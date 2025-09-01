Presidente del PPG Antonio Marte destaca importancia de la unidad y cooperación internacional para reducir pobreza y enfrentar desafíos

Santo Domingo, D.N.- El presidente del Partido Primero la Gente, (PPG) Antonio Marte destacó la importancia de la cooperación internacional y llamó a los países en vía de desarrollo a mantenerse unidos y aplicar programas de colaboración mutua como forma de lograr un verdadero desarrollo sostenible, reducir la brecha de la pobreza y así enfrentar los grandes desafíos y superar metas que se presentaran en el futuro no muy lejano.

El también Senador de la República, habló tras participar recientemente en el Taller Seminario sobre países en Desarrollo, celebrado en Beijing, China, evento que reunió a cientos de líderes y expertos de todo el mundo para analizar y discutir desafíos y oportunidades en el desarrollo sostenible de los países en vía de desarrollo.

Marte como empresario del transporte, desde hace muchos años ha mantenido excelentes relaciones comerciales con el gobierno de China, así como empresarios del gigante asiático y su participación en este evento confirma una vez más, su compromiso en lograr un desarrollo sostenible y promover el bienestar de los ciudadanos de la República Dominicana.

Durante su participación, el presidente del PPG y Senador destacó la importancia que ha sido para él, compartir experiencias y conocimientos entre países en desarrollo para abordar desafíos comunes y unidos, buscar soluciones y de paso lograr un verdadero desarrollo para nuestros habitantes.

«Aprendimos mucho sobre las estrategias y políticas implementadas por otros países para promover el desarrollo sostenible y reducir la pobreza», afirmó el congresista y presidente del PPG, Antonio Marte.

Destacó que la experiencia adquirida en este taller será fundamental para compartir información y mejores prácticas en la República Dominicana.

«Nuestro objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y promover el desarrollo sostenible en nuestro país», agregó.

El taller seminario contó con la participación de expertos y líderes de diferentes países, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre el desarrollo sostenible.

El senador Antonio Marte destacó la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos para abordar los desafíos globales.