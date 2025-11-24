Presidente Abinader y Fellito avanzan en transformación del servicio de agua con el nuevo Plan de Zona en GSD

Santo Domingo. – Con una inversión inicial superior a los 700 millones de pesos y la integración de 141 equipos, el presidente Luis Abinader y el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, pusieron en marcha el “Plan de Zona”, una nueva estructura operativa diseñada para dar respuestas más rápidas, mejorar la calidad del servicio y garantizar soluciones más cercanas a más de cuatro millones de personas del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Durante el acto de lanzamiento, el presidente Abinader entregó oficialmente los más de 141 equipos y maquinarias que reforzarán la capacidad operativa y de intervención de la institución.

Junto a Suberví, recorrió las instalaciones de la CAASD para conocer cómo funcionará este modelo, que organiza el trabajo en 20 grandes zonas operativas, cada una con brigadas especializadas que trabajarán 24 horas al día. Suberví explicó que el Plan de Zona representa un cambio profundo en la forma de gestionar el agua y el saneamiento. “Con este plan estamos dando un paso decisivo hacia un servicio más humano, más moderno y eficiente. La gente verá más agua en los hogares, menos averías y respuestas más rápidas.

Esta es la transformación que la ciudad necesita y que estamos comprometidos a entregar”, señaló. Para lograrlo, se incorporaron camiones hidrolimpiadora, retroexcavadoras, excavadoras, camiones de cama corta, bombas de achique, compresores, camionetas y herramientas totalmente equipadas, listos para actuar ante cualquier incidencia. Estas unidades están conectadas al Centro de Monitoreo de la CAASD, donde cada intervención será registrada y georreferenciada, garantizando transparencia, control y eficiencia en tiempo real.

El Plan también contempla 54 obras prioritarias que fortalecerán la infraestructura existente. Entre ellas, la rehabilitación de tanques de almacenamiento, la modernización de redes de distribución, nuevos sistemas de bombeo y la mejora de los acueductos Haina-Manoguayabo, La Isabela, El Tamarindo I y II y Valdesia, lo que permitirá seguir incrementando la producción de agua potable.

El presidente Abinader destacó que este plan no solo moderniza el sistema, sino que se paga una deuda histórica con el Gran Santo Domingo en eficiencia y calidad del servicio y se fortalece la capacidad de respuesta para proteger a las comunidades ante emergencias y mejorar la calidad de vida de miles de familias. “Un servicio de agua confiable y cercano es fundamental para el bienestar de la gente.

Este plan marca un antes y un después en la forma en que la ciudad recibe y percibe el servicio”, expresó. El acto contó con la presencia de funcionarios del Gobierno, ejecutivos y colaboradores de la CAASD, quienes valoraron este modelo como un paso firme hacia un servicio más eficiente, transparente y alineado con las necesidades actuales del Gran Santo Domingo.

Visited 3 times, 3 visit(s) today