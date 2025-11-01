Primicias, 32 años noviembre 2025, RD y el mundo hoy, temas variados, Abinader inaugurando obras en el Suroeste, lluvias e inundaciones, Leonel con duros ataques al gobierno en Bonao

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La creciente ayuda humanitaria para Cuba y Jamaica, duros ataques del ex presidente Leonel Fernández al gobierno, los treinta muertos en Haití por los efectos del huracán Melissa, las lluvias afectando acueductos, un ex ministro de Economía en Cuba; el pronostico de fuertes lluvias en la madrugada del 2 de noviembre, San José de Ocoa en alerta roja por las lluvias y suelos saturados; la escasez de controladores aéreos en Estados Unidos, Alejandro Gil, acusado de lavado de dinero, espionaje, cohecho, falsificación; una activa onda tropical que provocaria lluvias e inundaciones, la entrada de un cementerio de Santo Domingo Norte afectada por las lluvias, inundaciones en Montecristi, el ex presidente Leonel Fernandez denunciando un supuesto intento de limitar la cesantía laboral, el presidente Luis Abinader inaugurando obras en San Juan con una millonaria inversión, aranceles aplicados en Estados Unidos que perjudican a México, Juan Bosch en el recuerdo de sus seguidores 24 años después de su fallecimiento, la trascendental importancia de la educación técnica, el impacto negativo del cierre del gobierno en Estados Unidos, el presidente de COPYMECON, Eliseo Christhoper, respaldando las acciones contra las construcciones irrregulares, un arroyo desbordado en San José de Ocoa, la presión norteamericana contra Venezuela, la cancelación de la Serie del Cibao en Nueva York, varias carreteras inauguradas por el presidente Luis Abinader en San Juan, el Diía de los Difuntos este domingo 2 de noviembre, diferentes comunidades que se desarrollan con el turismo, forman parte de los temas que despiden la semana e inician otra en República Dominicana y el mundo.

ABINADER INAUGURA OBRAS EN EL SUR

Una nota dice que tras más de 50 años de espera, presidente Abinader inaugura las carreteras Vallejuelo–Batista, Vallejuelo–Río Arriba Sur y Los Arroyos–Sabaneta, para transformar la movilidad de más de 18,000 habitantes de San Juan, _también entrega Bulevar Tenguerengue, obra que transforma a San Juan de la Maguana en una ciudad más viva, inclusiva y turística.

El Administrador de EGEHID, Rafael Salazar, destaca que las obras forman parte del Programa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa estatal, con el objetivo de llevar soluciones y desarrollo a las comunidades aledañas a los complejos hidroeléctricos.

Tras más de 50 años de espera, el presidente Luis Abinader dejó inauguradas este sábado las carreteras Vallejuelo–Batista, Vallejuelo–Río Arriba Sur y Los Arroyos–Sabaneta, obras ejecutadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), que impulsan la conectividad vial y dinamizan la vida productiva de más de 18,000 habitantes rurales en la provincia de San Juan.

En el acto, el administrador de EGEHID, Rafael Salazar, resaltó que estas obras representan la respuesta a una demanda de más de 50 años de espera para estas comunidades.

Además, informó que existen otras 20 obras en agenda en fase final de terminación, cuyo objetivo es seguir ampliando la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo de esta zona, que contribuye de manera importante en áreas como recursos hídricos, energía y producción agropecuaria.

Destacó que estas obras forman parte del Programa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa estatal, con el objetivo de llevar soluciones y desarrollo a las comunidades aledañas a los complejos hidroeléctricos.

Salazar motivó a las comunidades a preservar y cuidar las infraestructuras recién entregadas, evitando intervenciones que puedan deteriorar su construcción.

También destacó que, gracias al apoyo de la Presidencia, se completó el proceso para garantizar becas y la autorización para elevar el nivel académico hacia ingeniería y otras áreas de nivel superior en la Universidad ISA.

Informó que la primera graduación está prevista para febrero próximo, lo que representa un logro importante para San Juan y las comunidades del entorno.

Los residentes valoraron positivamente estas acciones, por el impacto directo que tienen en la movilidad, la producción y la calidad de vida. *Carretera Vallejuelo–Batista* La carretera Vallejuelo–Batista, reconstruida a un costo de RD$ 408,310,983.21, tiene una extensión de 10.2 kilómetros y un ancho de seis metros.

Explican que Impacta directamente en las comunidades de Vallejuelo, Batista, Jorjillo, El Guayabo y Sabana Grande, entre otras. Esta vía fue construida como un aporte a las localidades relacionadas a la Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez e incluyó trabajos de rasante, drenaje pluvial, cunetas, aceras, contenes, puente, asfaltado y señalización. *Carretera Vallejuelo–Río Arriba Sur* Durante el mismo acto, el mandatario entregó la carretera Vallejuelo–Río Arriba Sur, de 4.5 kilómetros de longitud, con una inversión de RD$ 223,478,378.30.

La intervención incluyó la construcción de muro de gaviones para protección en áreas de riesgo, baranda de seguridad, asfaltado, aceras y contenes, así como drenaje pluvial y la terminación de rasante, trabajos que permiten una infraestructura más resistente ante eventos climáticos y mayor durabilidad en el tiempo.

*Carretera Los Arroyos, Sabaneta*

Asimismo, el presidente Abinader inauguró un tramo de 2.5 kilómetros en la comunidad de Los Arroyos, en el distrito municipal de Sabaneta, una intervención que requirió una inversión de RD$ 55,286,361.87 y que tendrá un impacto directo en el tránsito de productores, comerciantes y familias de esta zona rural.

Esta vía facilitará el desplazamiento hacia las áreas productivas, reducirá tiempos de traslado, mejorará el acceso a servicios básicos y contribuirá a fortalecer la actividad económica local, especialmente en el transporte de productos agrícolas hacia los centros de comercialización.

*Bulevar Tenguerengue*

También, el presidente Abinader entregó el Bulevar Tenguerengue, obra que transforma a San Juan de la Maguana en una ciudad más viva, inclusiva y turística, donde EGEHID aportó la verja perimetral de 6.6 kilómetros, aceras, accesos y embellecimientos con una inversión de RD$ 126,791,556.90.

Esta obra, ejecutada en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación, tiene como propósito crear un espacio de recreación, mejorar la calidad de vida de los residentes y reforzar la protección contra inundaciones e insectos provenientes del arroyo Tenguerengue.

OTROS TEMAS

Leonel Fernández acusa al PRM de “cubiar” al pueblo y denuncia intento de limitar la cesantía laboral

El expresidente alertó sobre la creciente inestabilidad del dólar y afirmó que empresarios y ciudadanos ya no confían en la gestión económica del gobierno actual._

En un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo (FP) realizado este sábado en Jayaco, Monseñor Nouel, el expresidente Leonel Fernández arremetió contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que acusó de traicionar a sus propios dirigentes y de engañar al pueblo dominicano.

Asimismo, denunció la intención del oficialismo de reducir los derechos laborales, en particular la cesantía, a través de propuestas impulsadas por legisladores del partido de gobierno.

“Vamos a ganar porque aquí mismo se da una explicación del por qué”, proclamó Fernández ante una multitud en Jayaco. “¿Cuándo se ha visto que desde un partido en el gobierno, al que aún le quedan tres años en el poder, sus propios dirigentes se pasen a la oposición? Eso ocurre porque los cubiaron. Y así como han cubiado a los compañeros que hoy se juramentan con nosotros, han cubiado al pueblo dominicano”, sostuvo el líder político, utilizando una expresión popular para referirse a la traición o el abandono.

Fernández encabezó el acto de juramentación de decenas de nuevos miembros, incluyendo a destacados dirigentes provenientes del PRM y otras organizaciones políticas.

Durante su discurso, Fernández cuestionó con vehemencia la política económica del actual gobierno, alegando que a pesar de los elevados ingresos en divisas, la tasa de cambio ha experimentado una depreciación sin precedentes.

“¿Cómo es que si entran 12 mil millones de dólares de remesas, otros 12 mil millones del turismo, 4 mil millones de inversión extranjera, y las zonas francas generan entre 17 mil y 18 mil millones de dólares, estamos hablando de 46 mil millones de dólares en total, ¿por qué entonces el dólar está hoy a 64.40 por uno?”, se preguntó el exmandatario.

“Nunca había llegado a eso. Y claro, cuando se deprecia el peso dominicano, eso se refleja en los precios. Volvemos a la carestía de la vida. Es fruto de la incapacidad del gobierno para mantener la estabilidad cambiaria”.

Fernández afirmó que esta volatilidad genera una creciente desconfianza entre los sectores económicos.

“La gente cambia sus pesos por dólares o los saca del país porque ya no confía en este gobierno. Y cuando hay crisis de confianza, hay crisis de credibilidad”, advirtió, al tiempo que destacó que esa incertidumbre está llevando a muchos empresarios, profesionales y jóvenes a integrarse a la Fuerza del Pueblo.

Otro de los temas más delicados abordados por Fernández fue la cesantía laboral.

Según explicó, desde el gobierno se ha planteado que este derecho solo cubra hasta seis meses de salario, sin importar el tiempo laborado por el trabajador.

Fernández criticó duramente esta propuesta: afirmó que “desde el gobierno han dicho que la cesantía debe ser solamente cubriendo el salario de seis meses, aunque haya trabajado veinte años”, y se preguntó: “¿ustedes están en el gobierno para defender a quiénes?”

El exmandatario defendió el derecho de los trabajadores a ser compensados si han sido despedidos sin justificación.

Aseguró que si una persona ha perdido su empleo sin haber cometido falta, es justo que reciba el beneficio que por ley le corresponde. Esta posición, afirmó, marca una diferencia fundamental entre la Fuerza del Pueblo y el PRM.

Aunque desde el Ejecutivo se ha insistido en que la reforma del Código Laboral no afectará la cesantía, la introducción de propuestas contrarias por parte de legisladores del PRM en el Congreso revela las verdaderas intenciones del oficialismo, lo que para Fernández, demuestra que existe una agenda oculta para recortar derechos adquiridos de la clase trabajadora.

Al final de su intervención, Fernández instó a sus seguidores a redoblar esfuerzos en el trabajo político diario.

“Por eso es que tenemos nosotros que intensificar y consolidar la labor diaria de la Fuerza del Pueblo”, sentenció. Unanota de prensa dice que el evento en Jayaco marca una nueva etapa en el proceso de expansión territorial y política de la FP, con un discurso cada vez más centrado en los errores de la gestión actual y en la construcción de una alternativa de poder para devolver la confianza al pueblo dominicano. Comunicaciones*

