Primicias octubre 2025, dos arzobispos salen de diócesis de La Vega, poco a poco va cambiando composición en la Iglesia Católica en RD, persecución de narcos, decomiso 643 kilos de cocaína, abusos policiales, penetración del narcotráfico a partidos políticos, crecientes reclamos de que indexen inflación a salarios, amplios sectores resaltan aportes de Vicente Sánchez Baret

Poer Alex Jiménez

Director de Primicias

Con importantes designaciones del papa León XIV desde que asumió sus funciones impacta la iglesia católica dominicana connuevos obispos y un arzobispo, el tiroteo en la UASD en el contenido de los medios, importantes figuras dominicanas perseguidas por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, poco a poco el país tiene una nueva composición en la Iglesia dominicana con designaciones recientes del papa León XIV, el preocupante deterioro de la libertad de prensa denunciando en un evento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la amenaza del cólera haitiano al país, el decomiso de 643 paquetes de cocaína y el apresamiento de cinco personas en La Altagracia, el accionar y las denuncias sobre abusos policiales de un legislador y un encuentro entre la ministra de Interior y Policía, Faride Rafúl, y el director de la Policía Nacional, mayor general Guzmán Peralta, con el diputado perremeísta que lo denunció; el obispo de la Vega advirtiendo sobre la incidencia del narcotráfico en la política, la Fuerza del Pueblo arreciando su línea de oposición al gobierno, el fallecimiento de un seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) herido en un tiroteo en el campus central, el accionar de las pandillas que hunden la preocupante economía e inseguridad en Haití, las honras fúnebres del fallecido ex dirigente político, legislador y ex ministro Vicente Sánchez Baret, con la presencia del presidente Luis Abinader; la sorpresiva designación de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de La Vega con once meses en la posición, como arzobispo coadjutor de Santo Domingo con derecho de sucesión; la grave situación de Haití denunciada por un periodista, el Partido dela Liberación Dominicana (PLD), en cuya administración fue suspendida la indexación salarial, ahora quiere que el gobierno la restablezca en el 2026; estadounidenses protestando en España, la extensión de las sanciones de las Naciones Unidas a los pandilleros haitianos, la agresividad del narcotráfico en el Este del país, el presidente Nicolás Maduro dispuesto a enfrentar a Estados Unidos con un plan de defensa, diferentes sectores resaltando los aportes de Vicente Sánchez Baret a la democracia dominicana, el duelo nacional por el fallecimiento de Sánchez Baret, derrumbes de rocas en Jarabacoa, son temas de importancia en República Dominicana y el mundo terminando e iniciando una nueva semana.

Ministerio Público y DNCD ocupan 643 paquetes de cocaína en la puesta en marcha de la Operación Leopaldo



El Ministerio Público puso en marcha la Operación Leopardo y arrestó a cinco personas como resultado de las acciones de inteligencia, seguimiento y vigilancia que llevaron al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a ocupar, un cargamento de 643 paquetes de una sustancia que se presume cocaína en la provincia La Altagracia.

La operación, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, cuenta con la cooperación internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

La droga fue ocupada en la calle El Carmen esquina avenida Libertad, en San Rafael del

Yuma, provincia La Altagracia.

Un total de 27 fiscales participan en las acciones junto a 194 agentes de la DNCD. Las autoridades realizaron 17 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y Romana.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, explicó que la operación se enmarca en la decisión inquebrantable de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso de continuar enfrentando el narcotráfico y el crimen organizado sin tregua.

Mientras, el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, reiteró su compromiso de continuar enfrentando el narcotráfico y el crimen organizado “sin tregua ni concesiones”.

“La ocupación del alijo constituye un importante golpe a las redes de narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional y es una muestra más de que las fuerzas de seguridad de la República Dominicana siguen mejorando su fortaleza e integración en la lucha contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, el lavado de activos y otros delitos”, dijo Cabrera Ulloa.

Las autoridades incautaron 5 inmuebles, una lancha de recreo, un fusil AR-15, dos escopetas 12, dos revólveres, dos pistolas, seis motocicletas y seis vehículos. También, RD$1,769,400 y US$159,698.

El alijo ocupado en San Rafael del Yuma está vinculado a otro de 993 kilogramos de cocaína, ocupado en abril en una embarcación anclada en un puerto turístico de la provincia La Altagracia y que, a su vez, estaba relacionado con una poderosa estructura criminal de narcotráfico encabezada por el serbio Nikola Boros y/o Antun Mrdeza, buscado por la Interpol por pertenecer a una organización criminal transnacional dedicada al delito de tráfico de cocaína entre Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia.

OTROS TEMAS DE INTERES Y DE GRAN IMPACTO EN RD Y EL MUNDO

DESIGNACIONES DEL PAPA LEON XIV CAMBIAN COMPOSICION EN LA IGLESIA CATOLICA DOMINICANA, NUEVOS OBISPOS DESIGNADOS

El rápido ascenso de monseñor Carlos Tomás Morel Diplan en la Iglesia Dominicana. Morel Diplán fue ordenado obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros el 25 de Febrero de 2017, ocupando diferentes posiciones en la arquidiócesis de Santiago, Obispo en La Vega y designado arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

NUEVO OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

El 23 de junio del presente año el papa León XIV designó a Andrés Amaury Rosario Henriquez obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, cuyo arzobispo es Héctor Rafael Rodríguez

DIOCESIS STELLA MARIS

Hace poco, el 27 de agosto pasado, el papa León XIV erigió la Diócesis de Stella Maris y designó al obispo Manuel Antonio Ruiz de la Rosa al frente de esta. La nueva diócxesis cuenta 943, 762 catómicos, una superficie de 588.87 kilómetros cuadrados, 64 parroquias., 40 sacerdotes diocesanos, 59 sacerdotes religiosos, 39 diáconos permanentes. 12 seminaristas, 83 monjas y 12 religisos profesos.

Boca Chica, San Antonio de Guerra y Santo Domingo Este, es el territorio de la Diócesis Stella Maris.

(Foto Fuente Externa)

El obispo Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, fue recibido a principios de octubre por el papa Leon XIV, a quien le agradece su nombramiento.Lo invitó a visitar el país.

DOS ARZOBISPOS SALEN DE OBISPADO DE LA VEGA

Dos arzobispos han salido del obispado de la Vega: Hector Rafael Rodriguez, arzobispo de Santiago de los Caballeros y ahoraMorel Diplan nombrado arzobispo coadjutor de Santo Domingo. Morel Diplán se desempeña como obispo de La Vega desde el 7 de diciembre de 2024.

Se espera la designación del sustituto de monseñor Diómedes Espinal, obispo de la Diócesis Mao-Montecristi, luego de cumplir 75 años.

TEMATICA AMPLIADA

El alza en el precio del dólar, sube a RD$ 63.80

La protesta en Barahona por los apagones

El bombazo empresarial a la reforma laboral aprobada en el Senado, la definen como cósmetica

El presidente Abinader defendiendo la libertad de prensa

Los 78 fallecidos en México por las lluvias

El reclamo de rehabilitacion de la planta de tratamiento de aguas residuales en Salcedo

Alarma por el sarampión en Estados Unidos

Alarma en la SIP por el deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos

Una mujer atacada por su ex pareja en Puerto Plata

El reclamo de pago de prestaciones laborales de ex empleados del ayuntamiento de Santiago de los Caballeros

El reclamo de bacheo y asfaltado de calles no atendidas en el sector La Castellana, Distrito Nacional

Alarma en la UASD por la falta de seguridad y el temor a los hechos violentos

El primer congreso provincial sobre riesgos laborales en La Vega

La terminación del mapeo de las tierras raras en RD

Las falsas noticias, un problema para el mundo

El anuncio de que arrendarán los hoteles cubanos a cadenas internacionales

El apoyo de Cuba a Venezuela

Villa Carmen repleta de basura, genera desesperación

El impactante artículo del economista Daniel Toribio sobre un impuesto clandestino

Un atraco en San Pedro de Macorís

Mejorarán el patrullaje policial en El Cercado

Los 75 años que cumplirá pronto, a casi un año, monseñor Francisco Ozoria Acosta

La inauguración del liceo Padre José Salvador Fernández en Sabana del Puerto, Bonao

la operación Leopardo contra el narcotráfico

El declive democrático en América que preocupa a la Sociedad Interamerican a de Prensa (SIP), con un importante evento en Punta Cana, República Dominicana

El derecho de sucesión otorgado a monseñor Tomás Morel Diplán, nombrado arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo en la práctica lo designa como sucesor adelantado de monseñor Francisco Ozoria Acosta, cuando le acepten la renuncia

La necesaria prevención del cáncer de mama

La marcha en defensa del agua y la vida desde el parque Enriquillo hacia el Palacio Nacional

Caso de una estafa, prisión preventiva para una hija de Toño Leña

El polideportivo que inauguró el presidente Luis Abinader en Villa Mella, Santo Domingo Norte

La condena a una pesona que hizo un robo a una casa de la Diócesis de La Vega

Los canadienses invirtiendo en Cabo Rojo, Pedernales

El caso de un adolescente que le quitó la vida a su hermana de diez años en Higuey

El incendio en una empresa en la zona industrial de Haina

Estados Unidos chocando con Hamás con una advertencia que le formula

La brisita navideña que anuncia el gobierno a final de año

Un temblor en las montañas de Tenares y Salcedo

Los 384 nuevos profesionales que entrega UCATEBA al país

La intoxicación de estudiantes en Barahona y Sabana Grande

La censura que denunció en Venezuela Marina Corina Machado

La iglesia es víctima de robos en Santiago de los Caballeros y en La Vega

El impacto negativo de las lluvias en México con más de 70 fallecidos

Más violencia, un hombre le quitó la vida a su pareja y se suicidó en el sector de Bella Vista, en la capital dominicana

El terrorismo en Ecuador, según el secretario general de la OEA, Albert Ramdin

Las honras fúnebres del fallecido dirigente político Vicente Sánchez Baret en el Congreso Nacional, con la asistencia del presidente Luis Abinader

Los 55 años de la Universidad Central del Este (UCE), impactando con la graduación de más de 60 mil profesionales

La agenda del presidente Abinader en Bonao, Cotuí y Santo Domingo Norte

La gastronomia y el desarrollo en Punta Rusia, que al igual que La Ensenada cuenta con una moderna carretera inaugurada hace poco

Un acuerdo para fortalecer la alimentación escolar en RD

Las fuertes lluvias y la posibilidad de inundaciones

Trece haitianos detenidos en Manzanillo

La explosión de un carro bomba en Guayaquil

El duelo oficial por el fallecimiento de Vicente Sánchez Baret

Monseñor Morel Dipláan en la Iglesia Católica Dominicana, un arzobispo joven tomado en cuenta por el Vaticano

TEMAS DE LA SEMANA

Un chantaje denunciado por el doctor Guido Gómez Mazara

La acusación del ex senador Iván Lorenzo de que el PRM alegadamente habria llegado al poder con dinero del narcotráfico

El mototaxista que mató a otro a palos en La Altagracia

Operativos de la Policia Nacional a nivel nacional

Perremeistas denuncian en las redes los casos escandalosos de narcotrófico en las gestiones de Leonel Fernández y Danilo Medina

Inundaciones en Santiago por las lluvias

Sale a relucir la falta de pruebas en cinco mil casos en tribunales

El derrumbe en la carretera de Jarabacoa

Veinte casos sospechosos de dengue en el país y cuatro de malaria

El sector agropecuario solicitando permisos de mano obra haitiana para la agricultura

Algunos miembros del PRM en un escándalo de narcotráfico en Estados Unidos