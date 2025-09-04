Policía Nacional, Philip Morris Dominicana y el IDDI, fortalecen la seguridad y la convivencia en Capotillo con entrega de equipos

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, encabezaron junto a la plana mayor policial, representantes de Philip Morris Dominicana, del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) y líderes comunitarios, el acto de entrega de modernos equipos para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el sector Capotillo, Distrito Nacional.

La iniciativa forma parte del proyecto “Contribuir a Mejorar la Seguridad y la Convivencia Humana en el Barrio Capotillo”, desarrollado en alianza entre la Policía Nacional, a través de su Dirección Central de Planificación y Desarrollo (DIPLAN), a cargo del coronel Juan Bello Balaguer; Philip Morris Dominicana y el IDDI, el cual ha sido recibido con entusiasmo y apoyo por los comunitarios del sector.

Durante su discurso central, el mayor general Guzmán Peralta destacó que este proyecto no se limita a la entrega de equipos, sino que constituye un esfuerzo integral que incluye capacitación, espacios de diálogo, mesas de acción conjunta y un plan estratégico para garantizar un verdadero impacto en la vida de la comunidad.

“Esto no es un proyecto en Capotillo, es para Capotillo, para su gente, sus familias y sus negocios. Una de las columnas vertebrales de esta iniciativa ha sido la capacitación: cientos de agentes de la Policía Nacional han recibido formación especializada para servir mejor, trabajar más cerca de la gente y garantizar la convivencia pacífica en este barrio”, expresó el director policial.

Los equipos entregados incluyen chalecos con cámaras integradas, cascos y otros recursos tecnológicos que permitirán a los agentes desempeñar sus funciones con mayor efectividad y transparencia, fortaleciendo así la confianza ciudadana.

El proyecto, además de contribuir a la seguridad, busca sembrar esperanza y progreso en Capotillo, ofreciendo oportunidades, inversión y confianza a sus habitantes.

Durante la actividad, ambas autoridades realizaron un recorrido por la Estación Policial Capotillo, donde sostuvieron un diálogo con el personal que allí presta servicio, reafirmando la responsabilidad institucional de fortalecer la seguridad y la cercanía con la comunidad.

En representación de Philip Morris Dominicana participaron Leticia De Andrés, gerente de Asuntos Exteriores del Caribe; mientras que por el IDDI estuvieron presentes Arcadia Francisco, directora de Obras Físicas, y Luis A. Javier, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos.

La Policía Nacional continúa trabajando de la mano con las comunidades y con el respaldo de instituciones nacionales e internacionales, en la construcción de un modelo de seguridad ciudadana más cercano, humano y efectivo.