Nacionales

Por instalación de vigas, este fin de semana habrá desvío del tránsito en Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar

PRIMICIAS DIGITAL29 de agosto de 2025
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que este sábado 30 y domingo 31 de agosto se implementará un desvío del tránsito en dirección Oeste–Este en los alrededores de las obras del paso a desnivel de la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, debido a los trabajos de izaje e instalación de las últimas vigas metálicas para la solución vial en este punto.

La medida entrará en vigencia a partir de las 6:00 de la tarde del sábado y se mantendrá hasta las 7:00 de la tarde del domingo.

Los conductores que transiten desde las Caobas hacia el centro de la ciudad (dirección Oeste – Este) por la Prolongación 27 de Febrero deberán doblar hacia la derecha antes del distribuidor de la 6 de Noviembre en dirección al peaje, antes de llegar al peaje, realizar un giro en U para luego reincorporarse a la Prolongación 27 de Febrero.

Adicionalmente, se habilitará un carril a la izquierda del paso a desnivel de la Isabel Aguiar (en construcción) exclusivamente durante este período.

En tanto, los conductores que se desplacen de Este a Oeste por la Prolongación 27 de Febrero y hacia la autopista 6 de Noviembre no tendrán interrupción en su trayecto.

El MOPC, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la comisión militar y policial (COMIPOL) exhorta a todos los conductores a circular con prudencia, respetar las señalizaciones y atender las instrucciones de los agentes en la zona.

Con estas medidas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones reafirma su compromiso con la seguridad vial y el avance de las obras que transforman la movilidad en beneficio de toda la ciudadanía.

