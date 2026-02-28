Presidente Abinader retoma agenda en las comunidades

El presidente Luis Abinader entregó este sábado, junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el techado multiuso Club La Tribu de Quisqueya, una moderna instalación deportiva esperada por la comunidad, destinada a impulsar el desarrollo integral de la juventud de esta provincia, en lo que constituye su primera actividad en territorio tras presentar su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

La inauguración se produce luego de que el mandatario expusiera ante el país los principales logros de su gestión, resaltando el crecimiento sostenido de la economía, el récord histórico en llegada de turistas, el fortalecimiento del sector agropecuario, las inversiones en infraestructura hídrica y vial, así como los avances en transparencia y estabilidad macroeconómica, reafirmando su compromiso con el desarrollo social y la generación de oportunidades en todo el territorio nacional.

Esta moderna instalación se convierte en el proyecto número 39 entregado durante la gestión del ministro Cruz, con la cual no solo transforma el paisaje urbano del Ensanche Quisqueya, sino que también dignifica la práctica deportiva de cientos de niños y jóvenes y responde a una instrucción directa del presidente Abinader, cuyo objetivo es dotar a cada municipio del país de espacios recreativos seguros y de alta calidad.

En el acto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, afirmó que el presidente Abinader “está revolucionando el deporte y la juventud en la República Dominicana”, destacando el respaldo extraordinario que ha recibido para llevar obras a cada rincón del país.

Recordó que cuando el baloncestista dominicano Al Horford visitó el Palacio Nacional tras un campeonato de Boston Celtics, planteó el sueño de construir un techado profesional en la comunidad que vio nacer a su padre, y aseguró que el mandatario no solo acogió la idea, sino que la amplió.

“El Presidente dijo: sí, cuenta con eso, pero yo quiero que en vez de una cancha sea un techado multiuso con dos canchas, una para calentamiento y otra para juegos profesionales”, relató. Cruz resaltó que esta obra, con una inversión superior a 62 millones de pesos y con piso certificado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), demuestra que así es como se transforma la sociedad.

“Es la visión que el Presidente ha puesto sobre la República Dominicana: llevar herramientas de trabajo para que la juventud, las iglesias, los empresarios y las juntas de vecinos tengan un espacio común para desarrollarse”, sostuvo.

Asimismo, indicó que, por instrucción precisa del jefe de Estado, cada instalación deportiva entregada debe contar con un voluntariado que vele por su cuidado, mantenimiento y disciplina, reafirmando que el Gobierno continuará transformando el deporte en todo el país.

Acto seguido, el ministro de Deportes juramentó el voluntariado del Club La Tribu, integrado por hombres y mujeres de la comunidad que asumirán la responsabilidad de velar por el buen uso, mantenimiento y dinamización de la nueva instalación deportiva y convertir este espacio en un verdadero centro de formación, disciplina y convivencia sana para la juventud de La Romana.

*Techado multiuso era un clamor del sector de Quisqueya* De su lado, la gobernadora de La Romana, Ivelisse Mercedes Méndez, destacó que apenas a horas del discurso de Rendición de Cuentas del presidente Abinader hoy con la inauguración de este techado que había sido un clamor del sector de Quisqueya, se está materializando con hechos la transformación que ha experimentado el Deporte en su Gobierno.

«Hace apenas meses que el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, vino y dio el primer picazo y ya hoy es una realidad, el sector de Quisqueya tendrá la oportunidad de tener un espacio digno, acogedor para que cada uno de esos jóvenes y de esos niños puedan practicar su deporte favorito con esa gallardía que ellos lo hacen y que sigan dándonos todas esas alegrías que nos dan en esos torneos superiores».

En tanto, el inmortal del deporte y padre del baloncestista dominicano Al Horford, Tito Horford, expresó su profundo agradecimiento al presidente Luis Abinader por hacer realidad un sueño esperado durante 44 años, asegurando además que su hijo también se siente agradecido del mandatario por el respaldo brindado.

“Muy agradecido, señor presidente. Usted nos dio su palabra en 2024 y nos cumplió.

Hoy podemos ver la diferencia entre un antes y un después”, afirmó, al destacar que esta obra marca un hecho histórico para La Romana y servirá como espacio de prevención y formación para la juventud. Asimismo, valoró el apoyo constante del Gobierno y resaltó la labor de su hermano, a quien definió como un apasionado del deporte que, sin ánimo de lucro, ha trabajado durante años para abrir oportunidades y becas en Estados Unidos a decenas de jóvenes, esfuerzo que ahora se fortalece con esta moderna instalación.

Además, el alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier, expresó su agradecimiento al presidente Abinader por las obras desarrolladas en la provincia, afirmando que la comunidad se siente bendecida por el respaldo del Gobierno y dijo que el mandatario ha cumplido con su palabra y ha impactado positivamente a La Romana con proyectos que transforman la calidad de vida de la gente.

“Nos sentimos felices, presidente, por su gestión. La Romana está agradecida de nuestro Gobierno y de nuestro presidente».

*Una infraestructura de nivel profesional* La instalación deportiva de 1,597.98 metros cuadrados cumple con altos estándares de calidad.

Entre sus principales características se destacan: estructura metálica de alta resistencia; baños públicos y oficinas administrativas; camerinos para atletas y gradas para espectadores; aceras, contenes y rampa de acceso para personas con discapacidad, garantizando que el deporte sea inclusivo.

Además, incluye el remozamiento de la verja perimetral, rehabilitación de áreas verdes, pintura general, nuevo sistema de iluminación y adecuación eléctrica.

El equipamiento cumple con estándares de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), con instalación de tabloncillo de alta resistencia, pizarras electrónicas, relojes de 24 segundos y soportes profesionales para baloncesto y voleibol.

Ubicado en la calle Guacanagarix, este techado funcionará como el epicentro de la vida social y deportiva del Ensanche Quisqueya, en La Romana.

Más allá de las canchas, el espacio está diseñado como un centro de reunión comunitaria, fomentando un ambiente sano que aleje a la juventud de los vicios y promueva la disciplina y la competencia sana. Estuvieron presentes el ministro de Turismo, David Collado; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo y Kelly Horford, entre otras personalidades.

