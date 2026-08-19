Erdwin Olivares asume la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Santo Domingo, República Dominicana. — En un acto cargado de emociones y reconocimiento, Erdwin Olivares asumió formalmente la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), recibiendo el mando de manos del Mayor General Juan Manuel Méndez García, ERD, quien tras 25 años de liderazgo deja un legado de profesionalización y modernización en la gestión de emergencias del país.

La ceremonia contó con la presencia de altos mandos militares, directores de instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, así como de todo el personal que integra el COE, quienes despidieron con aplausos al Mayor General Méndez y dieron la bienvenida al nuevo director.

Al tomar posesión, Olivares agradeció la confianza depositada y reafirmó su compromiso de dar continuidad y fortalecer el trabajo iniciado por el Mayor General Méndez.

«Asumo esta responsabilidad con humildad y con el compromiso de honrar el legado de 25 años de trabajo incansable. La misión del COE es salvar vidas y para eso debemos seguir fortaleciendo nuestra preparación, nuestra capacidad de respuesta y la coordinación interinstitucional», expresó el nuevo director.

Olivares señaló que el COE debe continuar consolidándose como el centro de articulación del sistema nacional de respuesta, promoviendo una cultura de prevención en la que la preparación sea el norte de las instituciones y de la ciudadanía.

«El mayor desafío que tenemos es seguir acercando las herramientas de preparación a cada hogar dominicano. Una población informada y preparada es nuestra primera línea de defensa ante cualquier emergencia o desastre. Trabajaremos para que cada ciudadano sepa qué hacer antes, durante y después de un evento», sostuvo.

El nuevo director destacó además que continuará impulsando la capacitación del personal, la modernización tecnológica y el fortalecimiento de los lazos con los organismos internacionales de socorro, para mantener al COE como referente en la región.

Durante el acto, el Mayor General Juan Manuel Méndez García recibió reconocimientos por sus 25 años al frente del organismo, periodo en el que el COE se consolidó como una institución de credibilidad nacional e internacional en materia de gestión de riesgos.

Sobre el COE

El Centro de Operaciones de Emergencias es el organismo del Estado dominicano responsable de coordinar la respuesta ante desastres y emergencias, articulando los esfuerzos de más de 20 instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, con el objetivo de proteger la vida y los bienes de la población.

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