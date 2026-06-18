Popular aportó RD$200 millones a organizaciones sin fines de lucro aliadas en el primer semestre de 2026

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano informó que durante el primer semestre de 2026 canalizó cerca de RD$200 millones mediante más de 300 aportes dirigidos a organizaciones sociales e instituciones sin fines de lucro, que desarrollan programas de educación, salud, inclusión social, cultura, deporte y desarrollo comunitario en distintas provincias del país.

La información fue dada a conocer durante un encuentro realizado en la Torre Popular, que reunió a representantes de 42 de estas organizaciones beneficiarias y vinculadas a áreas como educación, salud, inclusión social, deporte, cultura, medioambiente y desarrollo territorial.

La mayor parte de estos aportes se concentró en la gestión social, que recibió el 51 % de las donaciones, en respuesta a las necesidades más urgentes de la población dominicana. La educación representó el 31 % de las ayudas otorgadas por el Banco Popular, reafirmando su papel como motor de transformación social, mientras que un 9 % de dichos aportes se destinó a iniciativas de salud que contribuyen al bienestar de los más necesitados.

Finalmente, otro 9 % se asignó a acciones de cultura, deportes y medioambiente, esenciales para un desarrollo más integral y sostenible.

La economía de la bondad y su impacto social

Durante la actividad, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, reafirmó el compromiso de la entidad con el fortalecimiento del tejido social y el respaldo a las organizaciones que impulsan el desarrollo de las comunidades, destacando que el progreso del país no solo depende del crecimiento económico, sino también del compromiso de instituciones y personas que generan oportunidades y acompañan a quienes más lo necesitan.

“Este acto tiene un significado especial. Ustedes convierten la solidaridad en acciones concretas, transforman necesidades en oportunidades y llevan esperanza a miles de dominicanos. Seguiremos acompañándolos con orgullo, convencidos de que cuando sumamos esfuerzos en favor del bien común, contribuimos a construir un país más inclusivo, más humano y con mayores oportunidades para todos”, expresó el señor Paniagua.

Formación para instituciones aliadas

Como parte de la jornada, el Popular diseñó un espacio de formación para los representantes de las organizaciones participantes, que recibieron una conferencia impartida por la señora Luciana C. Manfredi, directora de la Cátedra de Filantropía e Inversión de Impacto y directora del Diplomado en Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil de EGADE Business School, del Tecnológico de Monterrey.

La especialista abordó temas relacionados con la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las organizaciones sin fines de lucro, así como los desafíos asociados a la gestión de programas y proyectos de impacto social.

En este sentido, explicó a las instituciones aliadas al Popular cómo introducir mejoras en el ámbito de la filantropía estratégica y la inversión de impacto, entendidas como estrategias de competitividad y creación de valor de largo plazo, así como un enfoque de la comunicación organizacional para que contribuya a generar reputación y legitimidad institucional de estas organizaciones como agentes de cambio.

Popular aportó RD$200 millones a organizaciones sin fines de lucro aliadas en el primer semestre de 2026 pic.twitter.com/m0HGSPGIxT — Periodico Primicias (@primiciasrd) June 18, 2026

Asistentes al encuentro

En el evento estuvo presente el señor René Grullón, presidente ejecutivo del Grupo Popular. Asimismo, participaron en el encuentro los señores Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento; Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales; Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones; José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular; y Mariel Bera, vicepresidente del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable, entre otros ejecutivos de la organización.

En tanto, entre las instituciones participantes estuvieron representantes de Creando Sueños Olímpicos (CRESO), Asociación Dominicana de Rehabilitación, Centro Profesional Psicólogos Unidos, Aldeas Infantiles SOS, Patronato Nacional de Ciegos, Alivia Fundación para la Diabetes, Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), Hábitat para la Humanidad, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias y la Tecnología (FUNDECITEC), Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), Instituto Dominicano de Investigación de la Ciberesfera, Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) y Fundación Escuela Rayito de Sol.

También participaron miembros de Fundación Fénix, Hogar de Ancianos Padre Abreu, Fundación Nido para Ángeles, Centro de Cultura Perelló, Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, Carretón de Libros, Sociedad Dominicana de Nefrología, Fundación Heart Care Dominicana, Fundación Futuro Cierto, Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz”, Fundación para la Expansión Cultural y Artística de Punta Cana (FUNEYCA), Fundación Madre y Maestra, Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), Sociedad Cultural Renovación, Voluntariado Jesús con los Niños, Plan Sierra y Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI).

La lista incluyó además al Ateneo Amantes de la Luz, Rama Femenina Contra el Cáncer, Fundación Instituto de Cultura y Arte, AID FOR AIDS, UNICEF, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación por la Música, Estudio Diná de Educación Musical, Servicio de Voluntariado Ignaciano de la República Dominicana (Servir-D) e Instituto Duartiano.

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