incorporados al recién aperturado nuevo modelo de

patrullaje de la Policía Nacional en el Este

POLITICAS

El proyecto presidencial de Carolina Mejía respaldado por el ex alcalde Manuel Jiménez

La nivelación de las cargas sociales por el crecimiento económico, reclamada por Luis El Gallo,

dirigente político dominicano

La conformación de un equipo político que respalda a David Collado en la provincia Duarte

La visita al presidente de Cuba del presidente del partido Izquierda Unida de República

Dominicana

El aspirante presidencial peledeísta Francisco Javier García atribuyendo los viajes en yolas a la falta

de oportunidades en RD.

INTERNACIONALES

Según Pakistán, el presidente Donald Trump merece el Nóbel por la tregua con la India

El entrenamiento de dominicanos para la guerra en Rusia

El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia, acusados por Estados Unidos de

conspiración para cometer torturas

La reapertura de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Panamá posterior al sismo de

magnitud 7.7

Dominicanos buscando trabajo en Rusia

El plan elaborado por el Pentágono para nuevos ataques a Irán

La habilitación de siete aeropuertos alternos para vuelos desviados por el terremoto en Panamá

Los falsos maestros que radicalizan la fe provocando una advertencia del papa León XIV

Una denuncia de la oposición para enjuiciar a Evo Morales por “terrorismo”

La prohibición de un juez federal a ICE a la deportación de un dominicano herido en durante su

detención en Nueva York, ese caso generó una protesta

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